Kapwa Marketing: Internationale Webseitenerstellung und Suchmaschinenoptimierung

Die deutsch-philippinische Firma Kapwa Marketing ist eine erfahrene Online Marketing Firma mit Schwerpunkten auf Webseitenerstellung, Suchmaschinenwerbung (Google Ads) und Suchmaschinenoptimierung auf internationaler Ebene. Kapwa Marketing ist im Jahr 2017 gegründet worden, doch große Teile des Teams haben auch schon vor der offiziellen Firmengründung in verschiedenen freiberuflichen Projekten, Unternehmen und sonstigen Kooperationen miteinander Webseiten erstellt und SEO-optimiert, Online Marketing Strategien entworfen und umgesetzt und damit zahlreichen Webseitenbetreibern zu mehr Erfolg verholfen.Nicht nur aufgrund der sowohl deutschen, als auch philippinischen Wurzeln der Unternehmensgründer, sondern auch weil das ganze Team mehrsprachig und international aufgestellt ist, identifiziert sich Kapwa Marketing vor allem mit dem Gedanken, die nationalen Grenzen zwischen Unternehmen und Kunden aufzubrechen und Firmen zu wirtschaftlichem Erfolg und Bekanntheit in mehreren Ländern – oder gleich weltweit – zu verhelfen. Zahlreiche Unternehmen aus Deutschland und anderen Ländern haben sich bereits an Kapwa Marketing gewandt und strategisch geplante, multilinguale Websites erhalten, selbstverständlich mitsamt einer internationalen SEO-Strategie für eine optimale Auffindbarkeit in Suchmaschinen verschiedener Länder.Natürlich ist die Firmenwebseite von Kapwa Marketing auch selbst international gestaltet, mit deutschen sowie englischen Inhalten und Unterseiten, und damit bereits ein Beispiel dafür, wie Kapwa Marketing arbeitet.Kapwa Marketing betreibt zahlreiche eigene Projekte, meist in Blogform oder als Magazin, zu interessanten Themen wie Reisen, Heimwerken, Kredite oder Steuerberatung. Das Unternehmen verfolgt damit zwei Ziele: Zum einen geht es darum, eine Testumgebung für neue Marketingideen oder SEO-Strategien zu schaffen, sodass keine Kundenwebseiten durch Experimente und Tests zu Schaden kommen. Zum anderen möchte das Team aber natürlich auch hochwertige Inhalte mit interessierten Menschen teilen. Die Beiträge im Rahmen sämtlicher eigener Projekte werden vom Team selbst verfasst, eine anständige Recherche ist dabei stets die Grundvoraussetzung. Häufig berichten die Autoren der Beiträge auch direkt aus eigener Erfahrung.Ein Beispiel für solch ein eigenes Projekt ist die Webseite Kredit-123 . Das mittlerweile sehr umfangreiche, seit vielen Jahren bestehende Projekt informiert den Leser mit ausführlichen Beiträgen rund um das komplexe Thema Kredite. Ob Sie wissen möchten, wie Sie als Berufseinsteiger einen Kredit beantragen können, oder welche Möglichkeiten Sie haben, eine Sanierung, Operation oder einen Urlaub zu finanzieren – bei Kredit-123 liefert Ihnen das professionelle Team von Kapwa Marketing zuverlässige und sorgfältig recherchierte Informationen.Die Gründer und Geschäftsführer von Kapwa Marketing sind die Brüder John und Melvin Rüth. Während Melvin seit einigen Jahren in Cebu auf den Philippinen wohnt und dort das Büro sowohl von Kapwa Marketing, als auch von der Schwesterfirma Kapwa Travel – einem voll akkreditierten und angesehenen Spezialreiseveranstalter – verwaltet, ist John zwischen Deutschland, den Philippinen, Australien und anderen Ländern unterwegs. In Bayern hat Kapwa Marketing eine eigene Niederlassung, und im Hamburger Raum hilft die Schwesterfirma RATO Digital GmbH dabei, digital durchzustarten .Das restliche Team von Kapwa Marketing wohnt auf den Philippinen, in Deutschland, in Australien, in Italien, in Holland und anderen Ländern. Trotz der räumlichen Distanz arbeitet das Team stets Hand in Hand und ist online durch Chats, Videocalls und E-Mails stets in Kontakt miteinander.John und Melvin beschäftigen sich seit 2008 intensiv mit der Funktionsweise von Suchmaschinen, wobei Melvin auch schon einmal bei Google in Dublin war, um direkt vor Ort Erfahrungen zu sammeln. John hat in seiner Agenturzeit einige Future 500 Unternehmen beraten, um sie international in Sachen Online-Marketing erfolgreicher zu machen.Kapwa Marketing ist zudem auch zertifizierter Google Partner und hat das Fachwissen u.a. in Kooperation mit der TU München und dem Klinikum rechts der Isar (MRI) im Bereich der Krebsforschung mithilfe von Suchmaschinenanalysen eingesetzt.Ein besonderes Anliegen von Kapwa Marketing ist es, neue Chancen insbesondere im digitalen Marketing zu eröffnen – gerade für junge, zielstrebige Filipinos oder auch Unternehmer:innen, die in der deutsch-philippinischen Sphäre aktiv sein wollen. Hierzu wurden u.a. in Zusammenarbeit mit der ECCP (European Chambers of Commerce Philippines) und weiteren Institutionen schon erfolgreiche Webinare und Workshops durchgeführt.Künftig sollen neben Online Marketing, SEO und SEA auch die Themen strategisches Marketing & Management sowie modernes Unternehmertum an sich mehr fokussiert werden. Die Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen rund um „young leadership“ und die Unterstützung gemeinnütziger Projekte sind nach wie vor weitere wichtige Pfeiler.Über das Kontaktformular oder per info@kapwamarketing.com können Sie Kontakt zu John und Melvin Rüth und ihrem Team aufnehmen.