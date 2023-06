Karibik-Feeling & Maya-Forschung mit Karawane Reisen

Die einstige Hochkultur der Mayas zählt zu den faszinierendsten der Welt. Noch heute lockt eine Vielzahl archäologischer Stätten, die mitunter bis zu 1000 Jahre alt sind, zahlreiche Touristen nach Mittelamerika. Der Spezial-Reiseveranstalter Karawane hat eine 22-tägige Natur- und Kulturreise im Angebot, die nicht nur durch Mexiko, sondern auch durch die touristisch noch relativ unerschlossenen Länder Guatemala sowie Belize führt und Teilnehmern die Mystik der Mayas ebenso näher bringt wie ein authentisches Karibik-Lebensgefühl. Denn hier warten nicht nur alte Maya-Ruinen, sondern auch paradiesische Strände. Bis Ende 2024 veranstaltet Karawane die Rundreise sieben Mal – die Termine stehen mittlerweile fest, Plätze können gebucht werden. Die Reisegruppe wird dabei von einer durchgehend deutschssprachigen Reiseleitung geführt, die für alle Fragen zur Verfügung steht.Startpunkt ist Cancun, von wo aus die Reisegruppe direkt nach Tulum auf der mexikanischen Yukatán-Halbinsel im Süden des Landes gebracht wird. In den vergangenen Jahren hat sich Tulum zu einem echten Touristen-Magneten entwickelt: Gemütliche Salsabars und karibische Palmenstrände vor türkisblauem Meer laden dazu ein, das mittelamerikanische Lebensgefühl an der sogenannten Riviera Maya vollends auszukosten. Der Name der Urlaubsregion kommt nicht von ungefähr: So ist Tulum vor allem für seine strandnahen archäologischen Ausgrabungsstätten bekannt und bietet sich dementsprechend ideal für eine Kombination aus kulturellem Sightseeing und Erholung an. Der weitere Reiseverlauf führt die Karawane-Gruppe Hunderte Kilometer gen Süden und nicht nur durch Mexiko, sondern auch durch Guatemala und Belize. Das Programm gestaltet sich demnach äußerst abwechslungsreich: Bootstouren führen zum Belize Barrier Reef, das nach dem australischen Great Barrier Reef das zweitlängste zusammenhängende Korallenriff der Welt darstellt – und sich zum Schnorcheln mit Ammenhaien und Barrakudas anbietet. Andernorts findet man sich in alten Ruinenstädten inmitten eines dichten Dschungels wieder. Zu den bekanntesten dieser Art zählt ohne Zweifel Caracol in Belize, das sich in den Ausläufern der Maya Mountains befindet und einst als eines der wichtigsten Zentren des Maya-Tieflands zählte. Herzstück der Ruine ist die rund 41 Meter hohe Caana-Pyramide, die zeitgleich auch das höchste Gebäude des Landes ist. Auch die sagenumwobene Maya-Stätte Tikal in Guatemala, die UNESCO-Weltkulturerbe und Weltnaturerbe in einem ist, stellt einen Tourstopp dar. Zwischen dichtem Urwald und Trampelpfaden finden sich hier gut erhaltene Tempelanlagen und andere Gebäude auf einem riesigen Areal wieder, dessen 65 Quadratkilometer große Fläche bis heute noch nicht komplett freigelegt wurde. Zudem steht ein Besuch der Ruine von Chichén Itzá an, die als eines der „Neuen sieben Weltwunder“ gilt. Die kleinen Tempel, die im malerischen Dschungel die mächtige Kukulcán-Pyramide umringen, gehören zu den am besten erhaltenen Maya-Gebäuden überhaupt. Die Pyramide ist vor allem abends ein beliebter Touristen-Hotspot – denn dort findet regelmäßig eine riesige Lasershow zu klassischer Musik statt.Neben zahlreichen weiteren Maya-Stätten nehmen auch Vulkane eine präsente Rolle auf der Rundreise ein: Auf einer Wanderung ist es etwa möglich, direkt in den Hauptkrater des Pacaya – einer der aktivsten Vulkane der Welt – zu blicken, der südlich von Guatemala-Stadt liegt. Am Fuße des etwa 3.158 Meter hohen Stratovulkans Tolimán besucht man derweil das 25.000-Einwohner-Städtchen Santiago Atitlán, das mehrheitlich von Maya-Nachfahren besiedelt wird und einen guten Einblick in fremde Kulturen gewährt. Das gelingt natürlich auch in allen anderen Städten, Dörfern und Siedlungen, die während der Reise besucht werden. Ein besonderes Highlight ist dabei die Siedlung der „Selva Lacandona“. Der Stamm zählt heute nur noch 700 Mitglieder und lebt seit dem späten 18. Jahrhundert zurückgezogen im Dschungel, wo er noch heute alte Mayabräuche pflegt und „Medizinmann-Wissen“ lehrt. Buchbar ist ein Platz auf der außergewöhnlichen Rundreise (Webcode: 41603) ab 4.287,- Euro pro Person unter www.karawane.de