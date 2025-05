Spielplan academixer - JUNI 2025

Cast Hannah Blank, Anna Hopperdietz, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister (piano)Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Anna Hopperdietz, Musik: Christoph Schenker (cello)Drei Frauen, die manchmal auch vier Männer sind, lassen ihre unterschiedlichen Ansichten über Familienplanung, Zeitgeist, Sex und so weiter aufeinanderprallen, was zu vielen vielen Lachern führt und immer wieder zu verblüfftem Erstaunen.Cast Anke Geißler, Hannah Blank, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (piano) Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Kassenöffnungszeiten:Mo, Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrSonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!Wir ziehen auf unsere Sommerbühne!19.-23.06 2025 20 Uhr Paulaner-Palais, Innenhof„Hasch mich, ich bin der Frühling" spielt komplett im Garten, im Kleingarten von Astrid und Oskar Grützke – sie haben ihn gerade frisch erworben und auf Vordermann gebracht. Nun kommen die Spartenfreunde und -freundinnen unter allerlei Vorwänden an den frisch gestrichenen Zaun, um ihre Neugier an den Neuen zu stillen.Astrid und Oskar aber wollen im frühlingshaften Naherholungsidyll eigentlich ihre sommerliche Fernreise planen, es soll von Leipzig aus nach Borneo gehen! Nebenbei fechten sie ein paar Unstimmigkeiten mit ihrem Sohn Kevin aus sowie mit dessen Opa, Oskars Vater – komisch, dass andere Generationen so andere Ansichten haben!Zusätzlich problematisch für alle Beteiligten ist außerdem der Umstand, dass hier jede und jeder etwas zu verbergen, also die sprichwörtliche Leiche unter den Erdbeeren liegen hat. Die soll natürlich keiner finden, weswegen unentwegt geackert, gegossen und gedüngt wird und überall ablenkende Schönheit erblüht.„Wo Veilchen blühen, ist nicht gut Kirschen essen“, lächelt Regisseur und Darsteller Ralf Bärwolff in sich hinein und freut sich auf das Zanken, Streiten, vor allen Dingen aber Lieben mit seinen Gegenspielerinnen Hannah Blank und Anna Hopperdietz. Im Vordergrund dieses Erotik-Psycho-Thrillers mit Rosamunde-Pilcher-Elementen stehen nämlich der Spaß und die bunten Blumen, weniger die Disteln.Wenn Oskar beispielsweise im blütenweißen Feinripp seine Astrid umschmeichelt, tanzt der ganze Gartenverein mit. Und wenn die geheimnisvolle Alexa den beiden Darstellern reinquatscht, was ab und zu vorkommen soll, gibt’s ein wildes Hin und Her, glücklicherweise mit Happy End!PS.: Leipzig als Hotspot der Kleingärtnerbewegung und verkehrsgünstig gelegene Metropole im Land der bekanntlich reiselustigen Sachsen ist der ideale Platz für dieses Stück.24.-27.06 2025 20 Uhr Paulaner-Palais, Innenhof1970/71 begannen die Fernsehsender von BRD und DDR die Krimireihen „Tatort“ bzw. „Polizeiruf 110“ auszustrahlen. Sie laufen bis heute, gesehen von Millionen Zuschauern. Nun fassen die academixer beide Formate zusammen und bringen den „Tatort 110“ auf die live bespielte Kabarettbühne.Ohne Schnitt, aber mit Action und Effekten ermitteln Hauptkommissarin Marie Ringelbahn (Melanie Haupt), Kommissar Kurt Ballab (Anke Geißler) und die Rechtsmedizinerin Dr. Dr. Elena Albricht (Hannah Blank).Selbstverständlich spielt das Ganze in unserer Gegend. Eine beinahe unbekleidete Leiche liegt am Zwenkauer See. Wieso? Weshalb? Warum? Das müssen die Fachleute herausfinden, die sich allerdings nicht ganz grün sind. Hauptkommissarin Ringelbahn wurde für drei Fälle vom „Tatort“-Team in den Osten versetzt, nach deren Aufklärung darf sie zurück. Doch immer, wenn sie glaubt, gleich ist alles gelöst, gibt‘s ein neues Rätsel.Der alte Kommissar Ballab stammt noch aus dem „Polizeiruf 110“-Kollektiv und lässt das alle immer wieder wissen. Dazwischen mischen sich die junge, überbegabte Gerichtsmedizinerin sowie jede Menge skurrile Verdächtige und in den Fall Verstrickte.Idee, Texte und Regie verantwortet Anke Geißler. Wahrscheinlich, so meint sie, sei „Tatort 110“ die erste Krimi-Kabarett-Kombination überhaupt und dann noch eine mit utopischem Happy End!28.-30.06.2025 20 Uhr Paulaner-Palais, InnenhofDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt hat bzw. wie er über x Ecken gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Hannah Blank, Anke Geißler, Claudius Bruns und Felix C. Voigt nehmen ihr Publikum mit an den Strand, irgendwo im Süden von Leipzig. Hinterm Aufforstungswald sieht man die Türme von Lippendorf und vorne am Ufer machen sich Insektenretter, Wasserstrategen und Strandhändler („Gute Wahl!“) zu schaffen.Auch zwei lustige Nachbarinnen treffen sich hier zum Lästern über Leute, die nicht in ihre Badehosen passen, während die nächsten neuen Publikumslieblinge, Heiko und Bernd, im Angesicht des Vorruhestandes nochmal so „richtig rabotten“. Die Beiden nehmen behördliche Wasseruntersuchungen vor. Es ist traumhaft, sie dabei beobachten und ihnen lauschen zu dürfen!Am Strand ist richtig was los, Seebestatter, Frauen mit kindlicher Intelligenz und sogar ein Luftmatratzenballett gehen hier ihrem Tagewerk oder dem Vergnügen nach, doch wehe, sie gehen ins Wasser! 