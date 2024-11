Spielplan Kabarett academixer DEZ 2024

Academixer-Ensemble: Wenn der Heiland 2x bimmelt

01.12.2024 16 Uhr academixer-Keller

03.12.2024 19.30 Uhr academixer-Keller



Im aktuellen Jahresendprogramm der academixer singen Modern Talking und Rammstein von Schneeflöckchen und Engeln, während drei Mietweihnachtsmänner versuchen, sich mit kollektiver List gegen die neueste Finte der Marktwirtschaft zur Wehr setzen.



Ralf Bärwolff & Peter Treuner: Vorsicht, harte Nüsse

04.12.2024 19.30 Uhr academixer-Keller



Während Ralf Bärwolff erklärtermaßen zu den „Giganten des Frohsinns“ gehört, zählt Peter Treuner zu den Größten unter den academixern und war dort lange Jahre einer der Jüngsten. Mit Jörg Leistner am Klavier werden die Beiden nun richtig knackig …



Academixer-Ensemble: Wenn der Heiland 2x bimmelt

05.12.2024 19.30 Uhr academixer-Keller



Academixer-Ensemble: In der Hose brennt noch Licht

06./07.12.2024 16 und 19.30 Uhr academixer-Keller



Drei Frauen, die manchmal auch vier Männer sind, lassen ihre unterschiedlichen Ansichten über Familienplanung, Zeitgeist, Sex und so weiter aufeinanderprallen, was zu vielen vielen Lachern führt und immer wieder zu verblüfftem Erstaunen.



Academixer-Ensemble: Wenn der Heiland 2x bimmelt

08.12.2024 16 Uhr academixer-Keller



Gunter Böhnke: Morgen, Kinder!

10.12.2024 19.30 Uhr academixer-Keller



... wird's was geben. Aber was? Gunter Böhnke und die Musiker von STEPS treiben weihnachtliche Erwartungen auf die Spitze, kramen in Erinnerungen, die zurück bis in die Zeit der Kuba-Apfelsinen reichen, und singen und scherzen, bis der Knecht kommt.



Academixer-Ensemble: Wenn der Heiland 2x bimmelt

11./12.12.2024 19.30 Uhr academixer-Keller



Academixer-Ensemble: Tatort 110

13./14.12.2024 16 und 19.30 Uhr academixer-Keller



Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?



Academixer-Ensemble: Wenn der Heiland 2x bimmelt

15.-22.12.2024 16 bzw. 19.30 Uhr academixer-Keller



Academixer-Ensemble: Schöne Bescherung

24.12.2024 11 Uhr academixer-Keller

25./26.12.2024 16 Uhr academixer-Keller



Weihnachten ist toll! Und Ralf Bärwolff und Jörg Leistner machen Sie gesund, denn Mitsingen, Mitschmunzeln und Mitlachen schüttet bekanntlich Glückshormone aus. Na klar, geht es um Weihnachtslieder und um Gemeinsamkeit, allerdings ganz ohne Zwang.



Academixer-Ensemble: Säggs’sch On The Beach

27.12.2024 19.30 Uhr academixer-Keller

28.12.2024 16 und 19.30 Uhr academixer-Keller



Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.



Wladimir Kaminer: Kaminers Silvester

29.12. 2024 18 Uhr academixer-Keller



Es ist ein Brauch von alters her: Silvester kommt der Kaminer! Und was bringt er uns zwei Tage vor der Frist? Seine besten Geschichten aus dem ablaufenden Jahr, einen ebenso lustigen wie feierlichen Ausklang sowie den legendären Russendisko-Tanzabend!



Academixer-Ensemble: Na bestens!

30.12.2024 19.30 Uhr academixer-Keller

31.12.2024 16 und 19.30 Uhr academixer-Keller



Anke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker Enrico Wirth im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!

