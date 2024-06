Spielplan Juni 2024

Tatort 110

01.-03.07.2024 20 Uhr Paulaner-Palais



Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?



Matthias Egersdörfer und Lothar Gröschel: Das Lachen des Grünspechts

04.07.2024 20 Uhr Paulaner-Palais



Zwei Franken vom Jahrgang 1969 feiern die Freundschaft, die Kunst und den Wahnsinn in der Provinz. Und ganz nebenbei bestätigen sie die Erkenntnis des aus ihrer Ecke stammenden Dichters Jean Paul: „Humor ist überwundenes Leiden an der Welt.“



Anke Geißler: Küchenschluss und zum Nachtisch Migräne

05.07.2024 20 Uhr Paulaner-Palais



In ihren Paraderollen Helga Bammler, Frederike von Lammezahn, Božena und Balduin beschäftigt sich Anke Geißler mit Einsamkeit, Zweisamkeit, Erotik, Erziehung, ökologischer Weltverbesserung, dem Altern in Würde und sonstigen unerfüllbaren Wünschen.



In der Hose brennt noch Licht

06.-08. und 23.-27.07.2024 20 Uhr Paulaner-Palais



Drei Frauen, die manchmal auch vier Männer sind, lassen ihre unterschiedlichen Ansichten über Familienplanung, Zeitgeist, Sex und so weiter aufeinanderprallen, was zu vielen vielen Lachern führt und immer wieder zu verblüfftem Erstaunen.



Hasch mich, ich bin der Frühling

09.-13. und 16.-20.07.2024 20 Uhr Paulaner-Palais



Astrid und Oskar Grützke haben sich gerade ein umzäuntes Idyll im Grünen zugelegt. Geplant war aber auch eine Fernreise, doch der Flug nach Borneo geht schief. Oskar findet das weniger schlimm, ihm bieten Sparte, Zoo und Umland genügend Abenteuer.



Gunter Böhnke: Mir Saggsn gehn nich under

14./15.07.2024 20 Uhr Paulaner-Palais



In der preußisch geprägten DDR hatten die Sachsen unfreiwillig den Part der Ostfriesen zu übernehmen, in Film und Fernsehen gaben sie die Witzfiguren ab. Bis sie sich aufbäumten und dem Spieß des Spaßes einen Richtungswechsel verordneten.



Na bestens!

21./22.07.2024 20 Uhr Paulaner-Palais



Anke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker Enrico Wirth im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Freisitz zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!



Säggs’sches Ginsdlohrbluhd

28.07.2024 20 Uhr Paulaner-Palais



Wer sich für die Eigenheiten der Sachsen ehrlich interessiert, muss ihn erlebt haben. Durch den gesamten Gunter Böhnke nämlich fließt säggs'sches Ginsdlohrbluhd, d.h., er hat unsere Märchen und Balladen intus sowie das einmalige sächsische Liedgut!



Säggs’sch On The Beach

29.-31.07.2024 20 Uhr Paulaner-Palais



Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.



Kassen-Öffnungszeiten ab 23.06.2024 bis 25.08.2024

Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 Uhr

Di und Fr: 13.00 Uhr – 20.00 Uhr

Abendkasse an den Spieltagen im Paulner-Palais ab 17:30 Uhr, im Zoo/ Eingang Gondwanaland 19:00 Uhr.



Telefon: 0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)

