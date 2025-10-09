Spielplan November 2025
Academixer-Ensemble: Da flattert der Ost-Rock
01.11.2025 16:00 Uhr
01.11.2025 20:00 Uhr
Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernik, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)
Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.
Matthias Deutschmann: Propaganda à la carte
02.11. 18 Uhr academixer-Keller
Wahrheit - was ist das, und wer kann das objektiv und neutral beurteilen? Der große Politkabarettist Matthias Deutschmann nähert sich der Sache von allen möglichen Seiten. Ein ganz frisches und absolut relevantes Programm!
Gunter Böhnke: Auf der Zielgeraden
05.11. 19.30 Uhr academixer-Keller
Wer sich für die Eigenheiten der Sachsen, ihrer Sprache, ihres Gemüts und ihrer Listigkeiten ehrlich interessiert, muss ihn mindestens einmal erlebt haben, den Mitbegründer der academixer, den Übersetzer, Lektor, Fußballspieler - und ganz großen Unterhalter!
Academixer-Ensemble: Wenn Sachsen Beine wachsen
07.11.2025 19.30 Uhr
08.11.2025 16:00 Uhr
08.11.2025 19.30 Uhr
09.11.2025 16.00 Uhr
Es spielen Henriette Fee Grützner, Claudius Bruns, Peter Treuner, Musik: Jörg Leistner (piano)
Ein Spaß für jeden, der es in dieser intensiven Zeit noch schafft, Politik nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ein Muss für jeden, der den Humor nicht verlieren möchte und es schafft, auch mal grenzüberschreitend zu lachen. Ein Kann für jeden, der wissen möchte, was Satire alles noch darf.
Gerd Dudenhöffer: Dod
10./11.11. 19.30 Uhr academixer-Keller
„Dod“ startete kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, die jegliches Bühnenleben stoppte. Im Frühjahr 2025 wurde „Dod“ endlich wiederbelebt und wird seitdem in ausverkauften Häusern gespielt – schwarzes Kabarett, Realsatire und dennoch zum Lachen.
Academixer-Ensemble: Na Bestens!
12.11.2025 19.30 Uhr
Es spielen Anke Geißler, Ralf Bärwolff Musik: Jörg Leistner (piano)
Anke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker Enrico Wirth im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!
René Sydow: In ganzen Sätzen
13.11. 19.30 Uhr academixer-Keller
Sprache ist politisch geworden – oder schon immer gewesen. Wie redet der Zeitgeist und warum? Was ist klar, was hohl und was völlig verdreht? René Sydow haut sich mit dem Florett durch den Dschungel – elegant, schlau und durchweg nachvollziehbar.
Academixer-Ensemble: Säggs’sch On The Beach
14.11.2025 19.30 Uhr
15.11.2025 16.00 Uhr
15.11.2025 19.30 Uhr
16.11.2025 16:00 Uhr
Es spielen Hannah Blank, Anna Hopperdietz, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
Alfons: Alfons -Klasse!
18.11. 19.30 Uhr academixer-Keller
„Ich bleibe nur so lange, bis ich die Deutschen verstanden habe“, sagte Alfons vor Jahren zu seinen Freunden. Mittlerweile ist der Franzose noch „deutscherer“ geworden und erquickt uns mit seinen lustig-schlauen Gedanken und seiner Art zu sprechen.
Katrin Weber & Bernd-Lutz Lange: Kabarettistische Lesung
19.11. 19.30 Uhr academixer-Keller
Katrin Weber spielte große Rollen auf großen Bühnen, war aber recht bald auch mit Kabarettisten wie Bernd-Lutz Lange in kleineren Häusern unterwegs. Und genau die Beiden zeigen an diesem Abend, wie wunderbar sie ihr Publikum unterhalten können.
Academixer-Ensemble: Da flattert der Ost-Rock
20.11.2025 19:30 Uhr
21.11.2025 19.30 Uhr
22.11.2025 16:00 Uhr
22.11.2025 20:00 Uhr
23.11.2025 16:00 Uhr
Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernik, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)
Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.
Academixer-Ensemble: Der Weihnachtsmann-Geist
25.11. 19:30 Uhr Premiere
27.11. 19:30 Uhr
30.11. 16:00 Uhr
Es spielen Hannah Blank und Philip Dobraß, Musik: Klavier und Pauke Jörg Leistner oder Ekky Meister.
Es weihnachtet im Hause Kasper – und doch ist alles herrlich aus dem Ruder. Ein märchenhaft-satirisches Spektakel, das den ganz normalen Weihnachtswahnsinn treffsicher auf die Bühne bringt. Skurril, bissig und zugleich voller Spielfreude.
Pigor & Eichhorn: La Groete – Sag nicht Kleinkunst
26.11. 19.30 Uhr academixer-Keller
Unter Mithilfe des Teufels hat La Groete (alias Pigor) eine Kleinkunstbibel geschrieben, während Eichhorn zum Literaturkritiker mutiert – wenn er nicht gerade Klavier spielen muss, und zwar Chanson, Salon, HipHop. Das wird sonderbar und unvergesslich!
Academixer-Ensemble: Tatort 110
28.11.2025 19.30 Uhr
29.11.2025 16:00 Uhr
29.11.2025 19.30 Uhr
Cast Anke Geißler, Hannah Blank, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (piano)
Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?