Spielplan Oktober 2026

Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke GeißlerFünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.s spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Es spielen: Anke Geißler, Melanie Haupt, Johanna Walzebuck, Musik: Jörg Leistner (Piano)Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?Intelligent und witzig hält uns Mathias Tretter Zusammenhänge vor die Nase sowie Entwicklungen, wie z.B. Amerika, China und Indien hängen uns ab. Doch allen Krisen zum Trotz möchte er seinen Kindern eine positive Weltsicht vermitteln – und schafft das!Es spielen Anna Hopperdietz, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky MeisterDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Es spielen Anke Geißler, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico WirthDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Zu seinem 70. Geburtstag blickt Ernie Reinhardt auf sein äußerst interessantes Leben zurück und erzählt, wie aus einem schüchternen Jungen eine schillernde Diva werden konnte – von der Provinz ins Fernsehen. Super sympathisch und herzergreifend!Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke GeißlerFünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.Musik-Kabarett für Kopf und Herz bietet uns dieser gar nicht zerstreute Professor. Timm Sigg berichtet mathematisch präzise von den großen und kleinen Paradoxien des Lebens und verrät nebenbei die schönste Formel der Welt.Es spielen: Anke Geißler, Melanie Haupt, Johanna Walzebuck, Musik: Jörg Leistner (Piano)Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?„Dod“ startete kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, die jegliches Bühnenleben stoppte. Im Frühjahr 2025 wurde „Dod“ endlich wiederbelebt und wird seitdem in ausverkauften Häusern gespielt – schwarzes Kabarett, Realsatire und dennoch zum Lachen.Schon in seinem Programm „Knapp an der Wahrheit vorbei“ widmete sich Gunter Böhnke den guten alten Märchen, er beschwor das Kaffeegespenst und ließ den sagenhaften Begahsus hubben. Nun rückt er gar nicht grimmig den Gebrüdern auf die Pelle …Es spielen: Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano), Christoph Schenker (Cello)Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!Tom Pauls und Peter Ufer schmettern den Sachsen ein Loblied, gerade wegen deren heißgeliebter Mundart. Dabei lassen die zwei lustigen Herren aus dem Vorstand der Ilse-Bähnert-Stiftung Humor und Philosophie ungebremst aufeinandertreffen.Dieser vermeintliche Dresdner kommt von der Märchenwiese. Auf dem Südfriedhof hatte er seine erste Begegnung mit Lene Voigt und schwärmt bis heute bei jeder Gelegenheit von seiner geliebten Geburtsstadt, dem Epizentrum des sächsischen Humors.Der Vorjahres-Preisträger hat den eigenen Optimismus bekanntlich stark reduziert, was seinen Glauben an die Menschlichkeit dennoch nicht erschüttern konnte. Notorisch gut gelaunt, aber keinesfalls naiv bringt er das heiß ersehnte Licht in den Keller.Mit scharfem Witz, großer Spielfreude und viel Herz erzählt Hannah Blank in ihrem ersten Solo von Wohnungsnot, Familienbanden und dem verzweifelten Wunsch nach einem eigenen Leben. Eine turbulente Odyssee zwischen Generationenkonflikt und Alltagswahnsinn.Vier Leipziger Ensembles gestalten einen gemeinsamen Abend - Grand mit Vieren. Mitwirkende Ensemble sind: die academixer, die Sanftwütler, die Pfeffermüller und die Weltkritikler (Bettina Prokert und Maxim Hofmann)Ex-Kupferpfennig-Abräumer Jonas Greiner präsentiert vier kommende Sterne des Kabaretts: Claudia Pichler, AnnPhie Fritz, Raphael Breuer und Sascha Thamm. Jede/r hat 20 Minuten Zeit, um das neugierige Publikum freigiebig oder knausrig zu stimmen.Diese Liedermacherin ist der Kohlrabi unter den Kolibris und genau wie die einheimische Gemüsepflanze voller Eleganz, Leichtigkeit und gesunder Inhalte. Marie singt von Heizkörpern, Gewehren, Gespenstern und macht echt jedes Mal einen Hit daraus!Plaudereien am academixer-Stammtisch mit Akteuren und Machern der Lachmesse. Heute Stammtisch-Talk mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Kupferpfennig-Wettbewerbs.EINTRITT FREI!Glorreich versieben steht für glanzvoll scheitern, die Betonung liegt auf glorreich bzw. glanzvoll. Und so geben Wiebke und Friedolin 110 Prozent, alles ist noch schöner, noch kritischer und noch überraschender - und das Publikum noch begeisterter!Wer sind eigentlich diese Boomer, von denen seit einiger Zeit immer öfter die Rede ist? Sie sind die größte und mächtigste Gruppe unserer Gesellschaft! Und Lars Reichow kann nicht nur ein Lied von ihnen singen, er gehört selbst zu dieser Clique!Chin Meyer investiert seit Jahren erfolgreich in Humor und macht sich nun nackig fürs Geld. Denn in seinem neuen Programm klärt er uns ungehemmt über die Verbindung von Finanzen und Verlangen auf. Das kann sogar schlüpfrig werden …Die Kollegen kriegen sich gar nicht ein vor Lob, bescheinigen ihr einen Humor, der das Gift zweier schwarzer Mambas ersetzt, oder nennen sie die lustigste und poetischste Liedermacherin der ganzen Welt – und trotzdem muss sie alles alleine machen.Ein Journalist erzählt offen und ehrlich von sich selbst, seinen Fehlern und Erkenntnissen und liefert uns damit neben zutiefst menschlicher Unterhaltung praktische Lebenshilfe. Das ist toll.an ein Leben voller Energie und Wohlbefinden!Diesem Mann sitzt der Schalk nicht nur im Nacken, dieser Mann ist der Schalk – leibhaftig, lustig und voller Geschichten, von denen wir nie genug bekommen können. Mit ungeheurem Witz, mit Intelligenz und milder Nachsicht beobachtet er das schöne Leben.Ein Fliesenleger zieht Bilanz und hält nebenbei ganz unauffällig Ausschau nach einer Frau fürs Leben. Und da Frauen mit Musik einfacher anzulocken sind als mit endlos-schlauen Monologen hat er ein Streichquartett dabei (und auch Musik von Bach).Wer bei Block-Party an Blockflöte denkt, hat das Zeug dazu, krumme Wege zu gehen, auch wenn es gerade gibt. Wildes Holz stellen musikalisch alles auf den Kopf, was Füße hat, aber das muss weder ungesund noch unharmonisch sein – im Gegenteil!Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrMon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!Kartenhotline: 0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)