Mit Karawane Reisen nach Pompeji & Neapel

Ein italienisches Sprichwort besagt: „Wer von Amalfi ins Paradies kommt, für den bleibt alles beim Alten.“ Die Region um den Golf von Neapel zeichnet sich durch ihre üppige Vegetation, das blaue Meer mit seinen malerischen Buchten sowie durch beeindruckende Felshänge und Steilklippen aus. Dazwischen finden sich gleichermaßen mythische wie geschichtsträchtige Stätten – etwa die antike Stadt Pompeji, die durch den Ausbruch des mächtigen Vesuvs vor knapp 2000 Jahren traurige Berühmtheit erlangte und heutzutage als eindrucksvolles „Freilichtmuseum“ dient. Der Reiseveranstalter Karawane organisiert im Oktober dieses Jahres eine achttägige Tour, auf der sich Gäste alle Zeit der Welt lassen können, um sämtliche Facetten der Region zu entdecken.Als Ausgangspunkt der Reisen dient das in idyllischer Lage befindliche 4-Sterne-Hotel Aminta nahe der Stadt Sorrent. Von hier aus startet jeden Tag eine neue Entdeckungsreise durch die süditalienische Landschaft. Bereits zum Anfang gibt es ein echtes Highlight: So führt der erste Tagesausflug auf den legendären Vulkan Vesuv hinauf. Auf knapp 1000 Metern Höhe haben Touristen die Möglichkeit, unter dem Beisein eines Reiseleiters direkt in den Krater des Lavagiganten hinabzublicken. Dieser gilt seit dem 17. Jahrhundert als der einzige noch aktive Vulkan auf dem europäischen Festland. Im Anschluss steht eine erfrischende Weinprobe in einer familiengeführten Kellerei am Fuße des Lavagiganten an, dessen untere Hänge die größte zusammenhängende Agrarfläche am Golf von Neapel bilden. Im Zuge der Vulkan-Besichtigung darf natürlich auch eine Führung durch die Stadt Pompeji nicht fehlen, die im Jahr 79 nach Christus bei einem Ausbruch des Vesuvs komplett im Ascheregen „konserviert“ wurde. Die Ausgrabungsstätte ist eine einzigartige Momentaufnahme der einstigen römischen Provinzstadt, begraben unter dicken Asche- und Bimsschichten. Menschliche Umrisse zeigen die Einwohner in ihren letzten Momenten und lassen Rückschlüsse auf die damalige Zeit zu – ein einprägsames Schauspiel.Natürlich sind der Vesuv und Pompeji nicht die einzigen Sightseeing-Highlights der Reise. Nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt, liegt etwa das malerische Städtchen Sorrent, dessen Name auf den Mythos der Sirenen aus Homers „Odyssee“ zurückgeht. Der Stadtkern hat sich seit der Regentschaft der römischen Kaiser kaum verändert und lädt dementsprechend zum Flanieren zwischen imposanten Bauten wie der Kirche des Heiligen Franziskus von Assisi und dem Fischerhafen Marina Grande am Fuße der Steinklippen ein. Reisende, die aufgrund der malerischen Natur von der Wanderlust gepackt werden, machen sich auf den „Pfad der Götter“ auf und genießen den Ausblick auf das Tyrrhenische Meer sowie die Felsen von Capri. Natürlich darf man sich am Golf von Neapel auch den Besuch besagter Stadt – die immerhin drittgrößte Italiens – nicht entgehen lassen. Die herrliche Lage, die seit 1995 zum „UNESCO-Weltkulturerbe“ gehörige Altstadt und eine Reihe imposanter Bauwerke wie die Piazza del Gesù Nuovo mit der Statue der Heiligen Jungfrau stehen hier auf der Bucketlist. Naturliebhaber freuen sich zum großstädtischen Kontrast über einen Ausflug an die Amalfiküste, die als eine der schönsten Italiens gilt. An einem der Felshänge des Monti-Lattari-Gebirges liegt hier die namensgebende Küstenstadt Amalfi, die einst den bedeutendsten Handelshafen Süditaliens markierte. Heutzutage leben in der architektonisch durch den maurisch-sizialianischen Stil geprägten Kleinstadt nur noch rund 5000 Menschen zwischen monumentalen Bauten wie dem Dom Sant‘ Andrea, der hier bereits seit über 1000 Jahren thront. Buchbar ist ein Platz auf der Reise (Webcode: 41597) ab 2.595,- Euro pro Person unter www.karawane.de bfsPixabay