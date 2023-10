Auf Safari mit Karawane Botswanas Naturreich erleben

Wer an Afrika denkt, der sieht vor seinem inneren Auge unweigerlich weitläufige Steppen, die von exotischen Wildtieren wie Löwen, Elefanten, Zebras und Giraffen bewohnt werden. Den Kontinent zumindest einmal im Leben zu bereisen und auf einer Safari hautnah in das vielfältige Tierreich einzutauchen, steht auf der Wunschliste vieler abenteuerlustiger Touristen – auch in Deutschland. Der Reiseveranstalter Karawane aus Ludwigsburg erfüllt ebendiesen Wunsch bereits seit über 70 Jahren mit organisierten Afrika-Touren. Auf einer elftägigen Kleingruppenreise durch die tierreichsten Wildreservate und Nationalparks in Botswana kommen Naturliebhaber voll auf ihre Kosten.Botswana ist für seine Artenvielfalt bekannt: Zwar ist das Land in weiten Teilen von Trocken- und Dornstrauchsavannen geprägt, doch gerade in den von Karawane frequentierten Gebieten um den Chobe-Nationalpark und das Okavangodelta sorgen Feuchtsavannen für eine besonders vielschichtige Flora und Fauna. Hinzu kommt, dass das Land im südlichen Afrika als das mit der größten Elefantenpopulation des gesamten Kontinents gilt: Rund 130.000 Dickhäuter ziehen hier ihre Kreise. Sowohl das Okavangodelta als auch der Chobe-Nationalpark gehören dementsprechend zu den Highlights der organisierten Kleingruppenreise. Ersteres besteht aus langen Wasserwegen, Schilfgürteln und kleinen Inseln, sodass Pirschfahrten vornehmlich zu Wasser stattfinden – mal im Einbaumboot, auch „Mokoro“ genannt, mal im Motorboot. Für Fluss-Safaris bietet sich auch der Chobe-Nationalpark an, wobei das namensgebende Fließgewässer die Route vorgibt. Beobachtet werden dabei im Vorbeifahren Krokodile und Nilpferde im Wasser, während am Ufer Elefanten sowie Antilopen und am Himmel eine besondere Vielfalt von Vögeln gesichtet werden kann. Als eines der landschaftlich schönsten und auch tierreichsten Gebiete Botswanas gilt zudem das Moremi Wildreservat. Hier führen Pirschfahrten durch Grassteppen, lichte Wälder und Lagunen – mit etwas Glück treffen Safari-Teilnehmer dabei auf Zebras, Impalas, Warzenschweine, Löwen und Büffel. Mehr Afrika geht nicht!Eine besondere Erfahrung ist die Übernachtung im mobilen Zeltcamp. Dieses wird in der Regel in der Nähe eines Wasserlochs aufgeschlagen, das von den hier lebenden Wildtieren häufig besucht wird. Eindrucksvolle Momente warten in der Savuti-Region, die insbesondere für ihre große Löwen-, Hyänen- und Elefanten-Population bekannt ist. Die Tiere kann man bereits in den frühen Morgenstunden hautnah beobachten. Den Abschluss der elftägigen Reise bildet ein Besuch der weltberühmten „Victoria Falls“, die einst nach der britischen Königin Victoria benannt wurden. Die rund 885 Meter hohen Wasserfälle sind Teil des UNESCO-Weltnaturerbes und sorgen allein dank ihres Sprühnebels dafür, dass hier ein Regenwald entstehen konnte. Der Besuch der Wasserfälle ist ein wortwörtlich „königlicher Abschluss“ für eine imposante Afrikareise. Buchbar ist ein Platz auf der Botswana-Tour (Webcode: 192578) ab 3.680,- Euro pro Person unter www.karawane.de bfsBilder: Sunway Safaris / Christian Hertel / Bruce Taylor