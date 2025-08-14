Spielplan AUG/ SEP 2025

28.08. 19.30 Uhr academixer-KellerEin Leben ohne Handy und Social Media – für heutige Kinder und Jugendliche ist dies schlicht unvorstellbar. Aber was tat man, wenn man nicht chatten, twittern, simsen oder wenigstens googlen konnte? Amüsante Kindheitserinnerungen.Cast: Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernik, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister bzw. Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.Cast Anke Geißler, Hannah Blank, Melanie Blank, Musik: Jörg Leistner (piano)Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?Es spielen Henriette Fee Grützner, Claudius Bruns, Peter Treuner, Musik: Jörg Leistner (piano)Ein Spaß für jeden, der es in dieser intensiven Zeit noch schafft, Politik nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ein Muss für jeden, der den Humor nicht verlieren möchte und es schafft, auch mal grenzüberschreitend zu lachen. Ein Kann für jeden, der wissen möchte, was Satire alles noch darf.11.09. 19.30 Uhr academixer-KellerDer ausgewiesene Gut- und Vielschreiber mit Wohnsitz in Leipzig hatte „als Kind schon dieses abgebrüht erwachsene Lächeln“, wie Astrid U. auf Facebook erkannte. Ist es das, was nun mit sechzig in irgendeiner Form zurückkommt? Wir werden es erfahren!11./12.09. 20 Uhr Haus AuenseeDie Wahl-Leipzigerin sagte der Tageszeitung „Die Welt“ in einem Interview: „Ostdeutsche sind eine Minderheit. Und für solche setze ich mich immer gern ein.“ Als Verfechterin der Ösi-Ossi-Verbrüderung ist sie nun Herrscherin über Österreich und Ostdeutschland.Es spielen Hannah Blank, Anna Hopperdietz, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister (piano)Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.17.09. 19.30 Uhr academixer-Keller„Einst war sie eine erfolgreiche, gut bezahlte Kunstmaklerin in Leipzig“, berichtete Deutschlandfunk Kultur über die Hauptfigur aus Daniela Kriens Roman „Mein drittes Leben“. Doch nach einer familiären Tragödie hat sie sich in ländliche Einsamkeit geflüchtet …18.09. 19.30 Uhr academixer-KellerDie Zukunftsträume haben sich im Laufe des Lebens in Albträume verwandelt – und die Wut darüber lässt den großen Kabarettisten nicht kalt. Warum nur folgt beim Menschen auf jede positive Errungenschaft sofort deren Missbrauch? Ein fulminanter Schlusspunkt!Cast: Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernik, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister bzw. Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.24./25.09. 19.30 Uhr academixer-KellerMalmsheimer ist ein hundertprozentiger Tausendsassa, der auf vielen Feldern pflügt und sich und uns bewegen will. Dafür nutzt er Worte, die wir lange nicht oder noch nie gehört haben – Historett, Dogensuppe, Frappanz.26.09.2025 19.30 UhrAnke Geißler und Ralf Bärwolff zeigen mit ihrem Musiker Enrico Wirth im Rücken die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, das, was beim Publikum besonders gut ankommt, das, was den Keller zum Wackeln bringt. Kurz: Das Beste!27.09. 19.30 Uhr academixer-KellerDas Original, in dessen Adern "Säggs'sches Ginsdlohrbluhd" fließt, erklärt: "Die sächsische Geniedichte ist die größte in der EU. Der Sachse ist allgegenwärtig. Ob als Erfinder, Dichter oder Skispringer." Wir können also gar nicht untergehen, selbst wenn wir wöllten.28.09. 19.30 Uhr academixer-KellerEckart von Hirschhausens Bühnenbegleiter studierte an der Leipziger Musikhochschule Jazzpiano. Heute spielt er in sechs verschiedenen Bands und macht uns allen Mut: Wenn wir nur genug Mozart hören, werden wir nicht nur schlau, sondern auch schlank!Mo, Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrSonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!Kartenhotline: 0341-21787878