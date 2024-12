Spielplan Kabarett academixer JANUAR 2025

03.01.2025 19.30 Uhr academixer-KellerSeit 1963 in Leipzig, wollte er eigentlich Lehrer werden, ein Praxissemester jedoch öffnete ihm die Augen und er wurde "Lehrdienstverweigerer". Stattdessen geriet der Germanist und Anglist auf die Kabarettbühne. Mal sehen, was er jetzt wieder vorhat.04.01.2025 16 und 19.30 Uhr academixer-KellerWenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!05.01.2025 16 Uhr academixer-KellerWahrscheinlich beginnt die Mehrzahl der Magazin-Leserinnen und -Leser das Heft von hinten zu lesen. Auf der letzten Seite nämlich, sieht man einmal vom Umschlag ab, befindet sich seit Jahr und Tag die Kolumne von Stefan Schwarz. Jetzt liest er vor!07.01.2025 19.30 Uhr academixer-Keller „Bezahl, wenn gefällt“ – Wir nehmen Austritt in Ihren Ermessen08.01.2025 19.30 Uhr academixer-KellerDrei Frauen, die manchmal auch vier Männer sind, lassen ihre unterschiedlichen Ansichten über Familienplanung, Zeitgeist, Sex und so weiter aufeinanderprallen, was zu vielen vielen Lachern führt und immer wieder zu verblüfftem Erstaunen.09./ 10.01.2025 19.30 Uhr academixer-Keller11.01.2025 16.00 & 19.30 Uhr academixer-KellerDieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?12.01.2025 18 Uhr academixer-Keller„Unter den Sternen“ heißt das neue Album der Lokalhelden von Karussell, am 12. Januar ist es live im Keller der academixer zu hören. Die Drei-Generationen- Band um Joe & Wolf-Rüdiger Raschke spielt bei der Gelegenheit natürlich auch ihre alten Hits.14.01.2025 19.30 Uhr academixer-Keller Pärchentag – zwei für einsAstrid und Oskar Grützke haben sich gerade ein umzäuntes Idyll im Grünen zugelegt. Geplant war aber auch eine Fernreise, doch der Flug nach Borneo geht schief. Oskar findet das weniger schlimm, ihm bieten Sparte, Zoo und Umland genügend Abenteuer.15.01.2025 19.30 Uhr academixer-KellerJutta Habicht & Sabine Urig trauen sich all das, was Frauen nicht zu denken und Männer nicht zu fragen wagen. Mit addierten 80 Jahren Bühnenerfahrung haben sie neben 14 knalligen Knallersongs auch für jede Situation den passenden Spruch auf Lager.16.01.2025 19.30 Uhr academixer-KellerAnke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker Enrico Wirth im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!17.01.2025 19.30 Uhr academixer-Keller (mit Anke Geißler)18.01.2025 16 und 19.30 Uhr academixer-Keller (mit Anna Hopperdietz)17.01.2025 16.00 Uhr academixer-Keller (mit Anke Geißler)Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.22./23.01.2025 19.30 Uhr academixer-KellerEine unglaubliche Frau! Atemberaubend! Sie quatscht, tanzt und singt, ohne Luft zu holen, traktiert zwischendurch ihren Pianisten und steigt sogar dem Publikum mitten in die Stuhlreihen. Vor ihr ist niemand sicher - und alle lachen sich kaputt.24.01.2025 19.30 Uhr academixer-KellerDie preisgekrönten Österreicher erzählen diesmal skurrile Geschichten von der Suche nach der eigenen Mitte. Aber wo beginnt man so eine Suche? Vielleicht im Bus, wo der Fahrer sagt: Es ist besser, voller Hoffnung unterwegs zu sein, als anzukommen.25.01.2025 16.00 & 19.30 Uhr academixer-Keller26.01.2025 16.00 Uhr academixer-Keller28.01.2025 19.30 Uhr academixer-KellerIn der preußisch geprägten DDR hatten die Sachsen unfreiwillig den Part der Ostfriesen zu übernehmen, in Film und Fernsehen gaben sie die Witzfiguren ab. Bis sie sich aufbäumten und dem Spieß des Spaßes einen Richtungswechsel verordneten.29.01.2025 19.30 Uhr academixer-KellerMathias Tretter möchte seinen Kindern trotz aller Krisen eine positive Weltsicht vermitteln und schafft das auch beim Publikum. Erstaunlich! In seinem neuesten Programm zeigt er‘s sowohl der Krone als auch dem Volke - durchweg intelligent und witzig.30./ 31.01.2025 19.30 Uhr academixer-KellerWenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!