Auf Allrad-Tour durch den Oman mit Karawane Reisen

Der Oman ist ein Land der Kontraste, in dem sich goldene Sanddünen und grüne Oasen, Tradition und Moderne harmonisch verbinden. Vielfältige Landschaften und beeindruckende Kulturstätten des Sultanats bieten beim Bereisen ein intensives Erlebnis von Natur und Geschichte, während man in den Städten stets die omanische Gastfreundschaft erlebt. Die Bilanz des Landes spricht für sich: Als eines von wenigen Ländern des sogenannten Mittleren Ostens herrscht hier seit über 50 Jahren Frieden, sodass Touristen sämtliche Vorurteile getrost beiseite wischen können. Laut „Global Peace Index“ gehört der Oman sogar zu den 50 friedlichsten Nationen der Welt! Auf einer siebentägigen Allrad-Mietwagenreise des Ludwigsburger Spezial-Veranstalters Karawane Reisen lässt sich das facettenreiche Land auf besondere Weise entdecken. Von der Küste des Golfs über die Weiten der Wahiba-Wüste bis hin zum imposanten Hadjar-Gebirge bietet die Reise eine perfekte Mischung aus Abenteuer, Natur und kulturellen Highlights.Ihren Mietwagen nehmen Reisende in der Landeshauptstadt Muscat entgegen. Diese lädt mit ihrem orientalischen Charme und den prächtigen Bauwerken wie der Sultan-Qaboos-Moschee zu einem ersten „Schnuppern“ des arabischen Flairs ein. Dieses zeigt sich besonders auf lebendigen Märkten wie dem Muttrah-Souk, einer der ältesten Arabiens, wo man beim Flanieren Weihrauch, Gewürze und handgefertigte Waren entdeckt. Von Muscat aus führt die Route entlang der Panorama­straße am Meer, wo zwischen schroffen Felswänden grüne ­Oasen und unzählige Naturpools zum Verweilen einladen. Dank der Allradfahrzeuge können auch abgelegene Regionen abseits der Strecke erkundet werden, die nur wenigen Reisenden zugänglich sind – das ermöglicht ein noch authentischeres Erlebnis des Landes. Im Wadi Bani Khalid, einer idyllischen Oase mit türkisfarbenen Wasserbecken, findet man Erholung, bevor die Reise weiter in die Wahiba-Wüste führt. Deren endlose Weiten sind einer der Höhepunkte der Tour: Hier ­erstrecken sich Dünen bis zum Horizont und laden zu einer besonderen Übernachtungserfahrung in einem Beduinencamp ein. Bei Sonnenuntergang taucht das Licht die Dünen in goldene Töne und die Stille der Wüste sorgt für ein unvergleichliches Erlebnis. Abenteuerlustige können am Tag darauf die Wüste auf einem Kamel erkunden oder mit dem Geländewagen über die Dünen fahren.Die Hauptstadt Muscat ist natürlich nicht die einzige Siedlung, die während der Reise besucht wird. So steht auch die ehemalige Landeshauptstadt Nizwa auf dem Programm. Die historische Stadt ist bekannt für ihre mächtige Festung und den geschäftigen Souk, auf dem man die berühmten omanischen Silberwaren bestaunen kann. Die alte Stadtmauer und die märchenhaften Festungsbauten bieten einen tiefen Einblick in die Geschichte des Landes. Apropos eindrucksvolle Bauten: Das im 17. Jahrhundert entstandene Schloss Jabrin, das als das schönste des ganzen Landes bekannt ist, befindet sich ganz in der Nähe – ein Abstecher dorthin lohnt sich. Wer den Oman von oben sehen will, fährt außerdem auf den rund 3000 Meter hohen Aussichtspunkt auf dem Jebel Shams – der höchste Berg des Landes. Belohnt wird man hier mit einem Panoramablick, der garantiert noch lange im Gedächtnis bleibt. Buchbar ist die Allrad-Mietwagenreise durch den Oman (Webcode: 32686) ab 1.473,- Euro pro Person unter www.karawane.de 1. Tag: Anreise Muscat2. Tag: Der Zauber Muscats (ca. 100 km, F)3. Tag: Muscat – Sur (ca. 300 km, F)4. Tag: Sur – Wahiba Wüste (ca. 240 km, F/A)5. Tag: Wahiba Wüste – Nizwa (ca. 250 km, F)6. Tag: Nizwa – Al Hamra (ca. 170 km, F/A)7. Tag: Al Hamra – Muscat (ca. 250 km, F)• Private Flughafentransfers• P6 Tage 4WD Mietwagen Toyota Prado o.ä. inkl. 300 Freikilometer pro Tag, Mobiltelefon, GPS, e-Travelbook, Straßenkarte, Zusatzversicherungen (ohne Selbstbeteiligung)• Lieferung und Abholung des Mietwagens an Werktagen• 6 Übernachtungen in genannten Unterkünften• Mahlzeiten lt. Reiseprogramm• Sonnenuntergangs-Dhowfahrt• Schildkrötenbeobachtung01.10.2024 – 23.12.2024, ab 1.723 ,- € pro Person24.12.2024 – 03.01.2025, ab 2.131 ,- € pro Person04.01.2025 – 30.04.2025, ab 1.723 ,- € pro Person01.05.2025 – 30.09.2025, ab 1.473,- € pro Person