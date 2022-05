Pigor & Eichhorn: Volumen X

Pigor & Eichhorn sind wieder unterwegs! Ganz neu und seit diesem Frühjahr erst auf der Bühne ist ihr Programm "Volumen X", was nicht etwa Haarfülle und Frisurstabilität zum Inhalt hat, dafür alles andere. Die Meister des neuen Chansons heißen uns in der Zeitgeisterbahn willkommen und berichten von "Endzeit-Omas" und "Immobilienfantasien" ("... ihre Zungen schnalzen leise / beim Klang der Quadratmeterpreise"), wir werden an die schon ins Dunkel der Geschichte entrückten "Merkeljahre" erinnert, darüber hinaus erwägen Pigor & Eichhorn die "Bewaffnung des Publikums", ehe sie schließlich "Kabarett über alles" setzen. Akustisch, des rollenden Rs wegen, fühlen wir uns hundert Jahre zurückversetzt, inhaltlich hingegen befinden wir uns in der aktuellsten Aktualität! "Volumen X" schaut als zehntes Programm der Beiden nämlich nicht etwa triumphierend zurück, sondern unserer Zeit mitten ins Gesicht. Zwei Sachen noch: Pigor betextete unlängst "Das Leben des Brian" als Komisches Oratorium für Solisten, Chor und Orchester neu, während Eichhorn ein Zombie-Musical für alle, die Musicals hassen und mit Zombies nichts anfangen können, ins Tageslicht der Öffentlichkeit führte. Verrückte Typen!



04.05., 20 Uhr, academixer-Keller