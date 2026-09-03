Spielplan Oktober 2026
academixer-Ensemble: Alles Liebe
01.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
02.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
03.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
04.10.2026, 18.00 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
academixer-Ensemble: Tatort 110
05.10.2026, 19.30 Uhr, Pärchentag, academixer-Keller
Es spielen: Anke Geißler, Melanie Haupt, Johanna Walzebuck, Musik: Jörg Leistner (Piano)
Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?
Mathias Tretter: Souverän
07.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Intelligent und witzig hält uns Mathias Tretter Zusammenhänge vor die Nase sowie Entwicklungen, wie z.B. Amerika, China und Indien hängen uns ab. Doch allen Krisen zum Trotz möchte er seinen Kindern eine positive Weltsicht vermitteln – und schafft das!
academixer-Ensemble: Säggs‘sch on the Beach
08.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Anna Hopperdietz, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
09.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
10.10.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
10.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Anke Geißler, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
Lilo Wanders: Waren Sie nicht mal Lilo Wanders?
11.10.2026, 18.00 Uhr, academixer-Keller
Zu seinem 70. Geburtstag blickt Ernie Reinhardt auf sein äußerst interessantes Leben zurück und erzählt, wie aus einem schüchternen Jungen eine schillernde Diva werden konnte – von der Provinz ins Fernsehen. Super sympathisch und herzergreifend!
academixer-Ensemble: Alles Liebe
12.10.2026, 19.30 Uhr, Pärchentag, academixer-Keller
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.
Prof. Timm Sigg: Die formelhafte Welt des Mathe-Profs
14.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Musik-Kabarett für Kopf und Herz bietet uns dieser gar nicht zerstreute Professor. Timm Sigg berichtet mathematisch präzise von den großen und kleinen Paradoxien des Lebens und verrät nebenbei die schönste Formel der Welt.
academixer-Ensemble: Tatort 110
15.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
16.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
17.10.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
17.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Anke Geißler, Melanie Haupt, Johanna Walzebuck, Musik: Jörg Leistner (Piano)
Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?
Gerd Dudenhöffer: Dod
18.10.2026 18.00 Uhr, academixer-Keller
19.10.2026 19.30 Uhr, academixer-Keller
„Dod“ startete kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, die jegliches Bühnenleben stoppte. Im Frühjahr 2025 wurde „Dod“ endlich wiederbelebt und wird seitdem in ausverkauften Häusern gespielt – schwarzes Kabarett, Realsatire und dennoch zum Lachen.
Gunter Böhnke & Steps: Gar nicht Grimm-ig
21.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Schon in seinem Programm „Knapp an der Wahrheit vorbei“ widmete sich Gunter Böhnke den guten alten Märchen, er beschwor das Kaffeegespenst und ließ den sagenhaften Begahsus hubben. Nun rückt er gar nicht grimmig den Gebrüdern auf die Pelle …
academixer-Ensemble: Bitte mal freimachen
22.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
23.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
24.10.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
24.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano), Christoph Schenker (Cello)
Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!
Tom Pauls & Peter Ufer: Die Wörter der Sachsen
25.10.2026, 11.00 Uhr, academixer-Keller, Lachmesse
Tom Pauls und Peter Ufer schmettern den Sachsen ein Loblied, gerade wegen deren heißgeliebter Mundart. Dabei lassen die zwei lustigen Herren aus dem Vorstand der Ilse-Bähnert-Stiftung Humor und Philosophie ungebremst aufeinandertreffen.
Tom Pauls: Mein Leipzsch lob ich …
25.10.2026, 15.00 Uhr, academixer-Keller, Lachmesse
Dieser vermeintliche Dresdner kommt von der Märchenwiese. Auf dem Südfriedhof hatte er seine erste Begegnung mit Lene Voigt und schwärmt bis heute bei jeder Gelegenheit von seiner geliebten Geburtsstadt, dem Epizentrum des sächsischen Humors.
Michael Krebs: Lachmesse-Eröffnung
25.10.2026, 19.00 Uhr, academixer-Keller, Lachmesse
Der Vorjahres-Preisträger hat den eigenen Optimismus bekanntlich stark reduziert, was seinen Glauben an die Menschlichkeit dennoch nicht erschüttern konnte. Notorisch gut gelaunt, aber keinesfalls naiv bringt er das heiß ersehnte Licht in den Keller.
Hannah Blank: Casa Blanka
26.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller, Lachmesse
Mit scharfem Witz, großer Spielfreude und viel Herz erzählt Hannah Blank in ihrem ersten Solo von Wohnungsnot, Familienbanden und dem verzweifelten Wunsch nach einem eigenen Leben. Eine turbulente Odyssee zwischen Generationenkonflikt und Alltagswahnsinn.
Leipziger Kabarett-Ensemble: Grand mit Vieren
27.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller, Lachmesse
Vier Leipziger Ensembles gestalten einen gemeinsamen Abend - Grand mit Vieren. Mitwirkende Ensemble sind: die academixer, die Sanftwütler, die Pfeffermüller und die Weltkritikler (Bettina Prokert und Maxim Hofmann)
Nachwuchswettbewerb: Kupferpfennig-Wettbewerb 2026
28.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller, Lachmesse
Ex-Kupferpfennig-Abräumer Jonas Greiner präsentiert vier kommende Sterne des Kabaretts: Claudia Pichler, AnnPhie Fritz, Raphael Breuer und Sascha Thamm. Jede/r hat 20 Minuten Zeit, um das neugierige Publikum freigiebig oder knausrig zu stimmen.
Marie Diot: Unwahrscheinliche Hits
28.10.2026, 19.30 Uhr, Westkreuz, Lachmesse
Diese Liedermacherin ist der Kohlrabi unter den Kolibris und genau wie die einheimische Gemüsepflanze voller Eleganz, Leichtigkeit und gesunder Inhalte. Marie singt von Heizkörpern, Gewehren, Gespenstern und macht echt jedes Mal einen Hit daraus!
Lachmesse Spezial: Satirischer Absacker
28.10.2026, 22.30 Uhr, academixer Keller, Lachmesse
Plaudereien am academixer-Stammtisch mit Akteuren und Machern der Lachmesse. Heute Stammtisch-Talk mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Kupferpfennig-Wettbewerbs.
EINTRITT FREI!
Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie: Glorreich versieben
29.10.2026, 19.30 Uhr, Westkreuz, Lachmesse
Glorreich versieben steht für glanzvoll scheitern, die Betonung liegt auf glorreich bzw. glanzvoll. Und so geben Wiebke und Friedolin 110 Prozent, alles ist noch schöner, noch kritischer und noch überraschender - und das Publikum noch begeisterter!
Lars Reichow: Boomerland
29.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller, Lachmesse
Wer sind eigentlich diese Boomer, von denen seit einiger Zeit immer öfter die Rede ist? Sie sind die größte und mächtigste Gruppe unserer Gesellschaft! Und Lars Reichow kann nicht nur ein Lied von ihnen singen, er gehört selbst zu dieser Clique!
Chin Meyer: Die Erotik des Geldes
30.10.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller, Lachmesse
Chin Meyer investiert seit Jahren erfolgreich in Humor und macht sich nun nackig fürs Geld. Denn in seinem neuen Programm klärt er uns ungehemmt über die Verbindung von Finanzen und Verlangen auf. Das kann sogar schlüpfrig werden …
Fee Badenius: Ich bring mich ganz groß raus
30.10.2026, 19.30 Uhr, Beyerhaus, Lachmesse
Die Kollegen kriegen sich gar nicht ein vor Lob, bescheinigen ihr einen Humor, der das Gift zweier schwarzer Mambas ersetzt, oder nennen sie die lustigste und poetischste Liedermacherin der ganzen Welt – und trotzdem muss sie alles alleine machen.
Mario D. Richardt: Mach Dich schlank
31.10.2026, 15.00 Uhr, academixer-Keller, Lachmesse
Ein Journalist erzählt offen und ehrlich von sich selbst, seinen Fehlern und Erkenntnissen und liefert uns damit neben zutiefst menschlicher Unterhaltung praktische Lebenshilfe. Das ist toll. Mach dich ran an ein Leben voller Energie und Wohlbefinden!
Wladimir Kaminer: Die Wladimir Kaminer Show
31.10.2026, 15.00 Uhr, Haus Leipzig, Lachmesse
Diesem Mann sitzt der Schalk nicht nur im Nacken, dieser Mann ist der Schalk – leibhaftig, lustig und voller Geschichten, von denen wir nie genug bekommen können. Mit ungeheurem Witz, mit Intelligenz und milder Nachsicht beobachtet er das schöne Leben.
Andreas Rebers & das Baumarkt-Quartett: Die Kunst der Fuge
31.10.2026, 20.00 Uhr, Haus Leipzig, Lachmesse
Ein Fliesenleger zieht Bilanz und hält nebenbei ganz unauffällig Ausschau nach einer Frau fürs Leben. Und da Frauen mit Musik einfacher anzulocken sind als mit endlos-schlauen Monologen hat er ein Streichquartett dabei (und auch Musik von Bach).
Wildes Holz: Block-Party
31.10.2026, 20.00 Uhr, academixer-Keller, Lachmesse
Wer bei Block-Party an Blockflöte denkt, hat das Zeug dazu, krumme Wege zu gehen, auch wenn es gerade gibt. Wildes Holz stellen musikalisch alles auf den Kopf, was Füße hat, aber das muss weder ungesund noch unharmonisch sein – im Gegenteil!
Kassenöffnungszeiten:
Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Di, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 Uhr
Mon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!
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Kartenhotline: 0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)