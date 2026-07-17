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Kabarett "academixer" GmbH Kupfergasse 2 04109 Leipzig, Deutschland http://www.academixer.com
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academixer erstmals auf der Sommerbühne im GLOBANA Eventcampus – exklusive Open-Air-Produktion „Zoo-Manja und der frühe Vogel“

(lifePR) (Leipzig/Schkeuditz, )
Die Leipziger Kabarettbühne academixer bringt in diesem Sommer erstmals ihre Unterhaltung auf die Open-Air-Bühne des GLOBANA Eventcampus. In enger Zusammenarbeit mit der vielseitigen Eventlocation entsteht eine exklusive Sommerproduktion unter freiem Himmel: „Zoo-Manja und der frühe Vogel“ wird nur hier gespielt und verbindet pointiertes Satire mit sommerlicher Leichtigkeit.

Im Mittelpunkt steht Manja, die für Grundrechte für Tiere kämpft und von Freiheit für Wollschaf und Friesennerz träumt. Für ihre Überzeugungen ist sie aus der Stadt aufs Land gezogen und radelt täglich mit dem Lastenrad zur Arbeit im Zoo. Doch zwischen Idealismus und Realität warten zahlreiche Herausforderungen: ein wenig einfühlsamer Chef, bürokratische Hürden und skurrile Begegnungen mit den „wirklich fiesen Viechern“ des Alltags – vom Immobilienhai bis zum Beamtenschimmel. An ihrer Seite: Huhn Hilde und der schüchterne Philosoph Sven mit Hafermilchbart. Gemeinsam stellen sie sich der Frage, ob sich die Welt retten lässt – oder wenigstens der Friesennerz.

Mit gewohnt scharfem Humor, musikalischen Elementen und liebevoll gezeichneten Figuren präsentieren die academixer einen sommerlichen Kabarettabend voller Witz, Tempo und Spielfreude. Die Produktion wurde speziell für die Open-Air-Atmosphäre entwickelt und verbindet gesellschaftliche Satire mit leichtfüßiger Unterhaltung.

Die Zusammenarbeit zwischen den academixern und dem GLOBANA Eventcampus bringt Kabarett erstmals auf die Sommerbühne des modernen Veranstaltungsareals nahe Leipzig. Die großzügige Open-Air-Fläche bietet ideale Bedingungen für Kultur unter freiem Himmel und schafft einen besonderen Rahmen für laue Sommerabende mit Humor und Live-Erlebnis.

„Zoo-Manja und der frühe Vogel“ ist exklusiv im Sommer 2026 auf der Bühne des GLOBANA Eventcampus zu erleben.

Mit Anna Hopperdietz und Philip Dobraß
Choreographie: Ronja Jenko
Musikalische Leitung: Enrico Wirth
Regie: Ralf Bärwolff
Produktion: Kabarett academixer

Termine: Immer Mittwoch – Samstag
05.08. – 08.08.2026
12.08. – 15.08.2026
19.08. – 26.08.2026
Abendkasse/ Einlass: 18:30 Uhr Beginn: 19:30 Uhr Ende: 22:00 Uhr
Freie Platzwahl

Preis:
Im Vorverkauf 29,00 EUR zzgl. Gebühr
Abenkasse: 35,- EUR

Gastronomie

Für das leibliche Wohl sorgt das Team des GLOBANA Hotels mit einer sommerlichen Auswahl an Drinks und Snacks – perfekt für einen entspannten Open-Air-Abend.

Freuen Sie sich auf erfrischende Sommerdrinks sowie kleine herzhafte Stärkungen:

Wiener Würstchen
Schnitzelbrötchen
Butterbrezel
Focaccia mit Tomatenfrischkäse, Rucola und Mozzarella

Genießen Sie Kabarett unter freiem Himmel – mit passenden kulinarischen Begleitern für einen rundum gelungenen Sommerabend.

Anfahrt zum GLOBANA Eventcampus

Der GLOBANA Eventcampus in Schkeuditz bei Leipzig ist verkehrsgünstig gelegen und sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto bequem erreichbar.

Anreise mit der S-Bahn
Vom Hauptbahnhof Leipzig oder Halle (Saale) fährt die S-Bahn S3 bis zur Haltestelle Schkeuditz West (Fahrzeit ca. 20 Minuten). Von dort sind es nur etwa 5 Gehminuten bis zum Eventcampus.

Anreise mit dem Auto
Der Eventcampus liegt in unmittelbarer Nähe des Schkeuditzer Kreuzes und ist direkt über die Autobahnen A9 (Berlin–München) und A14 (Dresden–Hannover) sowie die Bundesstraße B6 erreichbar. Für das Navigationssystem: Münchener Ring 2, 04435 Schkeuditz.

Parken
Auf dem Gelände stehen rund 600 Parkplätze kostenfrei zur Verfügung, auch Busparkplätze sind vorhanden.

– GLOBANA Eventcampus

Der GLOBANA Eventcampus bei Leipzig ist eine moderne Veranstaltungsdestination für Kongresse, Tagungen, Firmenveranstaltungen und kulturelle Events. Durch seine verkehrsgünstige Lage nahe Flughafen Leipzig/Halle und Autobahn bietet der Campus optimale Erreichbarkeit für nationale und internationale Gäste. Flexible Raumkonzepte, großzügige Außenflächen und professionelle Infrastruktur ermöglichen Veranstaltungen unterschiedlichster Formate – von Business-Events bis hin zu Open-Air-Kultur. Mit seiner Kombination aus Funktionalität und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten schafft der GLOBANA Eventcampus den passenden Rahmen für besondere Veranstaltungserlebnisse.

„Wir freuen uns sehr, mit ‚Zoo-Manja und der frühe Vogel‘ erstmals unsere Sommerproduktion auf dem GLOBANA Eventcampus zu präsentieren. Die Zusammenarbeit mit dem Team vor Ort gestaltet sich von Beginn an ausgesprochen angenehm, unkompliziert und von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Gemeinsam entwickeln wir eine Open-Air-Bühne, die beste Voraussetzungen für einen besonderen Kabarettabend unter freiem Himmel bietet. Für uns ist diese Kooperation ein wunderbarer Auftakt für kulturelle Sommerformate in neuer Umgebung.“ (Dörte Waurick, Geschäftsführung Kabarett academixer)

Anlagen

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Kabarett "academixer" GmbH

Die academixer gehören zu den bekanntesten Kabarettbühnen Deutschlands und stehen seit Jahrzehnten für intelligentes, pointiertes und musikalisches Kabarett aus Leipzig. Mit einem festen Ensemble, wechselnden Gästen und jährlich neuen Produktionen verbinden die academixer gesellschaftliche Satire mit Humor, Spielfreude und hoher künstlerischer Qualität. Das Repertoire reicht von klassischem Kabarett über musikalische Programme bis hin zu unterhaltsamen Bühnenformaten, die aktuelle Themen mit Leichtigkeit und Tiefgang verbinden. Die academixer sind überregional gefragt und prägen die Kabarettlandschaft weit über Leipzig hinaus.

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