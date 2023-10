Mit Karawane an rosa Stränden relaxen & mit Haien schnorcheln

Worte wie „Traumurlaub“ und „Inselparadies“ rufen bei einem Großteil der Deutschen unweigerlich Bilder von Palmen-gesäumten, weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser vor das innere Auge. Ebendiese malerischen Szenerien gehören mit zur Lebenswirklichkeit in der Südsee. Die klanghaften Namen wie Tahiti und Bora Bora der hier liegenden Inseln sind für ihre Urlaubsatmosphäre weltberühmt. Dabei hat jedes der Eiländer seine ganz eigenen Facetten. Wer einen einmaligen Trip dorthin plant, sollte sich dementsprechend im Vorfeld genauestens darüber informieren, welche Insel am besten zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen passt – oder direkt alle besuchen. Der Spezial-Reiseveranstalter Karawane aus Ludwigsburg hat zu diesem Zweck ein 17-tägiges Inselhopping im Angebot, das Reisende in die faszinierende Welt der Südsee einführt: Hier wird geschnorchelt, gewandert, gut gegessen und vor allem entspannt.Die organisierte Rundreise startet nach dem Flug nach Tahiti auf dessen „kleiner Schwester-Insel“ Moorea. Während sich deren Landesinnere dank der üppigen Wälder vor allem für Wanderungen anbietet, findet sich an den Stränden alles, was das Herz eines Badeurlaubers begehrt. Diese nutzen das vielfältige Wassersport-Angebot, schnorcheln mit den einheimischen Schildkröten, sichten mit etwas Glück auf einer Bootstour Buckelwale oder schwimmen mit Delfinen. Hat man eine Leidenschaft fürs Segeln, freut man sich schon auf den nächsten Insel-Stopp: Raiatea gilt als das „Segel-Mekka Polynesiens“, bietet durch die hier liegenden Kultstätten aber auch im Inselinneren Ausflugsziele, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Wer sich für die Aufzucht schwarzer Perlen und den Anbau von Vanille interessiert, stattet außerdem der Nachbarinsel Tahaa einen Besuch ab. Das „Highlight-Eiland“ bleibt allerdings Bora Bora, das im Anschluss auf dem Programm steht: Die Insel ist nicht ohne Grund als „Perle des Pazifiks“ bekannt und hat eine ganze Bandbreite von Aktivitätsmöglichkeiten. Diese reicht vom einfachen Relaxen in der Hängematte am Strand über das Schnorcheln mit Haien für Adrenalin-Junkies bis hin zu Allradsafaris inklusive einmaligem Ausblick über die Lagune.Den krönenden Abschluss der Tour bildet ein Besuch des fischreichen Atolls Tikehau, das knapp 300 Kilometer von Tahiti entfernt liegt. Selbst, wer den Namen der Insel bisher noch nicht gehört hat, dürfte nicht zuletzt dank Social-Media bereits ein besonderes Detail der Landschaft kennen. Denn einige der Sandstrandabschnitte von Tikehau erstrahlen in rosa. Für den farbenfrohen Effekt sorgen bunte Mikroorganismen und Korallenstücke – Foto- und Videoaufnahmen vor der malerischen Kulisse gehören zum guten Ton. Genächtigt wird während der 17-tägigen Reise in unterschiedlichen Hotels und Bungalows, die den „Traumurlaub“-Aspekt deutlich unterstreichen – insbesondere, wenn man das Inselhopping in der „Superior“-Kategorie bucht. Dann verbringt man einen Großteil der Nächte nicht nur in Strand-, sondern auch sogenannten Overwater-Bungalows. Diese finden sich beispielsweise auf Moorea, „schweben“ auf dicken Holzträgern direkt über dem Wasser und lassen ihre Gäste zum Klang des Meeresrauschens einschlafen – die perfekte Abrundung für einen wortwörtlichen Traumurlaub. Buchbar ist die 17-tägige Tour über die schönsten Inseln von Französisch-Polynesien ab 4.583,- Euro pro Person im Doppelzimmer (Webcode: 1215). Weitere Informationen finden sich im Netz unter www.karawane.de bfsKarawane Reisen / AS