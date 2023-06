Sommer im Paulaner und im Zoo

Die academixer starten ihr Sommerkabarett im Paulaner Palais am 21.06. mit der bundesweit erfolgreich laufenden Komödie „Extrawurst“ (21.-26.06., Beginn jeweils um 20 Uhr; viele weitere Programme werden bis 20.08. gezeigt). Der Tennisclub Sellerhausen-Stünz beschließt, einen neuen Grill anzuschaffen. Alle sind dafür, bis auf Melanie. Die möchte einen zweiten Grill für Erol, denn der isst kein Schweinefleisch. Doch Erol will keine Umstände machen und auf keinen Fall einen Extragrill. Melanie lässt nicht locker, weswegen nun noch ganz andere Konflikte aufbrechen. Ein aktuelles und amüsantes Stück mit immer neuen Überraschungen!Ab 17.08. wird dann auch im Zoo gelacht, bis 26.08. (Beginn jeweils um 19.30 Uhr; der 27. ist bereits ausverkauft). Im Gründergarten gleich hinter der Kongresshalle erleben Sie „Säggs’sch on the Beach“. Da treffen Leipziger auf Touristen und Dialekt auf Zeitgeistgerede. Und wenn die Wellen zu hoch schlagen, greift die einheimische Bademeisterin ein, zieht nasse Ohren lang und erteilt bei Bedarf sogar Platzverweise. Das ist ein Spaß, wie aus dem Leben gegriffen!Telefon (0341) 21 78 78 78