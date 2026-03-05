Spielplan April 2026

Katrin Weber spielte große Rollen auf großen Bühnen, war aber recht bald auch mit Kabarettisten wie Bernd-Lutz Lange in kleineren Häusern unterwegs. Und genau die Beiden zeigen an diesem Abend, wie wunderbar sie ihr Publikum unterhalten können.Eine Autodidaktin, Krankenschwester und erfolgreiche Garten-Influencerin wollte sich ihren Traum im Grünen verwirklichen - und machte es einfach! Nebenbei berichtete sie auf Instagram und in Büchern von ihrer Vorgehensweise und ihrem Dackel.Es spielen: Anke Geißler, Ralf Bärwolff, Musik: Jörg Leistner (Piano)Anke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsGame of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.Es spielen: Henriette Fee Grützner, Claudius Bruns, Peter Treuner, Musik: Jörg Leistner (piano) Ein Spaß für jeden, der es in dieser intensiven Zeit noch schafft, Politik nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ein Muss für jeden, der den Humor nicht verlieren möchte und es schafft, auch mal grenzüberschreitend zu lachen. Ein Kann für jeden, der wissen möchte, was Satire alles noch darf.Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (Piano)Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?Mathias Tretter möchte seinen Kindern trotz aller Krisen eine positive Weltsicht vermitteln und schafft das auch beim Publikum. Erstaunlich! Diese zwei Sachsen gehören zu den Rettern unserer Sprache, den Bewahrern unserer Vokabeln, den Botschaftern unseres Wortwitzes. Sie können ganze Abende damit füllen – so wie diesen. Echt, herzlich und sehr lustig im Einsatz für unseren Dialekt!Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernick, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste. Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.Er hat den Leipziger Kupferpfennig gewonnen und den Güldenen August in Dresden, er ist früh im Radio zu hören und abends im Fernsehen zu sehen. In seinem neuesten Programm widmet sich der 2.07-Meter-Spaßvogel dem Irrsinn, Schwachsinn und Wahnsinn!Es spielen: Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano), Christoph Schenker (Cello)Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!Es spielen: Hannah Blank, Anne Hopperdietz, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico WirthDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Diese Helden haben sich 1976 in Leipzig gefunden. 50 Jahre später bestehen Karussell aus drei Generationen und haben jede Menge Hits im Repertoire. Uns erwartet eine live dargebotene musikalische Zeitreise sowie ein Kurzfilm zur Bandgeschichte.Erstes Deutsches Zwangsensemble, heute-show, Die Anstalt – Claus von Wagner zählt zu den Großen seiner Zunft und schrieb schon seine Magisterarbeit über „Politisches Kabarett im deutschen Fernsehen“. Wenn er kommt, sollten auch wir alle da sein!Zwei Brüder, eine Beerdigung – und alles gerät völlig außer Kontrolle: In „ERiCH“ zünden BlöZinger ein aberwitziges KopfKinoKabarett. Gangster-Saga, Roadmovie durchs Gehirn und Lachkrampf-Garantie inklusive. Festhalten empfohlen.Es sielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke GeißlerFünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch – Premiere ist am 1. Mai 2026 im academixer-Keller.Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrMon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!