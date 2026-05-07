Spielplan JUNI 2026
Carmela de Feo: Froschkönigin – 20 Jahre La Signora
03.06.2026, 19.30 Uhr
La Signora ist die einzig bekannte Froschkönigin, die Ruhrhochdeutsch sprechen kann. Als Carmela de Feo schleppte sie hier erst 2019 den Leipziger Löwenzahn weg, jetzt kommt sie, um auf einen Prinzen zu warten und endlich ihr Haarnetz zu öffnen.
academixer-Ensemble: Alles Liebe
04.06.2026, 19.30 Uhr, Premiere
05.06.2026, 19.30 Uhr
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch – Premiere ist am 04.06.2026 im academixer-Keller.
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
06.06.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
Marie-Luise Marjan: … liest Mord mit Mutter
07.06.2026, 18.00 Uhr
Und zwar mit Mutter Beimer! Denn die war mit der „Lindenstraße“ jahrzehntelang Einschaltquotenkönigin, jetzt liest sie live im Keller komische Kurzkrimis von Ralf Kramp. Wir hören von meuchelnden Putzfrauen, vergiftetem Kaffee und skurrilen Witwen.
Wladimir Kaminer: Das geheime Leben der Deutschen
10.06.2026, 19.30 Uhr
„Viele Menschen geben eine Menge Geld für Fernreisen aus, sie wollen Exotisches erleben, dabei verpassen sie das wahre Abenteuer vor der eigenen Haustür“, weiß Wladimir Kaminer, der uns mit liebevoller Geduld und freundlicher Neugier beobachtet hat.
academixer-Ensemble: Tatort 110
11.06.2026, 19.30 Uhr
12.06.2026, 19.30 Uhr
13.06.2026, 19.30 Uhr
Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (Piano)
Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?
academixer-Ensemble: König Ödipus
14.06.2026, 18.00 Uhr
Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Game of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.
Christoph Reuter: Musik macht schlank (außer manche)!
17.06.2026, 19.30 Uhr
Eckart von Hirschhausens Bühnenbegleiter studierte an der Leipziger Musikhochschule Jazzpiano. Heute spielt er in sechs verschiedenen Bands und macht uns allen Mut: Wenn wir nur genug Mozart hören, werden wir nicht nur schlau, sondern auch schlank!
academixer-Ensemble: Da flattert der Ost-Rock
18.06.2026, 19:30 Uhr
19.06.2026, 19:30 Uhr
20.06.2026, 19:30 Uhr
Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernick, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)
Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.
Gunnar Leue: Der Doppelagent
21.06.2026, 18.00 Uhr
Sein Buch über das deutsch-deutsche Musikbusiness zu Mauerzeiten und den in dieser Hinsicht herausragenden Strippenzieher Peter Schimmelpfennig stellt Gunnar Leue (u.a. Das Magazin) vor. Das wird interessant, verblüffend und witzig!
Gunter Böhnke & Steps: Auf der Zielgeraden
24.06. 19.30 Uhr academixer-Keller
Wer sich für die Eigenheiten der Sachsen, ihrer Sprache, ihres Gemüts und ihrer Listigkeiten ehrlich interessiert, muss ihn einfach erlebt haben, den Mitbegründer der academixer, den Übersetzer, Lektor, Fußballspieler - und ganz großen Unterhalter!
Katrin Weber: Nicht zu fassen
25.06.2026, 19.30 Uhr
26.06.2026, 19.30 Uhr
Nicht zu fassen, was über Katrin Weber bereits gesagt wurde! Die Sängerin, Schauspielerin und Kabarettistin spielt große Rollen auf großen Bühnen, ist aber zum Glück auch immer wieder in kleineren Häusern unterwegs - humorvoll, klamaukig, divenhaft.
Eisi Gulp: Tagebuch eines Komikers
27.06.2026, 19.30 Uhr
Man kennt ihn als Film-Papa des Krimi-Polizisten Franz Eberhofer, als Schauspieler, Akrobaten, Stuntman und Tänzer. Doch Werner Eisenrieder alias Eisi Gulp („Live aus dem Alabama“) ist vor allem ein superlustiger Stand-Up-Comedian!
Kassenöffnungszeiten:
Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Di, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 Uhr
Mon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!
www.academixer.com
info@academixer.com
Kartenhotline: 0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)
Wir ziehen auf unsere Sommerbühne!
Sommerkabarett der academixer im Paulaner-Palais
Spielstätte
Paulaner-Palais in der Klostergasse 5
Einlass ab 17:30 Uhr, Beginn 20:00 Uhr
Open-Air Veranstaltung, bitte wettergerechte Kleidung
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
25.06.2026 & 26.06.2026, 20.00 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
academixer-Ensemble: Alles Liebe
27.06.2026 – 30.06.2026, 20.00 Uhr, Paulaner-Palais, Innenhof
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch – Premiere ist am 1. Mai 2026 im academixer-Keller.
www.academixer.com
info@academixer.com
Kartenhotline: 0341-21787878