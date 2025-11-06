Spielplan Dezember 2025

Es spielen Hannah Blank & Philip Dobraß, Musik (Klavier und Pauke): Jörg Leistner oder Ekky MeisterEs weihnachtet im Hause Kasper – und doch ist alles herrlich aus dem Ruder. Ein märchenhaft-satirisches Spektakel, das den ganz normalen Weihnachtswahnsinn treffsicher auf die Bühne bringt. Skurril, bissig und zugleich voller Spielfreude.Es spielen Anke Geißler & Felix Constantin Voigt, Musik (Klavier und Pauke): Jörg Leistner oder Ekky MeisterEs weihnachtet im Hause Kasper – und doch ist alles herrlich aus dem Ruder. Ein märchenhaft-satirisches Spektakel, das den ganz normalen Weihnachtswahnsinn treffsicher auf die Bühne bringt. Skurril, bissig und zugleich voller Spielfreude.04.12. 19.30 Uhr academixer-Keller“Nachgetrettert!“ ist zurück! In zwei Stunden schmiert uns Mathias Tretter noch einmal alles, was wir lieber vergessen hätten, aufs zwerchfellgraue Butterbrot. Doch so nacherzählt, dass wir denken: „Es war die Zeit unseres Lebens!"Es spielen Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (piano), Christoph Schenker (Cello)Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!Es spielen Henriette Fee Grützner, Claudius Bruns, Peter Treuner, Musik: Jörg Leistner (piano)Ein Spaß für jeden, der es in dieser intensiven Zeit noch schafft, Politik nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ein Muss für jeden, der den Humor nicht verlieren möchte und es schafft, auch mal grenzüberschreitend zu lachen. Ein Kann für jeden, der wissen möchte, was Satire alles noch darf.Es spielen Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernik, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister bzw. Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.Weihnachten ist toll! Und Anke Geißler und Jörg Leistner machen Sie gesund, denn Mitsingen, Mitschmunzeln und Mitlachen schüttet bekanntlich Glückshormone aus. Na klar, geht es um Weihnachtslieder und um Gemeinsamkeit, allerdings ganz ohne Zwang.27.12. 19.30 Uhr academixer-KellerVon Andreas Langsch erfahren wir, wie die Generation tickt, die nichts mit ihrem Leben anfangen kann und den ganzen Tag nur aufs Handy starrt. Doch er will raus aus der Start-Up-Sabbatical-und-Selbstoptimierungsschleife – und er findet die Lösung!28.12. 18.00 Uhr academixer-Keller28.12. 21.00 Uhr Kaminers DiscoLiegt es am Wladimirischen Kalender, dass Kaminer Silvester schon drei Tage eher feiert? Oder daran, dass wir nicht bis zum 31. warten wollen? Auf jeden Fall hören wir lauter lustige Geschichten und werden ab 21 Uhr tanzen!29.12. 19.30 Uhr academixer-KellerDer böse böse Stefan Schwarz will uns alle drei Haselnüsse madig machen, matte Schatten auf glänzende Kugeln werfen, jedem zweiten eine Gänsebrustallergie einreden und vielleicht auch noch die Kerzen auspusten – dem werden wir was lachen!Es spielen Anke Geißler, Hannah Blank, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (piano)Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum? Mo, Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrSonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!