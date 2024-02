Mit Karawane per Mietwagen das "echte" Mauritius kennenlernen

Ein Urlaub auf Mauritius kann weit mehr als „nur“ Sonne, Strand und Meer beinhalten. Der klassische Resort-Aufenthalt am Indischen Ozean erfreut sich großer Beliebtheit, doch auch im Landesinneren des Inselstaates gibt es viele Highlights zu ­entdecken: Das „Paradies“ endet nicht an der Strandpromenade, sondern zieht sich durch die grünen Landschaftsszenerien hindurch. Für ein authentisches Mauritius-Erlebnis bietet der Spezial-Veranstalter Karawane eine ­Mietwagentour an, die den Teilnehmern die faszinierende Flora und Fauna näherbringt, beim Besuch von Ruinen und Tempeln durch die Geschichte führt und beim Durchschlendern der Städte die herzliche Gastfreundschaft der Einwohner aufzeigt. Genächtigt wird in gehobenen Vier- bis Fünf-Sterne-Hotels, die keine Wünsche offen lassen.Wirft man einen Blick hinter die palmengesäumten Strände, findet man auf Mauritius eine Landschaft wieder, die vor allem durch ihre endemischen Arten fasziniert – hier wächst eine Vielzahl an Pflanzen, die nur in dieser Region der Erde aufzufinden sind. Ein Besuch des über die Landesgrenzen hinaus bekannten Botanischen Gartens in der kleinen Ortschaft Pamplemousse zeigt ebendiese Vielfalt auf. Der Garten existiert bereits seit fast 250 Jahren und belieferte in seiner geschichtsträchtigen Vergangenheit beinahe alle europäischen Königshäuser mit „echten Exoten“. In ihren natürlichen Lebensräumen lernt man diese Pflanzen auf diversen Tagesausflügen noch besser kennen – beispielsweise auf einer Kajak-Tour zur Ile d’Ámbre vor der Nordküste, wo eine Erkundung der Mangrovenwälder über das hier vorherrschende Ökosystem aufklärt, oder im Black River Gorges Nationalpark. Auf den Ausflügen kommen dabei nicht nur Natur-, sondern auch Kulturinteressierte auf ihre Kosten: Nicht selten liegen unweit unberührter Landschaften alte Ruinen sowie glanzvolle Tempelanlagen. In der Nähe des malerischen Kratersees Grand Bassin findet man sogar die größte hinduistische Pilgerstätte außerhalb Indiens. Apropos Kultur: Die mauritische Gastfreundschaft lernt man während des Besuchs der verschiedenen Städte näher kennen. Ein besonderes Highlight ist dabei ein Bummel durch die pittoresken Gassen der Hauptstadt Port Louis mit anschließendem Mittagessen, bei dem man sich durch die landestypischen Spezialitäten kostet. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem „Cari Ourite“, ein exotisches Curry, und „Cangraillé“, ein Eintopf aus Kohl & Salzfisch. Eine im späteren Reiseverlauf anstehende Führung über eine Teeplantage inklusive Verkostung rundet das „kulinarische Kennenlernen“ ab.Selbstredend wird die 14-tägige Reise auch dem, was Mauritius den Titel „Urlaubsparadies“ verliehen hat, gerecht: Zwischen all den Erkundungen dürfen entspannende Tage direkt am türkisblauen Wasser des Indischen Ozeans nicht fehlen. Während einer kleinen Kreuzfahrt sichtet man mit etwas Glück Delfine oder entdeckt beim Schnorcheln eine faszinierende Unterwasserwelt. Den Abschluss der Reise bildet ein mehrtägiger Aufenthalt am Strand des einstigen Fischerdorfs Flic en Flac an der Westküste. Der hier liegende Strand ist vor allem für seine Länge bekannt: Der Sand zieht sich über acht Kilometer und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ebenso ein wie zum Relaxen und Baden. Diese Kulisse in Kombination mit authentischen Streetfood-Angeboten und vielfältigen Aktivitätsmöglichkeiten — ganz in der Nähe befindet sich auch der beliebteste Surf-Spot des Landes – sorgt für unvergessliche Urlaubsmomente. Buchbar ist die Mietwagenreise (Webcode: 147637) ab 2.935,- Euro pro Person unter www.karawane.de bfsKarawane Reisen