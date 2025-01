Spielplan Kabarett academixer FEB 2025

01.02.2025 16 und 19.30 Uhr academixer-KellerWenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!02.02.2025 16 Uhr academixer-KellerSchleichwerbung hat dieser Helmut nie gemacht, dafür jahrelang Schleichfernsehen (im BR), nun aber möchte er sich wieder verstärkt der Bühne zuwenden. „Sie war, ist und bleibt in ihrer Direktheit die Heimat des Kabaretts“, sagt er zur Begründung.04.02.2025 19.30 Uhr Bezahl, wenn gefällt – wir nehmen Austritt05.02.2025 19:30 UhrAstrid und Oskar Grützke haben sich gerade ein umzäuntes Idyll im Grünen zugelegt. Geplant war aber auch eine Fernreise, doch der Flug nach Borneo geht schief. Oskar findet das weniger schlimm, ihm bieten Sparte, Zoo und Umland genügend Abenteuer.06.02.2025 19:30 UhrAls Star von „Fastnacht in Franken“, der quotenstärksten Sendung aller dritten Programme in Deutschland, liest Matthias Walz regelmäßig der versammelten Politprominenz die Leviten. Das Ergebnis ist kollektive Schnappatmung: Bei den Politikern, weil sie gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Und beim restlichen Publikum, weil es vor Lachen fast vom Stuhl fällt.07.02.2025 19.30 Uhr08.02.2025 16.00 & 19.30 Uhr09.02.2024 16.00 UhrEin Spaß für jeden, der es in dieser intensiven Zeit noch schafft, Politik nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ein Muss für jeden, der den Humor nicht verlieren möchte und es schafft, auch mal grenzüberschreitend zu lachen. Ein Kann für jeden, der wissen möchte, was Satire alles noch darf.Regie: Ralf BärwolffMusikalische Leitung, Komposition und Arrangements: Jörg Leistner11.02.2025 19.30 UhrSeit 1963 in Leipzig, wollte er eigentlich Lehrer werden, ein Praxissemester jedoch öffnete ihm die Augen und er wurde "Lehrdienstverweigerer". Stattdessen geriet der Germanist und Anglist auf die Kabarettbühne. Mal sehen, was er jetzt wieder vorhat.12.02.2025 19.30 Uhr13.02.2025 19.30 UhrDieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?14.02.2025 19.30 Uhr academixer-KellerDas taufrische Programm einer Hundertjährigen! Ulrich Michael Heissig sorgt dafür, dass Irmgard Knef die die Pointen wie Champagnerkorken knallen lassen kann und in würdiger Haltung den Zeitgeist kommentiert mit einer Erfahrung, die kaum eine hat.15.02.2025 16.00 & 19.30 Uhr16.02.2024 16.00 UhrEin Spaß für jeden, der es in dieser intensiven Zeit noch schafft, Politik nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ein Muss für jeden, der den Humor nicht verlieren möchte und es schafft, auch mal grenzüberschreitend zu lachen. Ein Kann für jeden, der wissen möchte, was Satire alles noch darf.19.02.2025 19.30 UhrDiese zwei Sachsen gehören zu den Rettern unserer Sprache, den Bewahrern unserer Vokabeln, den Botschaftern unseres Wortwitzes. Sie können ganze Abende damit füllen – so wie diesen. Echt, herzlich und sehr lustig im Einsatz für unseren Dialekt!20.02.2025 19.30 Uhr academixer-KellerDer populäre Fernsehmoderator präsentiert seine musikalischen Favoriten. Nicht etwa vom Band, er singt sie selbst! Das geht von Georg Kreisler & Manfred Krug über zu Udo Jürgens & Slade bis hin zu Friedrich Hollaender. Außergewöhnlich und sehr privat!21.02.2025 19.30 Uhr22.02.2025 16.00 & 19.30 UhrDieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?Geschichte zum Lachen? Das gibt es auch nicht alle Tage. Es sei denn, man heißt Stefan Danziger und erzählt lustige Anekdoten von heute, verknüpft mit irren Fakten aus der Vergangenheit. Im Ostblock zum Beispiel wohnten nur Verlierer im Erdgeschoss.25.02.2025 19.30 Uhr26.02.2025 19.30 UhrAnke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker Enrico Wirth im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!27.02.2025 19.30 Uhr academixer-KellerEhe uns Zukunftsangst in die Depression treibt, sollten wir der Apokalypse ein Bein stellen und mit Bühnen-Hypochonder Mathias Brodowy der Katastrophe ein Lächeln entgegensetzen - politisch, literarisch und musikalisch, aber auch albern und grotesk.28.02.2025 19.30 UhrDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Mo, Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrSonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!Kartenhotline: 0341-21787878