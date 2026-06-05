Spielplan Juli 2026
Sommerkabarett der academixer im Paulaner-Palais
Spielstätte
Paulaner-Palais in der Klostergasse, 04109 Leipzig
Einlass ab 17:30 Uhr, Beginn 20:00 Uhr
Open-Air Veranstaltung, bitte wettergerechte Kleidung
academixer-Ensemble: Tatort 110
01.07.-02.07.2026, 20 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (Piano)
Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?
academixer-Ensemble: Alles Liebe
03.07.2026, 20 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.
academixer-Ensemble: Tatort 110
04.07.-06.07.2026, 20 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (Piano)
Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?
Gunter Böhnke: Mir Saggsn gehn nich under
07.07. -08.07.2026, 20 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
In der preußisch geprägten DDR hatten die Sachsen unfreiwillig den Part der Ostfriesen zu übernehmen, in Film und Fernsehen gaben sie die Witzfiguren ab. Bis sie sich aufbäumten und dem Spieß des Spaßes einen Richtungswechsel verordneten.
academixer-Ensemble: Alles Liebe
09.07.- 11.07.2026, 20 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.
academixer-Ensemble: Na Bestens!
12.07. – 17.07.2026, 20 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen: Anke Geißler, Ralf Bärwolff, Musik: Jörg Leistner (Piano)
Anke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
18.07. – 23.07.2026, 20 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
academixer-Ensemble: Alles Liebe
24.07.- 28.07.2026, 20 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
29.07.- 30.07.2026, 20 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
31.07.2026, 20 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen Hannah Blank, Anna Hopperdietz, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
Kassenöffnungszeiten | ab 28.06.2026 bis 01.09.2026:
Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Di und Fr: 13.00 Uhr – 20.00 Uhr
Einlass und Abendkasse im Paulaner Palais von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr
www.academixer.com
info@academixer.com
Kartenhotline: 0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)