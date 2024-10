75 Jahre Karawane: Exklusive Jubiläumsreise nach Namibia

Das kommende Jahr wird für den Ludwigsburger Reiseveranstalter Karawane Reisen ein ganz besonderes: Das traditionsreiche Familienunternehmen feiert sein 75-jähriges Bestehen. Das wird unter anderem im Rahmen einer einmaligen Jubiläumsreise nach Namibia vom 7. bis 21. Juni zelebriert. Die exklusive 15-tägige Tour wird nur ein einziges Mal in dieser Form durchgeführt und von dem Geschäftsführer-Ehepaar Susanne und Georg Albrecht persönlich begleitet. Die beiden sorgen mit ihrem Fachwissen und ihrer langjährigen Erfahrung für spannende Einblicke – gemeinsam mit lokalen Guides wird jede Etappe der Reise fachkundig und unterhaltsam gestaltet. Immer mit im Fokus ist dabei auch der Schutz und Erhalt der einzigartigen Natur des Landes.Namibia beeindruckt mit einer Vielfalt einzigartiger Landschaften, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie reichen von der endlosen Weite der Namib-Wüste, die als älteste der Welt gilt und seit 2013 zum „UNESCO“-Weltnaturerbe zählt, bis hin zum Etosha-Nationalpark –eines der wichtigsten Wildschutzreservate des Planeten. Startpunkt der exklusiven Reise ist die Hauptstadt Windhoek: Auf einem ersten Erkundungstrip durch deren Straßen und Gassen erlebt die Reisegruppe die namibische Gastfreundschaft und nimmt die Atmosphäre des Landes auf. Der erste Teil der Route führt von hier aus Richtung Süden durch die berühmten Wüsten und Savannen, in denen zum Teil auch genächtigt wird. Sowohl inmitten der schimmernden Sanddünen der Kalahari-Wüste als auch in der Namib-Wüste stehen exklusive Lodges bereit, von denen aus verschiedene Tagestrips gestartet werden. Ein besonderes Highlight stellen die Dünen von Sossusvlei dar, deren Magie sich insbesondere in den frühen Morgenstunden entfaltet – denn sie sind bei Sonnenaufgang am spektakulärsten, wenn ihr ständig wechselndes Farbenspiel mit den scharfen, dunklen Schatten kontrastiert. Im direkten Gegensatz zur Sandwüste stehen ­Swakopmund und Walvis Bay: Beide Hafenstädte liegen direkt am Atlantik und bieten sich nicht nur für erfrischende Badeaufenthalte, sondern auch für Bootstouren an, auf denen man mit etwas Glück Pelikane, Kormorane und Delfine aus nächster Nähe sichtet.Ein Höhepunkt der Reise ist der Besuch des Etosha-Nationalparks, in dem die Gruppe direkt mehrere Tage verbringt. Der Nationalpark wurde vor über 100 Jahren gegründet und ist eines der bekanntesten Schutzgebiete Afrikas. Auf täglichen ausgedehnten Pirschfahrten haben Reisende die Chance, Löwen, Elefanten, Nashörner, und Leoparden zu treffen – also gleich vier Vertreter der berühmten „Big Five“. Lediglich den Schwarzbüffel bekommt man hier nicht zu Gesicht, dafür aber an anderen Stellen des Landes. Und auch Giraffen, Zebras, Impalas sowie Hunderte verschiedener Vogelarten bewohnen das über 22.000 km² große Reservat, sodass Natur- und Tierliebhaber voll auf ihre Kosten kommen. Das von Wüsten umgebene Schutzgebiet bietet aufgrund seiner salzverkrusteten Pfannen ein beeindruckendes Naturschauspiel, das sich in der Trocken- und Regenzeit dramatisch verändert. Durch die Expertise des Karawane-Teams wird dabei jede Etappe der Reise zum intensiven Naturerlebnis. Buchbar ist ein Platz auf der exklusiven Reise (Webcode: 43494) unter www.karawane.de bfsKarawane Reisen1. Tag: München – Windhoek2. Tag: Windhoek – Namibias Hauptstadt (A)3. Tag: Windhoek – Kalahari Wüste (F/A)4. Tag: Zur ältesten Wüste der Welt (F/A)5. Tag: Dünen des Sossusvlei (F/A)6. Tag: Aus der Wüste nach Swakopmund (F/A)7. Tag: Bootsausflug & Wüstentour (F/Snacks/A)8. Tag: Swakopmund – Vingerklip (F/A9. - 11. Tag: Etosha Nationalpark (F/A)12. Tag: Etosha – Otjiwa Safari Lodge (F/A)13. Tag: Otjiwa Safari Lodge – Windhoek (F/A)14. Tag: Windhoek und Rückflug (F/M)15. Tag: München• Linienflüge mit Discover Airlines (Economy Class)• 23 kg Freigepäck auf allen Flugstrecken• aktuelle Flughafen-, Sicherheits- und Landegebühren (Stand August 2024: ca. 140,- €)• deutschsprachiger lokaler Guide ab/bis Windhoek• 12x Übernachtung in genannten Unterkünften• alle Mahlzeiten laut Programm• Rundfahrten und Ausflüge in einem 18-Sitzer Bus• Besichtigungen, Ausflüge und Gebühren• 3x Sundowner-Fahrt inkl. Getränken• Besuch im Dünengebiet des Sossusvlei inkl. Fahrt• Bootsausflug in Walvis Bay mit Verpflegung• Fußpirsch in der Otjiwa Safari Lodge• Besuch des Penduka Projektes in Windhoek• Mineralwasser im Bus (2 Flaschen pro Tag)• 1 aktueller Reiseführer Namibia pro Zimmer• Reisepreis-Sicherungsschein• Reisebegleitung durch Georg und SusanneAlbrecht von Karawane Reisen07.06.2025 – 21.06.2025, ab 4.990,- € pro Person