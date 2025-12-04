Spielplan JANUAR 2026
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
02.01.2026, 19.30 Uhr
03.01.2026, 16.00 Uhr
03.01.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
academixer-Ensemble: Bitte mal freimachen
04.01.2026, 16.00 Uhr (Pärchentag)
Es spielen Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (piano), Christoph Schenker (cello)
Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!
Lisa Eckhardt: Ich war mal wer
06.01.2026, 19.30 Uhr (Vorpremiere) Ausverkauft
08.01.2026, 19.30 Uhr (Vorpremiere) Ausverkauft
Ein harmloser Kinderwitz hat Lisa Eckhart um Haus und Hof, Familie und Fans gebracht. Sie hat nichts mehr zu verlieren. Nicht einmal den Verstand. Jetzt kann sie mehr denn je tun und sagen, was sie will. Sie muss es sogar. Denn auch ein schlechter Ruf verpflichtet.
Gunter Böhnke: Auf der Zielgeraden
07.01.2026, 19.30 Uhr
Wer sich für die Eigenheiten der Sachsen, ihrer Sprache, ihres Gemüts und ihrer Listigkeiten ehrlich interessiert, muss ihn mindestens einmal erlebt haben, den Mitbegründer der academixer, den Übersetzer, Lektor, Fußballspieler - und ganz großen Unterhalter!
academixer-Ensemble: Na Bestens!
09.01.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Anke Geißler, Ralf Bärwolff Musik: Jörg Leistner (piano)
Anke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!
academixer-Ensemble: Wenn Sachsen Beine wachsen
10.01.2026, 16.00 Uhr
10.01.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Henriette Fee Grützner, Claudius Bruns, Peter Treuner, Musik: Jörg Leistner (piano) Ein Spaß für jeden, der es in dieser intensiven Zeit noch schafft, Politik nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ein Muss für jeden, der den Humor nicht verlieren möchte und es schafft, auch mal grenzüberschreitend zu lachen. Ein Kann für jeden, der wissen möchte, was Satire alles noch darf.
Stefan Eichner: … spielt Reinhard Mey
11.01.2026, 16.00 Uhr
Immer wieder wurde Stefan „Das Eich“ Eichner auf seine musikalische Ähnlichkeit mit Reinhard Mey angesprochen. Den Einfluss des großen Liedermachers auf sein Schaffen möchte er auch nicht verleugnen. Im Gegenteil, er widmet ihm ein ganzes Programm!
academixer-Ensemble: Bitte mal freimachen
14.01.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (piano), Christoph Schenker (cello)
Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!
academixer-Ensemble: Da flattert der Ost-Rock
15.01.2026, 19.30 Uhr
16.01.2026, 19.30 Uhr
17.01.2026, 15.00 Uhr
17.01.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernick, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)
Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
18.01.2026, 16.00 Uhr (Pärchentag)
Es spielen Hannah Blank, Anne Hopperdietz, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
19.01.2026, 19.30 Uhr (Der „Fröhliche Montag“ mit Preisen wie damals)
Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
Bernd-Lutz Lange & Tom Pauls: Kabarettistische Lesung
21.01.2026, 19.30 Uhr
Zwei Legenden an einem Abend! Zwei Sachsen von Schrot & Korn, von Herz & Blut, von Witz & Verstand lesen und erzählen. Das wird gemütlich und lokalpatriotisch, immerhin haben Lange & Pauls auch gemeinsam Bücher geschrieben, z.B. „Nischd wie hin“!
academixer-Ensemble: Wenn Sachsen Beine wachsen
22.01.2026, 19.30 Uhr
23.01.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Henriette Fee Grützner, Claudius Bruns, Peter Treuner, Musik: Jörg Leistner (piano) Ein Spaß für jeden, der es in dieser intensiven Zeit noch schafft, Politik nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ein Muss für jeden, der den Humor nicht verlieren möchte und es schafft, auch mal grenzüberschreitend zu lachen. Ein Kann für jeden, der wissen möchte, was Satire alles noch darf.
academixer-Ensemble: Bitte mal freimachen
24.01.2026, 16.00 Uhr
24.01.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (piano), Christoph Schenker (cello)
Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!
Mathias Tretter: Nachgetrettert 2025
25.01.2026, 18.00 Uhr
“Nachgetrettert!“ ist zurück! In zwei Stunden schmiert uns Mathias Tretter noch einmal alles, was wir lieber vergessen hätten, aufs zwerchfellgraue Butterbrot. Doch so nacherzählt, dass wir denken: „Es war die Zeit unseres Lebens!“
Rufus Beck: … liest Garp und wie er die Welt sah
28.01.2026 19.30 Uhr
John Irving erzählt die berührende Geschichte des Schriftstellers T.S. Garp, der ohne Vater aufwächst, seine Mutter und die Literatur liebt, Erfolge feiert und nicht nur eine eigene Familie, sondern auch Probleme bekommt – vorgetragen von Rufus Beck!
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
29.01.2026, 19.30 Uhr (Voraufführung)
30.01.2026, 19.30 Uhr (Voraufführung)
31.01.2026, 16.00 Uhr (Voraufführung)
31.01.2026, 19.30 Uhr (Voraufführung)
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
Kassenöffnungszeiten:
Mo, Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Di, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 Uhr
Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!
www.academixer.com
info@academixer.com
Kartenhotline: 0341-21787878