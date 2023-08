Erstbucher-Rabatt für Australien-Abenteuer von Karawane

Australiens Flora und Fauna ist generell als „eher wild“ bekannt: Adrenalinjunkies kommen auf dem fünften Kontinent auf jeden Fall auf ihre Kosten, denn hier lauert hinter jeder Ecke ein neues Abenteuer. Dabei sticht insbesondere eine Region im Nordwesten des Landes hervor: Kimberley besteht abseits seiner Städte zu großen Teilen aus unberührter Natur, die sich über schroffe Gebirgsketten mit tiefen Schluchten, idyllische Wasserfälle und ausgedehnte Lagunen erstreckt. Über den Spezial-Reiseveranstalter Karawane ist eine elftägige Kreuzfahrt buchbar, auf der Entdecker bei den wichtigsten Sightseeing-Highlights Station machen und alle Facetten erleben. Darüber hinaus lässt sich die Reise wunderbar mit einem erweiterten Landprogramm kombinieren, um auch den letzten Geheimnissen Australiens auf den Grund zu gehen. Erstbucher erhalten bei Karawane für begrenzte Zeit 250,- Euro Neukunden-Rabatt. Unabhängig davon wird jeder gebuchten Kabine ein zusätzliches Bordguthaben in Höhe von weiteren 250,- Euro gutgeschrieben.Je nachdem, zu welchem Termin Reisende buchen, sind sie entweder mit der „LE SOLÉAL“ oder der „LE JACQUES-CARTIER“ unterwegs, wobei beide der Kreuzfahrtschiffe mit einem großen Onboard-Angebot daher kommen und keinen Komfort vermissen lassen. Während an Deck also entspannt wird, wartet auf australischem Boden das Abenteuer. Die Tour beginnt an der Nordküste des Landes. Nach einer Besichtigung der nordterritorialen Hauptstadt Darwin, die vor multikulturellem Charme sprüht, verläuft die Route gen Wyndham, dem „Tor zur Kimberley“. Bereits hier wird deutlich, wie abwechslungsreich die Flora und Fauna dieses Landesteils ist: Wyndham liegt inmitten von eindrucksvollen geologischen Formationen, Flüssen und Feuchtgebieten. Der unweit entfernte King George River stellt das erste von vielen Natur-Highlights dar, die Reisende an den kommenden Tagen erwarten. Per Zodiac fährt man den Fluss zwischen 80 Meter hohen Schluchten hinauf, um zum Höhepunkt des Ausflugs die King George Zwillingswasserfälle zu sehen, welche die Landschaft maßgeblich geprägt haben. An Wasserfällen mangelt es in Kimberley generell nicht: So stehen im späteren Reiseverlauf etwa auch die knapp vier Meter hohen „horizontalen Wasserfälle“ in der Collier Bay sowie die berühmten Fälle des Montgomery-Riffs auf dem Programm, die auf Aborigine-Land liegen. Den Hinterlassenschaften des Eingeborenenvolkes geht man dabei auf Wanderschaften auf den Grund.Das Kreuzfahrtschiff steuert auch zahlreiche idyllische Szenerien vor der Küste an. Ein Stopp am Ashmore-Riff, das aus drei tief liegenden tropischen Insel besteht, gewährt einen Einblick auf die Farbenpracht der durch den Klimawandel bedrohten Korallenriffe, für die Australien bekannt ist. Die Inseln sind als wichtiges Vogelgebiet ausgewiesen und somit ein Hotspot für Hobby-Ornithologen. Je nach Wetterlage ist es möglich, per Zodiac besonders nah an das Riff heranzukommen. Weitere malerische Teile der Küste sind zudem der Prince Frederick Harbour und der Hunter River: Der tropische Regenwald und uralte, wilde Mangrovenwälder laden zu abenteuerlichen Ausflügen ein. Mit etwas Glück bekommt man hier neben seltenen Vögeln und Amphibien sogar Salzwasserkrokodile zu sehen – auch hier ist es das Zodiac, das Reisende ganz nah an die „wunderschönen Gefahren“ des Landes heranführt. Den krönenden Abschluss der Reise stellen die Lacepedeinseln dar: Das Naturreservat ist unter anderem die Heimat der Suppenschildkröte, die hier ihren Nachwuchs ausbrütet. Natürlich bietet Australien über Kimberleys Grenzen hinaus zahlreiche weitere Highlights, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Getreu dem Motto „Wenn man schon mal hier ist ...“ kümmern sich die Reise-Experten von Karawane gerne um ein individuelles Vor- oder Nachprogramm zur Kreuzfahrt. Ein Platz auf dieser ist buchbar ab 7.070,- Euro pro Person unter www.karawane.de bfsKarawane Reisen / Studio PONANT / Nick Rains