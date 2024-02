Mit Karawane das authentische Tansania erleben

Wenn ein Afrika-Urlaub in der europäischen Wahrnehmung stellvertretend für Safaris durch eine einzigartige Naturkulisse steht, dann ist Tansania das Herz dieser Vorstellung. Nur wenige Länder bieten einen solchen Artenreichtum, wie man ihn in dem ostafrikanischen Land vorfindet – und das umgeben von einem nicht weniger abwechslungsreichen Panorama, das vom schneebedeckten Kilimandscharo im Norden bis hin zum gigantischen Ngorongoro-Krater reicht. Der Spezial-Reiseveranstalter Karawane organisiert im September dieses Jahres eine zweiwöchige Rundreise durch Tansania mit anschließendem Aufenthalt auf der Traum-Insel Sansibar, die von der „Haus & Grund“-Mitarbeiterin Anja Hennrich begleitet wird.Die Tansania-Rundreise steht ganz im Zeichen der Tierbeobachtung: Schon am ersten Tag nimmt die Reisegruppe hier an Pirschfahrten durch den Tarangire Nationalpark teil, in dem man unter anderem Oryx-Antilopen und Kudus zwischen Affenbrotbäumen sichtet. Dabei handelt es sich um einen ersten Vorgeschmack in Hinblick auf die weiteren Etappen entlang der Route. Als Highlight-Station gilt der weltberühmte Serengeti ­Nationalpark, in dem man sich wenige Tage später wiederfindet: Genächtigt wird in einem Zelt-Chalet der zentral gelegenen Kubu Kubu Tented Lodge, umgeben von den Geräuschen und Gerüchen der Savanne. Während man nachts eine erfrischende Außendusche unter dem Sternenhimmel genießt, stehen tagsüber Safaris durch die „unendliche Ebene“ – so die deutschsprachige Übersetzung von „Serengeti“ – auf dem Programm. Die rund 15.000 Quadratkilometer große Savanne teilen sich über eine Million Weißschwanz-Gnus mit Giraffen, Zebras, Gazellen, Warzenschweinen und Antilopen sowie mit Raubtieren wie Löwen, Geparden, Hyänen und über 500 verschiedenen Vogelarten. Einen ähnlichen Reisehöhepunkt markiert der Besuch des weltberühmten ­Ngorongoro Kraters, der zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt. Mit einem Durchmesser von 14,5 Kilometern gehört er zu den größten Kratern der Welt und beheimatet Afrikas komplette „Big Five“: Hier erspähen Reisende Elefanten, Nashörner, Löwen, Leoparden und Büffel in ihrer freien Wildbahn. Diesen kommt man auf Pirschfahrten inklusive Picknick-Pausen vor herrschaftlicher Kulisse näher. Abseits der Tierbeobachtungen runden Begehungen von Bio-Höfen und Kaffeeplantagen inklusive Verkostung die Reise ab und vermitteln weitere Eindrücke über das Leben der Menschen.Nach dem eindrucksvollen Safari-Erlebnis in Tansania wird an den letzten Tagen entspannt. Per Sportmaschine führt die Tour auf die nahe „Gewürzinsel“ Sansibar, die am ehesten als eine Mischung aus Arabien, Afrika und Indien definiert werden könnte. Während der Strand erholsame Stunden unter der tropischen Sonne verspricht, lernt man auf Spaziergängen durch die Altstadt „Stone Town“ die Kultur der Inselbewohner kennen und kostet sich durch landestypische Delikatessen. Auf einer „Gewürz-Tour“ lernt man, welchen Umständen Sansibar seinen Beinamen verdankt: Auf den zumeist von Kleinbauern bewirtschafteten Farmen gedeihen unter anderem Pfeffer, Zimt, Nelken und Muskatnüsse, aber auch tropische Früchte wie Lychees, Bananen und Mangos reifen vor Ort. Als Ausgangspunkt für die Insel-Erkundung dient der Karawane-Reisegruppe ein erst vor rund zwei Jahren eröffnetes All-Inclusive-Resort in direkter Lage am naturbelassenen, weißen Muyuni Beach – ein perfektes Tourfinale. Buchbar ist ein Platz auf der Reise (Webcode: 42716) ab 7.345,- Euro pro Person unter www.karawane.de bfsKarawane Reisen