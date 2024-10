Costa Ricas Natur mit Karawane Reisen nachhaltig erleben

Eingebettet zwischen dem Karibischen Meer und dem Pazifischen Ozean, präsentiert sich Costa Rica als ein Land voller ­Kontraste. Innerhalb eines Tages ist es möglich, sowohl durch den Regenwald zu streifen als auch über die erkalteten Lavafelder eines Vulkans zu spazieren und am Ende an einem echten Traumstrand zu entspannen. Eine speziell für Naturliebhaber konzipierte ­Kleingruppenreise des Ludwigsburger Spezial-Veranstalters Karawane Reisen führt durch die beeindruckendsten Regionen des Landes und ermöglicht tiefe Einblicke in die faszinierende Flora und Fauna, die Costa Rica zu einem der artenreichsten Länder der Welt macht. Eng in Verbindung mit der Natur steht auch das Leben der Menschen, denn ob ­Kaffee oder Obst: Beim Anbau wird stets ­darauf geachtet, die Umgebung möglichst wenig zu beeinflussen. Am Erhalt dieses Ökosystems können sich auch die Mitreisenden beteiligen.Naturliebhaber finden in Costa Rica ein wahres Eldorado. Ein besonderes Highlight der Karawane-Reise ist der Besuch des Tortuguero-Nationalparks. Dieses weitläufige Naturschutzgebiet an der Karibikküste ist nur per Boot erreichbar, was den Ort besonders abgelegen und unberührt erscheinen lässt. Hier schlängeln sich Wasserwege durch dichte Dschungellandschaften, die Lebensraum für eine Vielzahl von exotischen Tieren bieten. Auf Bootsfahrten durch die Kanäle kann man umher schwingende Äffchen, bunte Vögel und Kaimane ­beobachten – und mit etwas Glück auch die vom Aussterben bedrohte Meeres-Schildkröte, der im Dorf Tortuguero ein ganzes Museum gewidmet wurde. Im Kontrast dazu steht das Landesinnere, wo sich das Landschaftsbild dramatisch verändert. Hier beherrscht der gigantische Vulkan Arenal mit seiner majestätischen Kegelsilhouette die Umgebung: Auf einem Rundgang durch das Naturschutzzentrum Ecocentro Danaus bestaunt man eine Vielfalt tropischer Pflanzen, Amphibien, Reptilien und Insekten. Von überall aus hat man dabei eine beeindruckende Aussicht auf den immer noch aktiven Vulkan und kann gar über dessen erkaltete Lavafelder wandern. Ein besonderer Pfad führt dabei zu einem Aussichtspunkt mit Sicht bis zum Arenal See – das perfekte Foto-Motiv.Costa Ricas Natur ist einzigartig – dessen sind sich auch die Einheimischen bewusst. So spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle für die vor Ort lebenden Menschen, die Reisenden gerne einen Blick „hinter die Kulissen“ gewähren – beispielsweise auf einer Tour durch das Anwesen Mi Cafecito, wo man alles über den Prozess der Kaffeeherstellung lernt. Im Anschluss besteht nicht nur die Möglichkeit einer Verkostung, sondern auch die, sich aktiv am Naturschutz zu beteiligen, indem man einen eigenen Baum pflanzt. Auch der Anbau auf der Finca Surá der Familie Gomez funktioniert im Einklang mit der Natur – so streifen zwischen den Zuckerrohr-, Ananas- und Zitrus-Plantagen tropische Tiere umher, denen man immer wieder begegnet. Während der gesamten Rundreise offenbart Costa Rica in allen Winkeln seine schönsten Facetten. Mit gut organisierten Transfers, komfortablen Unterkünften und fachkundigen Experten vor Ort sorgt Karawane Reisen dafür, dass ebendiese Facetten stets stressfrei und intensiv erlebt werden können – und so nachhaltig wie möglich. Buchbar ist ein Platz auf der achttägigen Kleingruppenreise (Webcode: 173259) ab 1.886,- Euro pro Person unter www.karawane.de 1. Tag San José2. Tag San José – La Fortuna (F)3. Tag La Fortuna – Puerto Viejo de Sarapiquí (F)4. Tag Puerto Viejo de Sarapiqui (F/M)5. Tag Puerto Viejo de Sarapiquí – Tortuguero Nationalpark (F/M/A)6. Tag Tortuguero Nationalpark (F/M/A)7. Tag Tortuguero – San José (F/M)8. Tag Abreise (F)• Gruppenreise per Bus mit deutschsprechender Reiseleitung• Transfers• Übernachtungen in 3*-Hotels• Verpflegung laut Programm• Nationalpark- & Eintrittsgebühren07.01.2025 – 25.11.2025Mehrere Termine pro Monat.Reisebeginn immer Dienstags.Ab 1.886,- € pro Person.