Spielplan Februar 2026
Helmut Schleich: Das kann man so nicht so sagen
01.02.2026 16.00 Uhr
Ein Bombenprogramm, aber dennoch friedliebend! Helmut Schleich macht es wie die Regierung, er überrascht sein Publikum, wenn er es nicht sogar überrumpelt, und er lässt der Wirklichkeit keine Chance, nein, er setzt immer noch einen drauf!
Katrin Weber: Nicht zu fassen
02. 02.2026, 19.30 Uhr
03.02.2026, 19.30 Uhr
Wer hätte gedacht, dass diese Frau so einen Erfolg haben wird? Sie selbst am allerwenigsten. Doch die Tatsachen, ihr angeborener Witz, ihr musikalisches Können und ihre Unberechenbarkeit auf der Bühne machen Katrin Weber zu einer ganz Besonderen!
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
05.02.2026, 19.30 Uhr, Premiere
06.02.2026, 19.30 Uhr
07.02.2026, 16.00 Uhr
07.02.2026, 19.30 Uhr
08.02.2026, 16.00 Uhr (Pärchentag)
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
Matthias Walz: Der böse Mann am Klavier
11.02.2026, 19.30 Uhr
Matthias Walz, der Star der „Fastnacht in Franken“, möchte sein wie der Nikolaus: Man freut sich auf ihn, hat aber immer auch ein bisschen Angst! Vor seiner Beobachtungsgabe, scharfen Zunge und Direktheit – alles über Jahre im Wirtshaus geschult.
academixer-Ensemble: Na Bestens!
12.02.2026, 19.30 Uhr
13.02.2026, 19.30 Uhr
14.02.2026, 16.00 Uhr
14.02.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Anke Geißler, Ralf Bärwolff, Musik: Jörg Leistner (piano)
Anke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!
GlasBlasSing: Kästen raus - Flaschenarbeit
18.02.2026 19.30 Uhr
Die Drei von GlasBlasSing holen alles aus der Flasche, um Töne zu erzeugen, die man ihren Pfandbehältern nie zugetraut hätte. Doch Andreas, Fritze und Möhre ziehen oder pusten nicht nur Luft, sie erzählen auch noch die erstaunlichsten Geschichten.
academixer-Ensemble: Tatort 110
19.02.2026, 19.30 Uhr
20.02.2026, 19.30 Uhr
21.02.2026, 16.00 Uhr
21.02.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Anke Geißler, Hannah Blank, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (piano)
Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
22.02.2026, 16.00 Uhr (Pärchentag)
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
Matthias Egersdörfer: Langsam
25.02.2026, 19.30 Uhr
Mit einer trägen Wucht stemmt sich dieser Mann gegen die Schnelligkeit der Welt, die ihm viel zu hektisch und ungeordnet erscheint. Der Egersdörfer braucht seine Zeit. Doch gerade wenn das Publikum zur Ruhe gekommen ist, kriegt er einen Wutanfall …
academixer-Ensemble: Da flattert der Ost-Rock
26.02.2026, 19.30 Uhr
27.02.2026, 19.30 Uhr
28.02.2026, 15.00 Uhr
28.02.2026, 19.30 Uhr
Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernick, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)
Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.
