Spielplan JUNI 2026

La Signora ist die einzig bekannte Froschkönigin, die Ruhrhochdeutsch sprechen kann. Als Carmela de Feo schleppte sie hier erst 2019 den Leipziger Löwenzahn weg, jetzt kommt sie, um auf einen Prinzen zu warten und endlich ihr Haarnetz zu öffnen.Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke GeißlerFünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch – Premiere ist am 04.06.2026 im academixer-Keller.s spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Und zwar mit Mutter Beimer! Denn die war mit der „Lindenstraße“ jahrzehntelang Einschaltquotenkönigin, jetzt liest sie live im Keller komische Kurzkrimis von Ralf Kramp. Wir hören von meuchelnden Putzfrauen, vergiftetem Kaffee und skurrilen Witwen.„Viele Menschen geben eine Menge Geld für Fernreisen aus, sie wollen Exotisches erleben, dabei verpassen sie das wahre Abenteuer vor der eigenen Haustür“, weiß Wladimir Kaminer, der uns mit liebevoller Geduld und freundlicher Neugier beobachtet hat.Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (Piano)Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?s spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsGame of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.Eckart von Hirschhausens Bühnenbegleiter studierte an der Leipziger Musikhochschule Jazzpiano. Heute spielt er in sechs verschiedenen Bands und macht uns allen Mut: Wenn wir nur genug Mozart hören, werden wir nicht nur schlau, sondern auch schlank!Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernick, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.Sein Buch über das deutsch-deutsche Musikbusiness zu Mauerzeiten und den in dieser Hinsicht herausragenden Strippenzieher Peter Schimmelpfennig stellt Gunnar Leue (u.a. Das Magazin) vor. Das wird interessant, verblüffend und witzig!Wer sich für die Eigenheiten der Sachsen, ihrer Sprache, ihres Gemüts und ihrer Listigkeiten ehrlich interessiert, muss ihn einfach erlebt haben, den Mitbegründer der academixer, den Übersetzer, Lektor, Fußballspieler - und ganz großen Unterhalter!Nicht zu fassen, was über Katrin Weber bereits gesagt wurde! Die Sängerin, Schauspielerin und Kabarettistin spielt große Rollen auf großen Bühnen, ist aber zum Glück auch immer wieder in kleineren Häusern unterwegs - humorvoll, klamaukig, divenhaft.Man kennt ihn als Film-Papa des Krimi-Polizisten Franz Eberhofer, als Schauspieler, Akrobaten, Stuntman und Tänzer. Doch Werner Eisenrieder alias Eisi Gulp („Live aus dem Alabama“) ist vor allem ein superlustiger Stand-Up-Comedian!Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrMon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!Kartenhotline: 0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)Wir ziehen auf unsere Sommerbühne!s spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke GeißlerFünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch – Premiere ist am 1. Mai 2026 im academixer-Keller.Kartenhotline: 0341-21787878