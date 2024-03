Abenteuer Subantarktis

Neuseeland ist bekannt für seine eindrucksvolle Landschaft aus schneebedeckten Bergen, glasklaren Seen, Fjorden und weitläufigen Stränden. Doch neben der großen Nord- und Südinsel des Landes zählen auch viele kleinere Eilande zu dem Inselstaat, die als Perlen im südlichen Pazifik gelten und eine beinahe unberührte Flora und Fauna beherbergen. Der Spezial-Reiseveranstalter Karawane hat eine einzigartige Kreuzfahrt mit der „Le Soléal“ im Angebot, die ebendiese Region rund um die sogenannten subantarktischen Inseln, die zum UNESCO-Weltnaturerbe zählen, ansteuert. Die 15-tägige Expedition entführt Passagiere im Dezember dieses Jahres in eine „andere Welt“, während man die Vorzüge der modernen Zivilisation jederzeit in Reichweite hat. Denn die „Le Soléal“ sorgt für Rundumwohlfühl-Atmosphäre: Für erholsame Momente sorgt der Wellnessbereich mit Spa, Behandlungskabinen, Hamam, Friseur und Fitnessraum. Wer mehr Ruhe sucht, kann sich in eine der zwei ­Lounges zurückziehen und in der kleinen Bibliothek stöbern. Abgerundet wird das Angebot durch eine exquisite französische Küche. Ein Team aus erfahrenen Naturführern und Experten steht den Passagieren bei ihren Erkundungen außerdem Rede und Antwort zu allen Fragen und informiert auf diversen Vorträgen.Die Einschiffung der „Le Soléal“ findet in Dunedin statt, der ältesten Stadt Neuseelands. Von hier aus wird zunächst die Insel Ulva Island angesteuert. Dort kommen Hobby-Ornithologen und Botanikfans voll auf ihre Kosten: Auf rund 270 Hektar findet man zahlreiche Vogel- und fast ausgestorbene Pflanzenarten vor, die auf gut erhaltenen Wanderwegen aus der Nähe beobachtet werden können. Während aller Insel-Expeditionen genießt der Schutz der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt oberste Priorität: Anlandungen werden mittels ­Zodiacs unternommen, auf manchen Inseln ist das Betreten sogar komplett untersagt. In diese Kategorie fallen beispielsweise die Snares-Inseln, die sich Pinguine, Albatrosse und dunkle Sturmtaucher teilen. Von der Küste des Archipels aus verschafft man sich allerdings bleibende Eindrücke über deren Lebensweise und Alltag. Über die Tierwelt hinaus sind es die vielen Fjorde und Gletscher, die während der Reise für Staunen sorgen: Im Fjordland-Nationalpark – ein weiterer Teil des UNESCO-Weltnaturerbes – hat man von Deck aus einen guten Blick auf steil abfallende Felsen, reißerische Wasserfälle und wilde Urwälder. Hier liegt unter anderem auch der Doubtful Sound, der mit einer Tiefe von 421 Metern zu den größten Fjorden Neuseelands gehört.Auch der australische Teil der subantarktischen Inselwelt wird von der „Le Soléal“ angesteuert. Als eines der größten Wunder der Erde gilt die dort befindliche Insel Macquarie: Sie dient über 3,5 Millionen Meeresvögeln als Brutgebiet, darunter Königs-, Hauben-, Esels- und Felsenpinguine. Sie teilen sich die Landschaft mit verschiedenen Pelzrobbenarten und einem Siebtel aller See-Elefanten der ganzen Welt. Bei guten Witterungsverhältnissen steht eine Begehung des Naturwunders auf dem Programm. Selbiges gilt für die wiederum neuseeländische Campbell Insel, auf der seltene Arten wie die endemische flugunfähige Campbellente und die winzige Campbellschnepfe leben – und das inmitten riesiger, mehrjähriger Wildblumen, die sich perfekt an das harsche Klima angepasst haben. Ein besonderes Highlight ist die abschließende Tour zu den Antipodeninsel. Diese sind vulkanischen Ursprungs und Heimat einer der größten Vögel der Welt: der Antipoden-Wanderalbatross. Ein Platz auf der Expeditionskreuzfahrt im Dezember ist buchbar ab 9.350 Euro pro Person (Webcode: 42820) auf www.karawane.de bfsStudio PONANT / Margot Sib / Milford Sound