Mit Karawane Reisen auf Fluss-Safari durch Afrikas Natur

Für seine facettenreiche Tier- und Pflanzenwelt ist Afrika weltberühmt. Gerade entlang der riesigen Flüsse, die als wichtige Trinkwasserquellen dienen, finden sich von Elefanten bis hin zu seltenen Vogelarten viele ­Tiere, die man auf einer Kreuzfahrt dementsprechend hautnah erleben kann. Der Spezial-Reiseveranstalter Karawane aus Ludwigsburg hat in seinem Portfolio eine Tour zu Wasser, die bis zu zehn Gäste auf dem gerade einmal 18 Meter langen Hausboot Chobe Princess über den gleichnamigen Fluss Chobe und den Zambezi River führt. Auf dem Programm der dreitägigen Erlebnisreise stehen vor allem Wildtier- und Vogelbeobachtungen bei Pirschfahrten durch Flussarme und Lagunen.Dreh- und Angelpunkt der Reise ist die Chobe Princess: Das Mini-Kreuzfahrtschiff respektive Hausboot ist aufgrund seiner Größe bestens für das Befahren auch engerer Gewässer geeignet. Im Unterdeck finden sich eine Handvoll Doppelkabinen, in denen maximal zehn Personen Platz haben. Dieses geringe Kontingent macht die vorherrschende Atmosphäre auf dem Schiff dabei besonders familiär – nette Gespräche und ein reger Austausch mit den anderen Gästen an Bord bieten sich geradezu an, wenn man nicht gerade den Worten der Reiseleitung lauscht. Auf dem Oberdeck gibt es neben überdachten Sitzmöglichkeiten, die auch gemütliche Sessel für den ein oder anderen Sundowner von der Bar zur Abendstunde umfassen, sogar einen kleinen Pool zur Abkühlung. Um noch näher ins Geschehen des Tierreichs einzutauchen, verfügt die Chobe Princess über insgesamt drei Beiboote, die sich beispielsweise für Pirschfahrten anbieten. Wer sich den Wildtier- und Vogelbeobachtungen nicht anschließen möchte, hat parallel die Möglichkeit, zu angeln. Die Chancen stehen gut, hier einen Tigerfisch oder eine ­Brasse an Deck zu ziehen! Safari-Aktivitäten und ­Angelausflüge werden an Bord des Hausboots zweimal täglich angeboten.Ein besonderer Höhepunkt während der Kreuzfahrt ist der Besuch der Elephant Bay, die ihrem Namen alle Ehre macht: Hier beobachten Reisende die großen Dickhäuter beim Durchschwimmen der Wasserläufe und können den Tieren ganz nahe sein. Der weitere Verlauf der Reise wird auch vom zum jeweiligen Zeitpunkt vorherrschenden Wasserstand bestimmt. Denn so „handlich“ die Chobe Princess auch sein mag: Ein „wilder“ Kontinent wie Afrika entscheidet immer noch selbst, wie viel er von seiner Natur preisgeben möchte. Lässt die Lage es zu, legt das Kreuzfahrtschiff dann und wann auch am Ufer an. In diesem Fall steht beispielsweise ein Spaziergang in ein Dorf in den Überschwemmungsgebieten an, um die Kultur der hier lebenden Menschen kennenzulernen, bevor es zu Wasser weitergeht. Zur Stammbesetzung der Chobe Princess gehört neben Kapitän und Matrose auch eine englischsprachige Reiseleitung. Das Schiff kann für eine Gruppe übrigens auch komplett gechartert werden. Buchbar ist eine dreitgägige Reise (Webcode: 271) ab 964,- Euro pro Person unterbfsChobe Princess by mantis