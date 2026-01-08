Spielplan Februar 2026

Ein Bombenprogramm, aber dennoch friedliebend! Helmut Schleich macht es wie die Regierung, er überrascht sein Publikum, wenn er es nicht sogar überrumpelt, und er lässt der Wirklichkeit keine Chance, nein, er setzt immer noch einen drauf!Wer hätte gedacht, dass diese Frau so einen Erfolg haben wird? Sie selbst am allerwenigsten. Doch die Tatsachen, ihr angeborener Witz, ihr musikalisches Können und ihre Unberechenbarkeit auf der Bühne machen Katrin Weber zu einer ganz Besonderen!s spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Matthias Walz, der Star der „Fastnacht in Franken“, möchte sein wie der Nikolaus: Man freut sich auf ihn, hat aber immer auch ein bisschen Angst! Vor seiner Beobachtungsgabe, scharfen Zunge und Direktheit – alles über Jahre im Wirtshaus geschult.Es spielen Anke Geißler, Ralf Bärwolff, Musik: Jörg Leistner (piano)Anke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!Die Drei von GlasBlasSing holen alles aus der Flasche, um Töne zu erzeugen, die man ihren Pfandbehältern nie zugetraut hätte. Doch Andreas, Fritze und Möhre ziehen oder pusten nicht nur Luft, sie erzählen auch noch die erstaunlichsten Geschichten.Es spielen Anke Geißler, Hannah Blank, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (piano)Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?s spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Mit einer trägen Wucht stemmt sich dieser Mann gegen die Schnelligkeit der Welt, die ihm viel zu hektisch und ungeordnet erscheint. Der Egersdörfer braucht seine Zeit. Doch gerade wenn das Publikum zur Ruhe gekommen ist, kriegt er einen Wutanfall …Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernick, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrMon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!Kartenhotline: 0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)