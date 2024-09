„Service as a Software“: KI Assistenten als Zukunft für Agenturen und Kunden

Eine Plattform als Basis: An unsere Kunden lizenzieren wir spezialisierte KI-Assistenten auf einer von uns bereitgestellten technischen Plattform. In diesen Assistenten stecken unser gesamtes Know How und unsere Erfahrung als Dienstleister. Sie bilden nahezu alle Use Cases der Unternehmenskommunikation ab. Von der Erstellung von Content-Kampagnen über Podcast-Skripte oder Intranet-News bis hin zu Strategieberatung oder virtuellen Fokusgruppen.

An unsere Kunden lizenzieren wir spezialisierte KI-Assistenten auf einer von uns bereitgestellten technischen Plattform. In diesen Assistenten stecken unser gesamtes Know How und unsere Erfahrung als Dienstleister. Sie bilden nahezu alle Use Cases der Unternehmenskommunikation ab. Von der Erstellung von Content-Kampagnen über Podcast-Skripte oder Intranet-News bis hin zu Strategieberatung oder virtuellen Fokusgruppen. Anpassung & Training : Wir passen diese KI-Assistenten an die spezifischen Bedürfnisse und CI-Richtlinien jedes Kunden an. So entstehen keine generischen Inhalte, sondern markenkonformer, hochwertiger Content.

: Wir passen diese KI-Assistenten an die spezifischen Bedürfnisse und CI-Richtlinien jedes Kunden an. So entstehen keine generischen Inhalte, sondern markenkonformer, hochwertiger Content. Beratung & Schulung: Wir bilden die Teams unserer Kunden im Umgang mit KI aus und entwickeln gemeinsam neue Use Cases und Assistenten.

Wir bilden die Teams unserer Kunden im Umgang mit KI aus und entwickeln gemeinsam neue Use Cases und Assistenten. Kontinuierliche Optimierung: Wir behalten den KI-Markt im Blick und integrieren stets die neuesten Modelle und Technologien in AssistantOS.

Wir behalten den KI-Markt im Blick und integrieren stets die neuesten Modelle und Technologien in AssistantOS. Hybrides Arbeitsmodell: In Projekten nutzen wir AssistantOS gemeinsam mit unseren Kunden. Mal liefern wir den kreativen Input, den der Kunde selbst umsetzt, mal setzen wir komplexere Aufgaben um. Und wenn das Projekt vorbei ist, integrieren wir das neue Wissen in neue Assistenten.

In Projekten nutzen wir AssistantOS gemeinsam mit unseren Kunden. Mal liefern wir den kreativen Input, den der Kunde selbst umsetzt, mal setzen wir komplexere Aufgaben um. Und wenn das Projekt vorbei ist, integrieren wir das neue Wissen in neue Assistenten. Menschliche Kreativität: Wir sagen klar, wenn KI an ihre Grenzen stößt und klassische Kreation gefragt ist - die wir natürlich weiterhin anbieten.

Effizienzsteigerung und mehr Kreativität in der Tagesarbeit

und mehr Kreativität in der Tagesarbeit Zugang zu State-of-the-Art KI-Technologie ohne eigene Entwicklungskosten

ohne eigene Entwicklungskosten Nutzung unseres Agentur-Know-hows on demand

Flexibilität zwischen Selbstständigkeit und Full-Service

Seit einem Vierteljahrhundert stehe ich nun an der Spitze von Agenturen. In dieser Zeit habe ich so manche Krise miterlebt – von der späten New Economy über die Finanzkrise bis hin zur Pandemie. Doch ich muss gestehen: Was wir gerade mit KI erleben, stellt alles Bisherige in den Schatten. Es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stecken: Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz – von LLMs bis zu generativen Bildmodellen – wird unsere Branche fundamental erschüttern. Teilweise tut sie es bereits jetzt.Unser, das größtenteils auf manueller Kreation und Produktion basiert, wird durch KI zunehmend. Viele unserer bisherigen Dienstleistungen – sei es das Texten, Gestalten oder Produzieren – müssen künftig nicht nur schneller und kostengünstiger erbracht werden, sondern können mit Hilfe von KI sogar direkt beim Kunden inhouse umgesetzt werden. Um es auf den Punkt zu bringen: Unser bisheriges Geschäftsmodell steht auf dem Prüfstand. Es wird schwerer, mit „business as usual“ Geld zu verdienen.Ich könnte jetzt jammern, ideologisch gegen KI wettern oder mich in die Schmollnische "Manufaktur" zurückziehen. Aber nichts davon ist mein Stil. Stattdessen habn wir für Kammann Rossi – und ein bisschen auch für die ganze Branche – das Konzept des "Service as a Software" entwickelt. "Service as a Software" ist ein, soweit ich das beurteilen kann, wirklich neuer Begriff und zugleich unsere Vision unseres Weges aus der Krise.Die Idee ist einfach, aber – wie ich finde - wegweisend: Wir verbünden uns mit dem vermeintlichen "Feind" KI, anstatt gegen ihn anzukämpfen. Indem wir unser umfangreichesund unsere langjährigenals Dienstleister ingießen und als Software unseren Kunden anbieten. Wir wandeln uns vom traditionellen Dienstleister zum Lösungsanbieter, zur sogenannten "". Unser Wissen, nun "gespeichert" als KI, wird für die Kunden kauf- oder mietbar und damit dort fest implementiert (und natürlich immer wieder optimiert) – mit Vorteilen für beide Seiten.Indem wir unsereintegrieren, können wir unseren Kunden helfen, effizienter inhouse zu arbeiten, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Denn eine Kernerfahrung mit Standard-KI ist doch: langweilig und generisch. Die Ergebnisse unserer KI werden das niemals sein – sondern sie werden hochwertig sein, kreativ und konsistent "gut". So wie man es bisher auch von unseren Produkten erwartet.Für uns als Agentur hingegen besteht die Möglichkeit, unser einzigartiges Wissen zum Produkt zu machen, das lizenzierbar und damit skalierbar ist. Dies eröffnet uns völlig neue Geschäftsmodelle und Einnahmequellen, die uns unabhängiger von der reinen manuellen Produktion machen.Mit unserer neuen Lösung AssistantOS machen wir gerade einen bedeutenden Schritt in diese Richtung. Denn AssistantOS ist einerseits– es ist andererseits aber auch die Verkörperung der-Philosophie, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt:Das neue Modell bietet unserer Meinung nach große Chancen für alle Beteiligen.Unserenermöglichen wirDieser Ansatz erweist sich für Kunden auch in "klassischen" Projekten als sehr vorteilhaft. Häufig starten diese Projekte ja mit handwerklicher Kampagnen-Kreativität und/oder einer Strategie und das soll auch so bleiben. Aber bisher endete das Projekt dann oft mit der Übergabe eines Konzepts, einiger Beispielmaterialien oder eines Strategie-Dokuments. Jetzt können diese Ergebnisse aber viel konsequenter und kontinuierlicher als bisher operationalisiert werden. Denn(z.B. für Text- oder Bildformate), die das Team des Kunden dann bei der täglichen Umsetzung unterstützen. So ist sichergestellt, dass die sorgfältig entwickelten Konzepte nicht in der Schublade verschwinden, wenn wir es tun.Und für uns als Agentur?Besteht die Möglichkeit,, das lizenzierbar und damit auch skalierbar ist. Dies eröffnet uns völlig neue Geschäftsmodelle und Einnahmequellen, die uns unabhängiger von der reinen manuellen Produktion machen und es uns ermöglichen, die anstehenden Einnahmeverluste auszugleichen.Ich bin davon überzeugt, dass "Service as a Software" der Schlüssel zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und zur Sicherung unserer Zukunft ist.Wenn das klappt, können wir die Zukunft der Kommunikation weiterhin gemeinsam gestalten – als Agenturen und Kunden im Verbund, wenn auch nach neuen Regeln.