Spielplan Kabarett academixer AUG 2025

01. – 03.08.2025 20 Uhr Paulaner-Palais, InnenhofAstrid und Oskar Grützke haben sich gerade ein umzäuntes Idyll im Grünen zugelegt. Geplant war aber auch eine Fernreise, doch der Flug nach Borneo geht schief. Oskar findet das weniger schlimm, ihm bieten Sparte, Zoo und Umland genügend Abenteuer.04.08. – 07.08. Uhr Paulaner-Palais, InnenhofGame of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.08.08. – 10.08.2025 20 Uhr Paulaner-Palais, InnenhofEin Spaß für jeden, der es in dieser intensiven Zeit noch schafft, Politik nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Mathias Tretter möchte seinen Kindern trotz aller Krisen eine positive Weltsicht vermitteln und schafft das auch beim Publikum. Erstaunlich! In seinem neuesten Programm zeigt er's sowohl der Krone als auch dem Volke - durchweg intelligent und witzig. Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden! Manja hat einen Traum! Grundrechte für Tiere! Selbstbestimmung für das Wollschaf! Freiheit für den Friesennerz! Und um diesen Traum zu leben, ist sie extra aus dem Zentrum der Stadt in die ländliche Peripherie gezogen. Sie fährt täglich die 17 km mit dem Lastenrad zu ihrer Arbeitsstätte, bremst für jedes Insekt und ist doch immer pünktlich.Manja arbeitet im Zoo in der Gastro und erlebt Tag für Tag das Auf und Ab der Gefühle. Ihr Chef Ronnie ist ein Ar… Armleuchter. Kein Verständnis für Manjas Traum. Warum hält man die armen Tiere im Zoo gefangen?! Die wirklich fiesen Viecher gehören hinter Gitter! Der Immobilienhai, der keine Wohnung für sie hat. Der Beamtenschimmel, der ihr den Krippenplatz verweigert.Viele glauben, Manja habe einen Vogel. Stimmt! Ein Huhn. Und das heißt Hilde. Vielleicht fing so alles an. Und vielleicht kann Sven ihr helfen. Der schüchterne Philosoph mit dem Hafermilchbart. Vielleicht können die beiden die Welt retten oder wenigstens den Friesennerz.Der herrliche Sommerspaß der academixer für alle, die schräge Vögel mögen. Die Bock auf Comedy haben genauso wie auf Kabarett in seiner spielerischsten Form. Die tierische Lust haben, zu lachen und den Sommer zu genießen.Und wenn der Zoo am Ende bebt, dann sieht man Sternschnuppen in der Nacht!Mit Anna Hopperdietz und Philip DobraßMusikalische Leitung: Enrico WirthRegie: Ralf BärwolffProd.: Kabarett academixer28.08.2025 19:30 Uhr Academixer-KellerEin Leben ohne Handy und Social Media – für heutige Kinder und Jugendliche ist dies schlicht unvorstellbar. Aber was tat man, wenn man nicht chatten, twittern, simsen oder wenigstens googlen konnte?In achtzig Geschichten erzählt Eberhard Schröter in seinem Buch amüsant und anschaulich von seiner Kindheit in den 1960er Jahren, in der DDR, in Leipzig, in Lindenau, in der Rietschelstraße, wo er aufwuchs und die Welt zu entdecken begann. Vor dem staunenden Leser entfaltet sich ein ganzes Panorama der Alltagsgeschichte, erzählt aus der Perspektive eines Kindes.Bernd-Lutz Lange war so begeistert von der Lektüre, dass er eine gemeinsame Lesung mit dem Autoren anregte. In der gemeinsamen Lesung und Plauderei koppelt Bernd-Lutz Lange die Vorstellung dieses amüsanten Buches wiederum mit seinen Kindheitserinnerungen an die fünfziger Jahre („Magermilch und lange Strümpfe“). Und er wird auch noch für das Publikum einen Blick in seine Jugendzeit werfen: „Mauer, Jeans und Prager Frühling“.29. + 30.08.2025 19:30 Uhr Academixer-Keller31.08.2025 18:30 Uhr Academixer-KellerWenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.Paula kann ein Liedchen davon singen: Die einstige Rockröhre feiert zum fünfzigsten Mal ihren Dreißigsten, aber diesmal reist die Nichte an. Mit Mann! Und Tochter!! Aus Bayern!!! Paula kann ein Liedchen davon singen: Die einstige Rockröhre feiert zum fünfzigsten Mal ihren Dreißigsten, aber diesmal reist die Nichte an. Mit Mann! Und Tochter!! Aus Bayern!!! Es hätte so schön werden können – spielt doch zum Jubiläum auch ihre alte Band nochmal auf: Richie, Ronnie und Rumpel; drei Bühnengötter, die sie alle hatte, jung wie Mick Jagger, heiß wie Keith Richards, und weltbekannt wie Karat. Oder Silly, City und Karussell. Deren und andere Klassiker präsentiert die Combo zu Ehren der Jubilarin, in neuem Gewand, an einem denkwürdigen Geburtstagsabend, zur Verstörung des Schwiegerneffen („Unrechtsmusik!") und zu Ihrem allergrößten Entzücken, meine Damen und Herren: Glanzstücke des Ostrock, so aufpoliert – selbst die Wessis sind am Ende ganz geblendet.Buch und Regie: Mathias Tretter, Idee: Anke GeißlerEs spielen & singen: Hannah Blank, Anke Geißler, Rebecca Köbernick & Felix C. VoigtMusik: Ekky Meister (Piano/keyboard) , Christoph Schenker (Baß/ Cello) , Paul Immel/ BjörnProduktion: Kabarett academixer