Mit Karawane & der Familie ins glücklichste Land der Welt

Unter Gesichtspunkten wie Zufriedenheit, Lebenserwartung und ökologischer Fußabdruck kürt der „Happy Planet Index“ Jahr für Jahr die glücklichsten Länder der Welt. Dabei erklimmt das zentralamerikanische Costa Rica regelmäßig Spitzenpositionen und führte die Liste auch im vergangenen Jahr an, während Deutschland immerhin noch im oberen Bereich auf Platz 29 rangierte. Die gute Bewertung verdankt das Land zum einen der Lebensweise der Ticos, wie sich die Einwohner Costa Ricas nennen: Getreu dem Leitsatz „Pura Vida“, das übersetzt so viel wie „Pures Leben“ bedeutet, herrscht hier ein besonders gemächlicher Alltag ohne Stress. Zum anderen ist es die atemberaubende Natur, welche die Menschen hier glücklich macht. So glänzt Costa Rica etwa mit der höchsten Biodiversität der Welt. Das alles macht es zu einem einzigartigen Reiseziel – gerade auch für Familien. Der Reiseveranstalter Karawane hat zu diesem Zweck eine 17-tägige Mietwagen-Tour in seinem Programm, die Familien durch die schönsten ­Nationalparks des Landes führt.Baden im Meer, Spaziergänge über erkaltete Lavafelder sowie Tierbeobachtungen im Regenwald und auf Bootstouren – die Liste der Aktivitäten, denen man in Costa Rica nachgehen kann, ist lang. Bei der Zusammenstellung des Programms achtete Karawane insbesondere auf Familienfreundlichkeit und Abwechslung – auch, was die Auswahl der Hotels und Lodges betrifft, in denen genächtigt wird. Die Natur-Highlights folgen während der Reise Schlag auf Schlag: Während man am einen Tag noch auf einer Bootsfahrt durch den Tortuguero Nationalpark Totenkopfäffchen und Faultiere beobachtet, entspannt man am nächsten an weißen Sandstränden und genießt das karibische Flair der Südküste beim süßen Nichtstun. Apropos Entspannung: Wie gemächlich das „Pura Vida“ der Ticos abläuft, erfährt man beispielsweise beim Besuch einer afro-karibischen Familie, die für Reisende in ihrem Zuhause ein authentisches costaricanisches Menü zaubert, oder beim Besuch diverser Bauernhöfe, die auf ihren Obst- und Zuckerrohrplantagen viel Wert auf einen nachhaltigen Anbau legen. Um den eigenen ökologischen Fußabdruck, den man auf seiner Reise im glücklichsten Land der Welt hinterlässt, möglichst gering wie möglich zu halten, kann man sich nach dem Besuch einer costaricanischen Schule sogar an einem Wiederaufforstungsprojekt beteiligen – damit das Land auch in Zukunft den „Happy Planet Index“ anführen kann.Gegenüber der Gemächlichkeit auf der Entdeckertour durch Costa Rica steht das Abenteuer: So freuen sich Adrenalin-Fans auf Wildwasser-Raftings nahe der Küstenstadt Puerto Viejo de Talamanca und auf Krokodilbeobachtungen im tropischen Urwaldparadies Boca Tapada. Ein absoluter Höhepunkt ist außerdem der Besuch des Nationalparks am Fuße des Vulkans Arenal, der knapp 1670 Meter in die Höhe ragt. Um den Lavagiganten herum führt ein zweistündiger Wanderweg, der streckenweise über ein erkaltetes Lavafeld verläuft. Am Ende eines solchen anstrengenderen Tages greift dennoch wieder der Leitsatz „Pura Vida“: Die Energiereserven werden in Hotel-eigenen Thermalquellen, die vom Arenal gespeist werden, für die nächste Etappe aufgeladen. Buchbar ist die Reise „Natur pur in Costa Rica“ (Webcode: 174571) ab 2.077,- Euro pro Person online unter www.karawane.de bfsKarawane Reisen / Latinconnect Ara Agencia de Viajes