Mit Karawane Reisen ein finnisches Wintermärchen erleben

Lappland gilt als das „Winterwunderland“ Europas: Die weißen Weiten des Nordens geben ein beeindruckendes Bild ab, das durch das hier auftretende Phänomen der Polarlichter in der Nacht sogar noch verstärkt wird. Die schier endlos wirkende Wildnis fasziniert nicht nur, sondern strahlt auch eine besondere Art der Ruhe aus: Sie wirkt entschleunigend und lässt sich auf die unterschiedlichsten Arten „fühlen“ – zum Beispiel auf einer klassischen Schneeschuhwanderung, einer rasanten Tour im Schneemobil oder auf einer Huskyschlittenfahrt. Der Spezial-Reiseveranstalter Karawane Reisen organisiert im März eine einwöchige Tour, auf der sich Teilnehmern genau dazu die Möglichkeit bietet. Dabei ist die Wahl der Reisezeit kein Zufall: Im Frühjahr werden die Temperaturen in Lappland wieder etwas wärmer, zeitgleich liegt jedoch noch jede Menge Schnee, der für die unterschiedlichen Aktivitäten eine unerlässliche Grundlage bildet.Die Natur ist ohne Zweifel das Highlight der Reise – und das Jeris Lakeside Resort ein perfekter Ausgangspunkt für erlebnisreiche Tagestouren in die finnische Wildnis. Die Anlage liegt in der Nähe des namensgebenden Sees Jerisjärvi, der mit seinen Wäldern und Fjälls in der Mythologie der hier heimischen Samen als heilig gilt. Die Tradition und Lebensweise des indigenen Volks werden auf der Reise ebenfalls näher gebracht. So führt eine der ersten Tagestouren zu einem alten Farmhaus, dessen Bewohner seit über 100 Jahren traditionelle Rentierzucht betreiben. Auf einer Fahrt mit dem Rentierschlitten erkundet man die tiefverschneite Winterlandschaft im gemächlichen Tempo und erfährt allerlei über die Einwohner, die Tiere und deren Leben. Wesentlich temporeicher geht es während der Folgetage zu: Auf einer Husky Safari gleitet man etwa im Hundeschlitten über das märchenhafte Weiß – der Umgang mit den treuen Vierbeinern wird natürlich im Vorfeld erklärt – und „rast“ auf einem Schneemobil durchs offene Gelände. Ganz traditionell wird es hingegen beim Besuch des Yllästunturi-Nationalparks: Hier stapft man in Schneeschuhen durch den Tiefschnee und entspannt anschließend beim Eisangeln.Ein absoluter Höhepunkt der Reise ist die nächtliche Suche nach den Polarlichtern. Wenn der Himmel klar ist und die Lichter anfangen zu tanzen, entsteht eine fast magische Atmosphäre – der Kontrast zwischen dem tiefen Dunkel der arktischen Nacht und den leuchtenden Farben am Himmel bleibt für immer in Erinnerung. Neben den abenteuerlichen Aktivitäten und kulturellen Erlebnissen bietet die Reise von Karawane aber auch Raum für Entspannung und Erholung. Nach einem langen Tag in der Kälte wartet in der Nähe des Resorts die „Arctic Sauna World“ am Jerisjärvi See, die mit fünf unterschiedlichen Themen-Saunen über ein breites Angebot verfügt, darunter eine Rauch- und eine Dampfsauna – eine wahre Wohltat für Körper und Seele. Wer besonders mutig ist und sich für das nächste Winterabenteuer abhärten möchte, wagt hier einen Sprung ins Eisloch im See. Buchbar ist ein Platz auf der Reise im März (Webcode: 43120) ab 2.890,- Euro pro Person unter www.karawane.de 1. Tag: Anreise Nordfinnland: Frankfurt – Kittilä (A)2. Tag: Besuch bei den Rentieren (F/M/A)3. Tag: Husky Safari (F/M/A)4. Tag: Schneeschuhwanderung & Eisangeln (F/M/A)5. Tag: Skilanglauftour (F/M/A)6. Tag: Ausflug mit dem Schneemobil (F/M/A)7. Tag: Kittilä – Helsinki – Frankfurt (F)• Linienflüge mit Finnair in der Economy-Class: Frankfurt – Helsinki – Kittilä / Kittilä – Helsinki – Frankfurt• 23 kg Freigepäck auf allen Flugstrecken• Flughafensteuern, Gebühren und aktuell gültige Treibstoffzuschläge (Stand Mai 2024: ca. 82,- €)• Transfers, Ausflüge, Besichtigungen laut Reiseprogramm• Eintrittsgelder laut Reiseprogramm• lokale, deutschsprechende oder englischsprechende Reiseleitung während der Ausflüge• 6 Übernachtungen in Zimmern mit Bad oder Dusche/WC im Jeris Lakeside Resort***• Sauna Nutzung im Hotel• Mahlzeiten laut Reiseprogramm (F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen)• Leihgebühr für Thermo-Overalls, Sturmhaube, Handschuhe, Stiefel, Langlaufski, Schneeschuhe• 1 Reiseführer pro Zimmer (Auswahl an vielen Reiseführern, die Bestellung erfolgt online)• Reisepreis-Sicherungsschein (Insolvenz-Versicherung)• Karawane Reisebegleitung ab / bis Stuttgart Hbf bzw. Frankfurt Flughafen23.03.2025 – 29.03.20252.890,- € pro Person im Doppelzimmer,3.280,- € pro Person im Einzelzimmer