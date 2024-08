In Erinnerung an die konstruktiven politischen Gespräche von 1989 laden die academixer eine Woche vor der Wahl zum sächsischen Landtag verschiedene Leipziger Kandidaten in ihren Keller, um allen Interessierten eine andere Art der Wahlvorbereitung zu bieten.Hier sollenzu hören sein, hier dürfen wirkennenlernen.Die Gäste begrüßt und befragt die Fernseh- und Radio-Journalistin(bekannt aus MDR, RADIO PSR), welche im Umgang mit politischen Gästen erfahren ist und über das notwendige Feingefühl verfügt. An ihrer Seite wird ein Kollege von den academixern die erwartbar ernste Situation im Stil des Kabaretts auflockern.Musikalisch begleitet wird die Matinée von Jörg Leistner am Klavier.Zugesagt habenUnd so erlebt der geschichtsträchtige Mixerkeller an diesem Sonntagvormittag mal kein politisches Kabarett, dafür aber Politik im Kabarett.(Einlass ab 10 Uhr, Gastronomie geöffnet)