Madeiras Natur- & Kulturerbe mit Karawane erforschen

Malerische Wasserfälle und Täler, immergrüne Wälder und ein tiefblauer Atlantik direkt vor der „Haustür“ – der Beiname „Blumeninsel“, den Madeira trägt, kommt nicht von ungefähr. Der Ludwigsburger Reiseveranstalter Karawane Reisen organisiert dieses Jahr Ende November eine Rundreise, auf der sämtliche Facetten des portugiesischen Eilands entdeckt werden können. Auf dem Programm stehen Besuche kleiner Dörfer, eine Wanderung durch die abwechslungsreiche Landschaft und ein besonderer Höhepunkt am Ende der Tour – denn diese ist vom Veranstalter so ­getimet, dass die Reiseteilnehmer die traditionelle Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung in der Hauptstadt Funchal erleben können. Also: Ab an den Atlantik!Ausgangspunkt aller Tagestouren ist das gehobene Vier-Sterne-Hotel The Views Oasis, das am Ende jedes ereignisreichen Tages genügend Möglichkeiten zum Entspannen bietet. Das Haus punktet mit einem modernen SPA-Bereich, einem vielseitigen kulinarischen Angebot sowie einem direkten Zugang zur Promenade am Strand Praia dos Reis Magos. Vor allem die nahe Lage zu Madeiras Hauptstadt Funchal macht das Hotel zur idealen Wahl. Die Tagestouren bringen den Reiseteilnehmern die unterschiedlichsten Facetten der Insel näher. Entsprechend des Beinamens „Blumeninsel“ nimmt die Natur Madeiras dabei einen besonderen Stellenwert ein. So hat Madeira den weltweit größten Lorbeer-Feuchtwald, der Teil des UNESCO-Weltnaturerbes ist. Eine gemächliche Tour zu Fuß im Rahmen einer sogenannten Levada-Wanderung ist für jeden Reisenden Pflicht! Bei den Levadas handelt es sich um künstlich angelegte Wasserkanäle, die sich über die gesamte Insel ziehen und Felder bewässern, auf denen Obst und Gemüse angebaut wird. Neben bewaldetem Gebiet verfügt die Insel auch über Vulkangestein, das in spektakulären Formen im Ponta de Sao Lourenco Naturpark erstrahlt, sowie über die zweithöchste Steilklippe der Welt. Dort erhascht man auf einer rund 580 Meter hohen Glasplattform einen atemberaubenden Ausblick über die Weiten des Atlantiks.Es ist nicht nur die Landschaft, die Madeira zu einem ganz besonderen Reiseziel macht, sondern auch die Kultur. Ein Tagesausflug führt beispielsweise in den Nordwesten, zum bekannten Fischerort Câmara de Lobos – der einstige Lieblingsplatz Winston Churchills. Bunt bemalte Fischerboote prägen die Kulisse des Hafens, während der Weg dorthin von Weinbergen und Bananenplantagen gesäumt ist. Kleine Dörfchen finden sich praktisch an jeder Ecke – ebenso wie strohgedeckte Bauernhäuschen, die als Wahrzeichen Madeiras gelten. Vollends in das Lebensgefühl taucht man auf der Fahrt mit einem traditionellen Korbschlitten ein. Dabei handelt es sich um eines der ältesten Transportmittel Madeiras – Passagiere fahren darin rund zwei Kilometer bergabwärts und genießen das Treiben um sie herum. Apropos „Buntes Treiben“: Auch einen Besuch des Mercado dos Lavrados sollte man sich nicht entgehen lassen. Auf dem Markt werden tropische Früchte und frisches Gemüse verkauft – so deckt man sich mit den idealen Snack für unterwegs ein! Im Rahmen des Programms stehen auch eine Probe des berühmten Madeira-Weins in einer der ältesten Kellereien der Insel sowie eine Verköstigung des Nationalgetränks während des Besuchs einer Zuckerrohr-Manufaktur an. Dabei handelt es sich um eine besonders fruchtige Cocktail-Mischung, die den Eigennamen Poncha trägt! Ihren krönenden Abschluss findet die Reise in Funchal, wo am späten Nachmittag des letzten Reisetages die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird und Vorfreude auf die besinnliche Zeit des Jahres schürt. Ob man diese wenige Tage später zu Hause verbringen möchte oder das Reisefieber vollends ausgebrochen ist, ist jedem selbst überlassen. Buchbar ist ein Platz auf der Madeira-Rundreise ab 1.695,- Euro pro Person (Webcode: 41378) unter www.karawane.de