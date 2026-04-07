Spielplan Mai 2026
Nessi Tausendschön „Rumeiern“ am 07.05.2026, 19.30 Uhr im academixer Keller / Toni & Max Uthoff „Einer zuviel“ im Haus Leipzig am 07.05.2026, 20 Uhr. und viel mehr
academixer-Ensemble: König Ödipus
02.05.2026, 19.30 Uhr
Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Game of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
03.05.2026, 18.00 Uhr
04.05.2026, 19:30 Uhr (Der fröhliche Montag mit Preisen wie damals)
Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
06.05.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
Nessi Tausendschön: Rumeiern
07.05.2026, 19.30 Uhr
„Rumeiern“ ist kein zu spätes Osterprogramm, sondern eine Hommage an Politiker und Fußballer, die sich so unglaublich unkonkret äußern können, und vielleicht auch eine Art Seminar, hat die Künstlerin das vage Hin und Her doch zur Perfektion getrieben.
Toni & Max Uthoff: Einer zuviel
07.05.2026, 20.00 Uhr, Haus Leipzig
Tochter und Vater ziehen voller Zynismus und wortgewandter Witzigkeit die Probleme unserer Zeit durch den Kakao. Welche Generation ist der Lösung dieser Fragen näher? Setzen wir die Hoffnungen auf die Leute mit X, die mit Z oder beerdigen wir sie?
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
08.05.2026, 19:30 Uhr
Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
09.05.2026, 19:30 Uhr
Es spielen: Hannah Blank, Anne Hopperdietz, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
Gerd Dudenhöffer: Dod
11.05.2026, 19:30 Uhr
12.05.2026, 19:30 Uhr
13.05.2026, 19:30 Uhr
Jürgen von der Lippes ehemaliger TV-Kompagnon („So isses“) kommt als Heinz Becker nur schwer mit dem Verlust seiner Frau Hilde zurecht. Doch langsam beginnt er zu sinnieren, zu reflektieren und zu verarbeiten – permanent zwischen Tragik und Komik.
academixer-Ensemble: Da flattert der Ost-Rock
14.05.2026, 19:30 Uhr
15.05.2026, 19:30 Uhr
16.05.2026, 19:30 Uhr
Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernick, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug), Krankheitsbedingte Umbesetzung: für Hannah Blank spielt Johanna Walzebuck
Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.
academixer-Ensemble: Tatort 110
17:05.2026, 18.00 Uhr
18.05.2026, 19.30 Uhr (Der fröhliche Montag mit Preisen wie damals)
Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (Piano)
Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?
Tobias Mann: Real / Fake
20.05.2026, 19.30 Uhr
Ernsthaft zum Kichern wird es, wenn sich Tobias Mann einer der wichtigsten Frage unserer Zeit zuwendet: „Was ist echt, was ist falsch?“ Seit gut 20 Jahren räumt der jugendliche Sympathieträger einen Satire-Kabarett- Comedy-Preis nach dem anderen ab.
academixer-Ensemble: König Ödipus
22.05.2026, 19.30 Uhr
Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Game of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
23.05.2026, 19:30 Uhr
24.05.2026, 18.00 Uhr
Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
Gunter Böhnke: Mir Saggsn gehn nich under
27.05.2026, 19.30 Uhr
In der preußisch geprägten DDR hatten die Sachsen unfreiwillig den Part der Ostfriesen zu übernehmen, in Film und Fernsehen gaben sie die Witzfiguren ab. Bis sie sich aufbäumten und dem Spieß des Spaßes einen Richtungswechsel verordneten.
academixer-Ensemble: Bitte mal freimachen
28.05.2026, 19.30 Uhr
29.05.2026, 19.30 Uhr
30.05.2026, 19.30 Uhr
Es spielen: Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano), Christoph Schenker (Cello)
Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!
Bernd-Lutz Lange & Uwe Stöß: Kabarettistische Lesung
31.05.2026, 18.00 Uhr
Zwei Südvorstädter lesen wunderbare Geschichten, Lange aus „Freie Spitzen“ und „Das gab‘s früher nicht“ und Stöß aus seiner Veröffentlichung im Eulenspiegel Verlag „Jeder Schmied hat auch mal Glück“. „Das ist genau mein Humor!“, sagte Katrin Weber.
Kassenöffnungszeiten:
Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Di, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 Uhr
Mon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!
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