Karawane organisiert Insel-Hopping durch das Hawaii-Archipel

Denkt man an Urlaubsparadiese mit Südsee-Feeling, ist Hawaii in der Assoziationskette ganz vorne mit dabei. Bekannt für ihr einzigartiges „Aloha“-Lebensgefühl und die wunderschönen Strände, übt die zur USA gehörende Inselkette seit jeher eine Faszination auf Urlauber aus, die es vor allem nach Sonne, Strand und Meer dürstet. Das Archipel selbst besteht aus acht großen Haupt- sowie zahllosen Nebeninseln – und bietet sich dementsprechend ideal für ein „Insel-Hopping“ an. Der Spezial-Reiseveranstalter Karawane bietet ebensolche Touren an, in deren Rahmen an 20 Tagen die unterschiedlichsten Facetten Hawaiis ausgekundschaftet werden.Insgesamt vier der großen Hauptinseln stehen auf dem Karawane-Programm. Die Tour beginnt dabei mit der bevölkerungsreichsten und wohl bekanntesten – denn Oahu verfügt unter anderem über den weltberühmten Strand von Waikiki, der für jeden Badeurlauber ein Muss darstellt. Der rund drei Kilometer lange Strandabschnitt an der Südküste lädt zum Entspannen, Schnorcheln und Flanieren entlang der Promenade ein. Geschichtsinteressierte haben auf Oahu außerdem die Möglichkeit, Pearl Harbor samt Museum und Arizona Memorial aus der Nähe zu betrachten. Ein besonders tropisches wie cineastisches Feeling erlebt man auf der zweiten Insel, die besucht wird: Kauai diente bereits einer Vielzahl von Hollywoodregisseuren als Kulisse für ihre Welthits – so wurde unter anderem Steven Spielbergs „Jurassic Park“ an Ort und Stelle abgedreht. Reisende sammeln von der Küste bis ins Inselinnere die unterschiedlichsten Eindrücke. Auf Kauai findet sich beispielsweise auch der als „Grand Canyon des Pazifiks“ bezeichnete Waimea Canyon mit seinen geheimnisvollen Tälern sowie die beeindruckende Napali Coast, für deren Besuch man schwindelfrei sein sollte: Die Felsklippen sind rund 1000 Meter hoch.Natürlich wird im Rahmen der Tour auch das namensgebende „Hawaii Island“ besucht. Das Reiseprogramm verspricht einen gelungenen Mix aus Erholung und Kultur-Erlebnis: Während am Strand geschnorchelt und Mantarochen sowie Delfine beobachtet werden, erfährt man im Landesinneren mehr über Alltag und Vergangenheit der Bevölkerung. Dies geschieht etwa beim Besuch einer Kaffeefarm oder altehrwürdiger Stätten der Ureinwohner. Zudem befindet sich auf dieser Insel einer der aktivsten Vulkane der Welt: Im Hawaii Volcanoes National Park bietet eine Aussichtsplattform einen traumhaften Ausblick über die Caldera des Kilauea Vulkans. 120 Meter reicht dessen Kratermulde in die Tiefe. Apropos Vulkane: Auch die letzte Insel, die beim Insel-Hopping angesteuert wird, hält ein ganz besonderes Exemplar von Lavagigant bereit: Der rund 3000 Meter hohe Schildvulkan Haleakala nimmt sogar mehr als 75 Prozent der Fläche Mauis ein. Im Rahmen eines Ausflugs haben Reisende die Möglichkeit, den Gipfel zu erklimmen und von dort aus den Sonnenaufgang zu genießen. Wer sich danach – oder stattdessen – bei einer Partie Golf entspannen möchte, findet auf Maui zudem 14 Golfplätze, von denen einige zu den besten der Welt gehören. So geht Urlaub in der Südsee! Buchbar ist das Insel-Hopping (Webcode: 116661) ab 3.868,- Euro pro Person im Internet unter