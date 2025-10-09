Kontakt
Veranstaltungsausfall academixer 10.10.2025

Aufgrund von Krankheit fällt unsere Veranstaltung „Bitte mal freimachen“ am 10.10.2025 um 19:30 Uhr ersatzlos aus.

 

 

