Gemeinsam nachhaltig

In Schramberg, mitten im idyllischen Schwarzwald, entstehen 24 Hauseinheiten, die nicht nur durch ihre zentrumsnahe Lage und intelligente Planung des Architekten- und Planungsteams der PSK-Generalplaner GmbH Stuttgart, sondern vor allem durch die ökologische KAMPA Bauweise und das Zero Bills-Konzept von Octopus Energy überzeugen.



24 Häuser, drei Partner und ein Ziel: Wohnen so komfortabel und nachhaltig wie möglich zu machen – ganz ohne Energiekosten! Im Auftrag der CONSTANT Projekt GmbH, die als Investor und Projektentwickler auftritt, baut der Premium-Haushersteller KAMPA die erste Zero Bills-Siedlung Deutschlands, die in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger Octopus Energy energiekostenfreies Wohnen ermöglicht.



„Die Wohn-Terrassen Rochus-Merz-Straße sind ein echtes Leuchtturmprojekt für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen“, so Josef Haas, geschäftsführender Gesellschafter der KAMPA GmbH. „Die 24 Hauseinheiten werden in ökologischer Holzrahmenbauweise errichtet und zusätzlich mit innovativer Energie- und Klimatechnik unseres langjährigen Systempartners Viessmann Climate Solutions (VCS) ausgestattet. Damit sind optimale Voraussetzungen gegeben, um das Projekt mit dem Ziel des energiekostenautarken Wohnens gemeinsam mit dem Initiator CONSTANT Projekt GmbH und Octopus Energy voranzutreiben.“



Nachhaltig und flexibel: das Energie- und Wohnkonzept



Alle Häuser werden serienmäßig mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser, Batteriespeicher sowie einer Fußbodenheizung ausgerüstet. „Durch die Ausrichtung nach Süden und eine ideale Ausnutzung der Dachflächen zur Stromerzeugung kann die durchaus anspruchsvolle Hanglage bestmöglich genutzt werden. Außerdem ermöglicht sie von allen Häusern einen schönen Talblick wie auch weitläufigen Blick auf das Stadtzentrum“, erläutert Eberhard Mangold, geschäftsführender Gesellschafter der CONSTANT Projekt GmbH. „Das wirkt sich positiv auf die Energiebilanz aus – und macht sowohl den Garten als auch die Dachterrasse mit Blick auf das Stadtzentrum bei schönem Wetter zu einem echten Wohlfühlort.“ Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy in Deutschland ergänzt: „Je Hausgemeinschaft, bestehend aus acht Einheiten, wurde ein Aufzug zur gemeinschaftlichen Nutzung sowie Sharing-Parkplätze für Elektroautos eingeplant, deren Strombedarf durch weitere PV-Module abgedeckt werden.“



„Wir möchten den zukünftigen Bewohnern ein hohes Maß an Flexibilität und Individualität entsprechend ihrer Lebenssituation bieten“, erklärt Mangold. So kann das Erdgeschoss der zwölf oberen Häuser als separate Einliegerwohnung für Familienangehörige genutzt werden – für generationenübergreifendes Wohnen unter einem Dach.



Schritt für Schritt in eine energiekostenfreie Zukunft



Die Zero Bills-Siedlung in Schramberg bietet nicht nur ein Maximum an Unabhängigkeit bei der bedarfsgerechten Planung und Gestaltung des Wohnraums, sondern auch hinsichtlich steigender Energiepreise. Denn KAMPA Plusenergiehäuser verbrauchen in der Jahresbilanz weniger Energie, als sie produzieren – dafür sorgt die perfekt gedämmte Gebäudehülle in Kombination mit der smarten VCS Energie- und Klimalösung. Optimal ergänzt werden sie dabei mit dem Konzept eines Null-Energiekosten-Hauses von Octopus Energy. In England, dem Heimatmarkt des Energieanbieters, ist das Konzept unter dem Namen Zero Bills Home bekannt und erklärt sich wie folgt: Die Bewohner und Bewohnerinnen müssen sich um nichts kümmern, denn Octopus Energy managt die Komplexität der Häuser. Grüne Technologien wie Solaranlagen, Batterien und Wärmepumpen machen es möglich. “Wir wollen, dass es für Verbraucher/Verbraucherinnen so einfach wie möglich ist. Kaum jemand möchte ständig den Energieverbrauch seines Hauses steuern. Das Null-Energiekosten-Haus nimmt unseren Kundinnen und Kunden das Risiko komplett ab. Durch die bereits optimale Bauweise und Ausstattung der KAMPA Häuser können wir jedes dieser Häuser einbinden”, so Bastian Gierull, Deutschlandchef von Octopus Energy.



„Für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner der Wohn-Terrassen Rochus-Merz-Straße bedeutet das null Energiekosten für sechs Jahre – mindestens. Damit bieten wir ihnen nicht nur umweltfreundliches, sondern auch finanziell sorgenfreies, autarkes Wohnen. Der perfekte Schritt, um Wohnhäuser mit dem Stromnetz intelligent zu vernetzen!“, resümiert Josef Haas.

(lifePR) (