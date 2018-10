Kochen und Radeln in Madagaskar

10.10.18

Ob eine Fahrradtour durch Madagaskar, eine Bergwanderung auf La Réunion oder das Beobachten von Riesenschildkröten auf Mauritius: Dank des stark erweiterten Bausteinprogramms von Karawane Reisen ist das Angebot auf den Inseln des Indischen Ozeans bei dem Ludwigsburger Reiseveranstalter so umfangreich wie nie zuvor. Der dazu passende Katalog „Indischer Ozean 2019“ liefert zahlreiche Preisbeispiele.Die Vielfalt des Angebots beschränkt sich nicht auf einzelne Inseln, auch „Island-Hopping“ ist möglich. Die Kombinationsreise „La Réunion und Mauritius“ (9 Tage Mietwagenreise mit Badeurlaub, ab 896,- € pro Person) verspricht die Höhepunkte auf der Vulkaninsel La Réunion und im Strandparadies Mauritius. Reisende besuchen Bergdörfer inmitten eines einmaligen Panoramas, besichtigen den aktiven Vulkan „Piton de la Fournaise“ sowie die umliegenden Regenwälder und entspannen an Traumstränden vor türkisblauem Wasser. Dazu ist es möglich, einige der neu ins Repertoire aufgenommenen Tagestouren zu integrieren und den Aufenthalt zu verlängern. Der Ausflug „Delfine & Ile aux Benitiers“ (ab 86,- € pro Person) führt Reisende beispielsweise per Katamaran zu einer einsamen Insel vor der Küste Mauritius’ und gewährt auf einem Schnorchelgang Ein-blicke in die faszinierende Unterwasserwelt des Indischen Ozeans.Eine andere Reise führt durch „Madagaskars Tierwelt, Natur und Kultur“ (ab 4.550,- € pro Person) und zeigt die vielschichtige Flora und Fauna im „Land der Lemuren“ auf: Während der 17-tägigen Privattour sichtet man mit etwas Glück im Reservat von Analamazaotra den schwarz-weißen Indri oder exotische Vögel und Chamäleons im Ranomafana Nationalpark. Weitere Höhepunkte bilden ein Besuch des Isalo-Nationalparks, der mit seinen hohen Schluchten einen imposanten Anblick bietet, sowie eine Führung durch die alten Grabstätten der Mahafaly. Die kulinarische Seite des Landes lernt man auf dem Ausflug „Marktbesuch und Kochkurs“ kennen. Die Teilnehmer kaufen frische Zutaten ein und bereiten ihre madagassische Mahlzeit unter der Anleitung eines Kochs über Holzfeuer zu (76,- € pro Person). Eine Fahrradtour führt zu den Königsstädten von Merina, die auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden (ab 89, € pro Person).Das klassische Honey-Mooner Ziel bietet mehr als schicke Hotels und Traumstrände. Zwei neue spannende Trips beinhaltet das Karawane-Programm: Die Flora und Fauna erkunden Interessierte auf einem Ausflug ins Vallée de Mai, das auch als „Biblischer Garten Eden“ bezeichnet wird, kombiniert mit einem anschließenden Strandaufenthalt (ab 162,- € pro Person). Wer sich die Inselwelt der Seychellen näher ansehen und die weltbekannte Riesenlandschildkröte in ihrer natürlichen ­Umgebung erleben möchte, schließt sich der „Robinson Crusoe“-Tour an (ab 134,- € pro Person).Ob man sich im Urlaub nun entspannen und bedienen lassen oder selbst versorgen möchte – das neue Programm von Karawane bietet hierfür eine Vielzahl verschiedener Resorts. Dazu zählen etwa die „Le Nautique Luxury Beachfront Apartments“ an der Anse Royale, einer der beliebtesten Strandabschnitte der Seychellen. Eine voll ausgestattete Küche und ein Markt um die Ecke, auf dem es täglich frische Zutaten gibt, runden das Paket ab (ab 77,- € pro Person/Nacht). Das „The H Resort Beau Vallon“, das vor den grünen Bergen Mahés liegt, eignet sich mit seinen luxuriös ausgestatteten Villen, Pools, Gärten und der Direktanbindung an den Strand indes ideal für die Flitterwochen (ab 409,- € pro Person/Nacht). Eine ganz besondere Atmosphäre versprüht auch das „Blue Margoullat“ auf La Réunion: Das Design-Hotel der „Relais & Chateaux“-Gruppe befindet sich an der Westküste der Vulkaninsel und ermöglicht eine einzigartige Aussicht auf das Meer (ab 137,- € pro Person/Nacht).Alle Reisen und Unterkünfte sind bei Karawane direkt oder im Reisebüro buchbar. Der Katalog kann kostenlos unter www.karawane.de angefordert oder online geblättert werden.