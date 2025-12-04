Spielplan JANUAR 2026

Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico WirthDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Es spielen Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (piano), Christoph Schenker (cello)Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!Ein harmloser Kinderwitz hat Lisa Eckhart um Haus und Hof, Familie und Fans gebracht. Sie hat nichts mehr zu verlieren. Nicht einmal den Verstand. Jetzt kann sie mehr denn je tun und sagen, was sie will. Sie muss es sogar. Denn auch ein schlechter Ruf verpflichtet.Wer sich für die Eigenheiten der Sachsen, ihrer Sprache, ihres Gemüts und ihrer Listigkeiten ehrlich interessiert, muss ihn mindestens einmal erlebt haben, den Mitbegründer der academixer, den Übersetzer, Lektor, Fußballspieler - und ganz großen Unterhalter!Es spielen Anke Geißler, Ralf Bärwolff Musik: Jörg Leistner (piano)Anke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!Es spielen Henriette Fee Grützner, Claudius Bruns, Peter Treuner, Musik: Jörg Leistner (piano) Ein Spaß für jeden, der es in dieser intensiven Zeit noch schafft, Politik nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ein Muss für jeden, der den Humor nicht verlieren möchte und es schafft, auch mal grenzüberschreitend zu lachen. Immer wieder wurde Stefan „Das Eich" Eichner auf seine musikalische Ähnlichkeit mit Reinhard Mey angesprochen. Den Einfluss des großen Liedermachers auf sein Schaffen möchte er auch nicht verleugnen. Im Gegenteil, er widmet ihm ein ganzes Programm! Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.Zwei Legenden an einem Abend! Zwei Sachsen von Schrot & Korn, von Herz & Blut, von Witz & Verstand lesen und erzählen. Das wird gemütlich und lokalpatriotisch, immerhin haben Lange & Pauls auch gemeinsam Bücher geschrieben, z.B. „Nischd wie hin"!"Nachgetrettert!" ist zurück! In zwei Stunden schmiert uns Mathias Tretter noch einmal alles, was wir lieber vergessen hätten, aufs zwerchfellgraue Butterbrot. Doch so nacherzählt, dass wir denken: „Es war die Zeit unseres Lebens!“John Irving erzählt die berührende Geschichte des Schriftstellers T.S. Garp, der ohne Vater aufwächst, seine Mutter und die Literatur liebt, Erfolge feiert und nicht nur eine eigene Familie, sondern auch Probleme bekommt – vorgetragen von Rufus Beck!s spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Mo, Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrSonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!Kartenhotline: 0341-21787878