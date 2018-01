Karawane Reisen berät auf der CMT 2018

Die CMT feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum – vom 13. bis 21. Januar lockt Europas größte Publikumsmesse für ­Touristik und Freizeit wieder mehrere 100 000 Menschen auf das Messegelände in Stuttgart. Auch der Spezial-Reiseveranstalter ­Karawane Reisen ist in Halle 4, B 20, wieder mit einem Stand vertreten und bietet dort persönliche Beratungen durch ­erfahrene Mitarbeiter für den nächsten Traumurlaub an. Pünktlich zum Start der Messe wird zudem der Sonder-Katalog „Fiji“ erhältlich sein.In der kommenden Reisesaison steht die persönliche Beratung durch echte Experten für viele Urlauber im Vordergrund – entgegen der landläufigen Meinung, man buche seinen Urlaub heutzutage nur noch online. Der individuellen Planung nach Bausteinprinzip hat sich auch der Ludwigsburger Reiseveranstalter Karawane verschrieben und bietet an seinem Stand deshalb die Möglichkeit, mit seinen hauseigenen Experten zu sprechen. Camping-Interessierte können außerdem einen Apollo Adventure Camper besichtigen, der insbesondere auf Rundreisen in Australien zum Einsatz kommt, während Genießer Bacchus Weine aus Südafrika kosten. Als Ansprechpartnerin ist auch Conny Schütz, die Marketing-Managerin von Fiji Tourism in Deutschland, wieder vor Ort. Sie berät Reisende, die einen Trip auf die Fiji-Inseln planen, welche derzeit als gefragtes Reise-Ziel gelten. Zu diesem Anlass veröffentlicht die Best of Travel Group, ein Verband verschiedener Reiseveranstalter, pünktlich zum Messebeginn den Sonderkatalog „Fiji“, der mit neuen Rundreisen, Kreuzfahrten und Unterkünften aufwartet.Bei 330 Inseln sollte man für eine Fiji-Tour genügend Zeit einplanen. Ein allumfassendes Insel-Erlebnis hat man beispielsweise auf der 18-tägigen Individualreise „Fiji Dreams“ (ab 4.550,- Euro pro Person), die von einem erholsamen Aufenthalt im Inselresort Malolo Island über eine spannende Blue Lagoon Kreuzfahrt bis hin zu einer ausgedehnten Mietwagenreise kaum Wünsche offen lässt. Etwas spezifischer ist die achttägige Kreuzfahrt „Escape to Paradise Cruise“ (ab 1.978,- Euro) – Urlauber haben hier neben Schnorchel-Ausflügen auch die Möglichkeit, mit Haien zu schwimmen. Wie das alltägliche Leben auf der Inselgruppe aussieht, erfährt man derweil auf einer elftägigen Mietwagenreise entlang der zahlreichen Dörfer und Lagunen. Ein Tag am malerischen Sandstrand vor türkisblauem Meerwasser rundet die Reise perfekt ab („Korallen und Kava“, 11 Tage, ab 2.148,- Euro pro Person).Den „Fiji“-Sonderkatalog und alle weiteren aktuellen Kataloge, die mit zahlreichen individuellen Angeboten ­aufwarten, ­bietet Karawane Reisen an seinem Stand auch zur Mitnahme an. Die Reisen sind online unter www.karawane.de , in ­Reisebüros sowie direkt vor Ort auf der CMT in Stuttgart buchbar.Karawane Reisen / CMT 2018