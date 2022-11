Mit Karawane & Fototrainer Daniel Spohn nach Slowenien

Nichts liefert bessere Fotomotive als die Natur – ob nun in Form von beeindruckenden Landschaften oder Tieren in ihrer freien Wildbahn. Mit den julischen Alpen und dem Triglav Nationalpark bietet Slowenien zahlreiche Szenerien, die man unbedingt auf der Kamera festhalten sollte. Für alle Hobbyfotografen und Neulinge, aber auch für fortgeschrittene Fotografen hat der Spezial-Reiseveranstalter Karawane eine einzigartige Tour im Repertoire, die mehr einem siebentägigen Workshop gleicht. Diese wird von Fototrainer Daniel ­Spohn von der Organisation „Natur im Fokus“ begleitet, der den Teilnehmern sein Wissen in allen Bereichen vermittelt. Die Lehrinhalte reichen von der Motivauswahl über den richtigen Kamerawinkel, die Berücksichtigung von Licht- und Wetterverhältnissen bis hin zur Nachbearbeitung mit echter Profi-Software.Die siebentägige Fotoreise nach Slowenien findet vom 22. bis 28. Mai 2023 statt und lässt das Herz jedes Naturfotografen höher schlagen. Malerische Sonnenauf- und untergänge, mächtige Seen und Wasserfälle sowie ein vielseitiges Tierreich, bewohnt von Braunbären, Eisvögeln und Füchsen, sind nur einige Motive, die sich für wunderschöne Fotografien anbieten. Der Reisezeitraum Mai ist dabei beabsichtigt gewählt – denn im Frühjahr kommen die Braunbärmütter mit ihren Jungen aus der Winterruhe und die urigen Wälder sowie Wiesen Sloweniens grünen besonders schön. Den Bären wird während der Reise besondere Aufmerksamkeit geschenkt: So ist die Gruppe im zweiten Teil der Reise in einer für die Aktivität von Braunbären bekannten Region unterwegs. Hier finden sich auch extra für die Beobachtung dieser Tiere errichtete „Ansitzhütten“, die für Fotografen gebaut wurden. Die Nachmittage bis Abende verbringt die Gruppe in ebendiesen Hütten, von denen aus man eindrucksvolle Motive vor die Linse bekommt. Dank einer überschaubaren Gruppengröße kann sich Fototrainer ­Daniel ­Spohn für jeden Teilnehmer reichlich Zeit nehmen. Im Vorfeld erklärt er, wann und wie welches Foto-Equipment verwendet wird, und zeigt in der Praxis anschließend, wie man beispielsweise den idealen Winkel herausfindet, worauf man bei natürlichem Licht achten muss und wie man sein Bild vor der Linse am besten inszeniert. Auch die jeweiligen Witterungsverhältnisse spielen eine entscheidende Rolle in Sachen Stimmung. In der anschließenden Nachbearbeitung erklärt Spohn den richtigen Umgang mit Profi-Software wie Photoshop und Lightroom von Adobe und hilft den Reiseteilnehmern bei der Aufhübschung der eigenen Werke. Tipps zur Motivsuche und Planung eigener Fototouren runden das Ganze ab.Daniel Spohn weiß, wovon er redet: Er gibt sein Wissen als Natur-Fotograf bereits seit Jahren auf Fotofestivals, Seminaren, Workshops und Tourismusmessen weiter. Seine Bilder erschienen bereits in zahlreichen Publikationen, von Fachzeitschriften bis hin zu renommierten Magazinen. Seinen eigenen Reisebildband zur gleichnamigen Live-Reportage „Tasmanien“ veröffentlichte er erst 2021. Teilnehmer der Karawane-Reise lernen damit von einem „Meister seines Fachs“, der auch erklärt, dass für das „perfekte Bild“ kein teures High-End-Equipment nötig ist. Dennoch sollte man für die Reise auf einige bestimmte Objektive und Einstellungsmöglichkeiten zurückgreifen können. Eine Checklist hierfür sowie Buchungsmöglichkeiten für die „Fotoreise Slowenien“ (Webcode: 41078, ab 2.800,- Euro pro Person) findet man online unter www.karawane.de Autor: bfsBilder: Daniel Spohn