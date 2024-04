academixer-Keller: Gastspiele Mai 2024

Direkt am internationalen Kampftag der Arbeiterklasse feiern Katrin Hart und Henner Kotte mit Nelken, Marschmusik und wehenden Fahnen alte Erinnerungen und deren Bezüge zur Gegenwart. „Einst kämpfte man um den Achtstundentag“, sagen die sympathischen Plaudertaschen, „heute um ein ‚ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und den privaten Bedürfnissen einer Person‘.“ Eine angemessene Work-Life-Balance sei in aller Munde. Dazu genügten früher Bier und Bockwurst auf improvisierten Freisitzen, heute scheint das um einiges komplizierter zu sein. Doch darauf ruhen sich die verdiente Kabarettistin und der leidenschaftliche Archivwühler mit Hang zur Kriminalistik nicht aus! Sie demonstrieren anhand von Tatsachen und Texten, dass der 1. Mai viel mehr als ein Tag ohne feste Arbeit ist: „Im wunderschönen Monat Mai, / Als alle Knospen sprangen, / Da ist in meinem Herzen / Die Liebe aufgegangen.“ Arbeit & Liebe – das ist doch schon wie Work & Life & Balance.Schleichwerbung hat dieser Helmut nie gemacht, dafür jahrelang Schleichfernsehen (im BR), nun aber möchte er sich wieder verstärkt der Bühne zuwenden. „Sie war, ist und bleibt in ihrer Direktheit die Heimat des Kabaretts. Kabarett im Fernsehen hat für mich derzeit die Wahl zwischen politischer Zuverlässigkeit und rechter Ecke. Beides ist meine Sache nicht.“ Seine umjubelten Programme heißen „Ehrlich“, „Nicht mit mir“ oder ganz aktuell „Das kann man so nicht sagen“. Gemeinsam mit Uwe Steimle brachte er zudem den bayerisch-sächsischen Freundschaftsabend „Mir san mir … und mir ooch“ auf die Bühne. Zur Belohnung für all das heimste Helmut Schleich neben jeder Menge Applaus und spitzen Jauchzern vom Salzburger Stier über den Leipziger Löwenzahn bis hin zum Deutschen Kleinkunstpreis auch alle namhaften Auszeichnungen ein. Am 7. Mai ist er im academixer-Keller mit einem Abend zu erleben, der so friedlich und überraschend sein wird wie eine „Zarenbombe“. Ist Schleich verrückt geworden? Das kann man so nicht sagen …Vor einem Jahr bekam Mathias Tretter den Salzburger Stier zuerkannt, u.a. für seinen Aufruhr erzeugenden „Sittenstrolch“. In dieses aktuelle Programm steigt der Wahl-Leipziger als Brighella aus der italienischen Commedia dell’arte ein und erntet einen Sturm aus Beifall. Doch aus der Zeit der Pest fliegen wir ruckzuck in die Jahre mit der Sittenpolizei. Oder in die von Willi Sitte? Apropos Sitte: Was sagt z.B. das Erstarken moralischer Läuterungsbewegungen (denken wir an die Spatzen aus "Game of Thrones") über den Zustand einer Gesellschaft aus? Mathias Tretter stößt interessante Gedankenspiele an und gerät auf offener Bühne in einen Disput mit seinem Freund Ansgar. Der, um die 50 und Uni-Philosoph mit Sechzehntelstelle, wurde auf einer Dating-Plattform für Akademiker von einer jungen chinesischen Pianistin gefunden, ach was - auserwählt! Kabarettist Tretter hält eine Rede als Trauzeuge, aber auch der Bräutigam kommt zu Wort. Es geht um Mao und Nietzsche, um Essen mit Geschichte und Kellner in der Szenegastronomie - alles hat mit allem zu tun. Das ist ja die Kunst! Abschließend stellt sich die Frage: Ist Tretter nun ein Sittenstrolch? Wenn man das als Kompliment nehmen darf, ja!Präzise Scherze, logische Witze – das erwartet man von einem Mathematiker. Olaf Böhme löste das ein, war aber in erster Linie der „betrunkene Sachse“. Die von ihm entwickelte Bühnenfigur begeisterte das Kabarettpublikum über Jahrzehnte und in vielen Programmen. Aber auch seine bzw. Pichmanns Gedichte sind unvergessen sowie „August der Schwache“, das Barocktheaterspektakel von 1991. Olaf Böhme wurde am 23. September 1953 in Dresden geboren – vor gut 70 Jahren. In den 1980ern ging der promovierte Wahrscheinlichkeitsrechner zum Theater. Als Publikumsliebling nahm er dort die Steuererklärung auseinander, machte „de Muddi“ populär und spielte den Angler. Sogar die Mathematik konnte er einem unterhaltsam nahebringen - „Über einige Aspekte der Rolle des Zufalls im menschlichen Leben und über das Glück“, hieß seine Kabarettvorlesung an der TU Dresden. 2019 ist der beliebte Künstler an Leukämie gestorben. Am 12. Mai wird Olaf Böhme zumindest auf der Bühne wieder lebendig. In „Mein Freund, der betrunkene Sachse“ schwelgt Thomas Kaufmann vergnüglich und liebevoll in Erinnerungen.Wir präsentieren erstmals in Leipzig das zweite Soloprogramm des Mathematikprofessors und Klavier-Kabarettisten. Selbstironisch, einfühlend und wortwitzig beleuchtet Timm Sigg die Tücken der Beziehungen zwischen Nerds und Nicht-Nerds. Es kommen alle auf ihre Kosten, nicht nur die Super-Nerds, auch wenn er denen in seinem Programm eine eigene Hymne widmet.In "Knapp an der Wahrheit vorbei" wird es, wie der Untertitel "Märchen haben kurze Beine" nahelegt, um Märchen und um Lügen gehen sowie um die Frage, ob möglicherweise eine Verbindung zwischen beiden Gattungen besteht. Gibt es beispielsweise Lügenmärchen? Und wann begann das überhaupt mit der Lüge, mit den Notlügen, den Lebenslügen, aber auch mit den lebensrettenden Lügen? Märchen scheinen gerade wieder auf starkes Interesse zu stoßen, vor allem märchenhafte Frauen. Gunter Böhnke nimmt die Herausforderung an, indem er für den 12. Mai ankündigt: "Ich werde etwas über Männer in Märchen machen." Außerdem fragt der der gewitzte Sachse: "Kann denn Lüge Sünde sein?" Und er führt den Gedanken fort: Muss, wer lügt, die Wahrheit kennen? Wahrscheinlich schon, denn sonst weiß er ja selbst nicht, dass er lügt. Auf jeden Fall wird Publikumsliebling Böhnke unterhaltsam plaudern, etliche Fragen klären und ein selbsterdachtes Supermärchen vorstellen. Wie üblich stärkt ihm bei all dem eine Musikgruppe, bestehend aus Thomas Moritz, Jörg Leistner und Peter Jakubik, den Rücken. Zu erwarten ist ein märchenhaft verlogener Abend!Erneut zeigt Katrin Weber, warum sie ständig vor ausverkauften Rängen spielt. "Solo", heißt das Stück, obwohl die nicht zu fassende Diseuse in Begleitung erscheint und ihrem armen Begleiter Rainer Vothel andauernd in die Tasten greift - zumeist mit ihrer losen Zunge. Uns erwartet ein Chansonabend, ein Machtkampf, ein Erlebnis, zusammengefasst Amüsement auf höchstem Niveau! Die in Plauen geborene Sängerin und Schauspielerin ist auf großen Bühnen und im Fernsehen unterwegs, zum Glück fürs Publikum liebt sie aber gerade die Auftritte im kleineren Rahmen, wie diese hier im academixer-Keller. Wer schnell ist, darf dabei sein …Kurz gesagt spielt die über Sachsen hinaus bekannte Band Zärtlichkeiten mit Freunden Hits und macht Witze, allerdings auf eine so unnachahmliche Art, dass man sich jedes Mal kaputtlachen muss. Bei ihrem Musik-Kasperett glaubt man zunächst, in der Unterstufe - also Grundschule - gelandet zu sein, um sich kurz darauf unter Tränen einzugestehen, dass das hier Dargebotene absolut der Sonderstufe – also oberster Oberstufe – entspricht. So lustig und im Sinne der unterhaltsamen Spannung unvorhersehbar ist das, was Ines Fleiwa und Cordula Zwischenfisch in ihrer Schulkinderkleidung da vorne auf der Bühne fabrizieren. Jahrelanges Training auf Silberhochzeiten, Sportfesten und CB-Funkertreffen macht sich eben irgendwann bezahlt. „Alles muss, nichts kann“ enthält demnach nicht nur Spuren von Humor, sondern ganze LKW-Ladungen oder lieber Güterzüge voll damit, außerdem Gitarrenakkorde und Schlagzeugpassagen. Vorsicht: Vor ausgelassener Stimmung wird ausdrücklich gewarnt!Heinz oder Hilde – das ist die Frage?Gerd Dudenhöffer muss sich nicht entscheiden, denn er spielt beide. Als Darsteller und Autor ist die „Aufführung“ für ihn eine reizvolle Herausforderung, denn die beiden Charaktere können unterschiedlicher nicht sein. Dennoch sind sie sich so nahe, in einer Person vereint.Für das Publikum wird es eine neue Erfahrung sein, beide Figuren so eng verwoben an einem Abend zu erleben.Gerd Dudenhöffer lässt in seinem neuen Programm zwei Seiten derselben Medaille auf die Welt blicken – Mo so Mo so.