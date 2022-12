Guter, erholsamer Schlaf – ein Traum?!

Während des regenerierenden passiven Nachtschlafes ist der Mensch viel sensibler als in der Wachphase. Immunsystem, Regulationsfähigkeit und vegetative Abläufe funktionieren in der Schlafphase auf Sparflamme. Nachts wird verdaut, was tagsüber aufgenommen wurde und repariert, was tagsüber Schaden genommen hat. Dagegen verfügt unser Organismus während der wachen Tagesstunden über hochaktive Funktionen zur Gegenregulierung von Stress.Allnächtliche Stressoren sind Erdstrahlen und Elektrosmog. Erdstrahlen, wie z.B. Druck- oder Schallwellen, sind uns aus der Geophysik bekannt. Es gibt aber auch Strahlungen, die „feinstofflicher Energie“ sind, welche in der Geobiologie auch als „Reizzonen“ bezeichnet werden. Zur weiteren Stressbelastung tragen elektromagnetische Felder durch WLAN, Smartphones, Fernseher und viele weitere elektronische Geräte bei. Erdstrahlen und Elektrosmog können uns Energie entziehen, für vegetativen Stress sorgen und das Ionenverhältnis in der Luft verändern. Sie können den Organismus stören, für eine Depolarisierung der Zellen sorgen sowie die Melatonin-Produktion und damit unsere Schlafqualität beeinflussen.Innovative Technologien können dabei helfen, geopathische und elektromagnetische Belastungen in unserer Lebensumgebung auszugleichen. Die 369 EnergyBox nach Nikola Tesla von Kamasha ist solch ein revolutionäres Gerät, welches als Lösung zur Hausvitalisierung angesehen werden kann. Die 369 EnergyBox kann geopathische Belastungen sowie die Ionisation des Elektrosmogs umkehren und die Regeneration wie auch die Selbstheilungskräfte des Organismus fördern. Weiterhin sind Schwingungsfrequenzen enthalten, die sich positiv auf das Energiesystem und das Lebensumfeld auswirken können.Die Technologie dahinter vereint das Wissen von Physikern aus mehreren Jahrhunderten mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in den Bereichen Quantenphysik und Bioresonanz. Es ist eine Symbiose aus Tesla-Patenten, Wissen um Frequenztherapie, Energetik und neuester quantenphysikalischer Forschung.In der Schulwissenschaft sind Existenz und krankmachende Wirkung von Wasserader- und Erdstrahlung sowie Wirkung globaler Gitternetze nicht anerkannt. Elektrosmog gilt in aktuellen wissenschaftlichen Standards für den Organismus als nicht gesundheitsschädlich. Der gesamte Bereich der Energetik ist für die klassische Wissenschaft noch nicht nachvollziehbar. Vor diesem Hintergrund weist Kamasha darauf hin, dass die 369 EnergyBox nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Heilwirkungen hervorrufen kann.Weitere Informationen und innovative Produkte gibt es hier: