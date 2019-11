Karawane Reisen zum 7. Mal als TOP-Reiseveranstalter zertifiziert

Bereits zum 7. Mal in Folge hat sich der in Ludwigsburg ansässige Reiseveranstalter Karawane Reisen GmbH & Co. KG der anspruchsvollen Prüfung zum „TOP-Reiseveranstalter“ durch die tourVERS GmbH als Anbieter der Insolvenzversicherung sowie der renommierten Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner gestellt und in nahezu allen Kategorien beste Ergebnisse erzielt. Neben den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wurden auch die touristischen Aspekte wie etwa die Qualität der Beratung, die Vielfalt der angebotenen Destinationen und die Produktpräsentation genau unter die Lupe genommen.Das inhabergeführte Familienunternehmen ist bereits seit dem Jahr 1950 als Reiseveranstalter am Markt und feiert tatsächlich im Jahr 2020 bereits das 70-jährige Firmenjubiläum. Karawane bietet unter dem Slogan „Weltweit. Persönlich. Reisen.“ ein umfassendes Angebot aus Individual- und Gruppenreisen an. Das Mitglied der Veranstalter-Kooperation „Best of Travel Group“ konnte die Prüfer erneut überzeugen. Besonders gute Bewertungen wurden unter anderem für die stets einwandfreie persönliche Beratung durch geschulte und zielgebietserfahrene Mitarbeiter erreicht. Außerdem überzeugten die zahlreichen guten Kundenbindungsmittel wie zum Beispiel ein regelmäßiges Reisemagazin, Newsletter und Messeauftritte.„Mit großem Engagement und viel Flexibilität planen die Experten von Karawane Reisen unvergessliche und perfekt abgestimmte Reiseerlebnisse für die Kunden. Dieser außergewöhnliche Einsatz spiegelt sich auch in den kontinuierlich sehr guten Prüfungsergebnissen zum TOP-Reiseveranstalter wieder. Ich gratuliere dem gesamten Team von Karawane Reisen herzlich zu dieser hervorragenden Leistung“, so tourVERS-Geschäftsführer Michael Wäldle zur erfolgreich bestandenen Prüfung.Geschäftsführer Georg Albrecht äußerst sich sehr zufrieden und betont: „Unsere kontinuierlichen Anstrengen im Produktportfolio, bei den Reiseangeboten, in Sachen Marketing und IT sowie die Schulungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen die erwünschte positive Wirkung. Die gründliche Durchleuchtung des Unternehmens durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödel und Partner mit anschließender Zertifizierung beweist, dass Karawane in dieser Hinsicht also auch in finanzieller Hinsicht grundsolide da steht.“ Der zweite Geschäftsführer Steffen Albrecht ergänzt: "Es zeigt sich, dass ein gesundes mittelständisches Unternehmen vielleicht doch so manches besser als die "Großen" der Branche macht und auf marktwirtschaftliche Herausforderungen zielgenau reagieren kann. Karawane Reisen ist für die kommenden Jahre breit aufgestellt und vor der Zukunft ist uns nicht bange."Das Zertifikat "TOP-Reiseveranstalter" wird ausschließlich an Veranstalter mit überdurchschnittlicher touristischer und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verliehen. Prüfen lassen kann sich jeder Reiseveranstalter, der die nötigen Voraussetzungen erfüllt, unabhängig davon, ob er Kunde der tourVERS GmbH ist ode nicht. Neben einer Urkunde erhalten die TOP-Reiseveranstalter stets einen umfassenden Prüfbericht, der dann für eigene Zwecke genutzt werden kann. Als Ansprechpartner für das Zertifikat steht Herr Wäldle unter der Telefonnummer 040-244 288 10 oder per Mail an waeldle@tourvers.de zur Verfügung.