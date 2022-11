Nur für Gewinner - Die Show

Timo Wopp und Chin Meyer sind auf der Suche nach aktuellen Gewinnern. Dabei befinden sie sich nicht nur im Wettbewerb mit dem Kapitalismus-Wahn, sondern kämpfen vor allem gegeneinander. Ihr Motto: Neoliberal ist, wenn man trotzdem lacht – und zwar höhnisch!Endlich bringen sie diesen Wettbewerb live auf die Bühne – und nicht nur das: Sie laden sich auch noch jemanden ein. Aus links-woken Marketing-Gründen natürlich ein Mitglied einer Randgruppe, also vermutlich eine Frau. Das ist hart für die beiden. Denn eigentlich hätte alles so schön sein können: Chin Meyer und Timo Wopp sind männlich, weiß, heterosexuell und gebildet – kurz: Gewinner! Jedenfalls bis neulich. Doch seit neuestem sind alte, weiße Männer nicht mehr die „It-Girls“ des Kapitalismus – sie stehen mit dem Rücken zur Wand ihrer Einfamilienhäuser und kämpfen gegen den Verlust ihrer Bedeutung und ihrer steueroptimierten Gewinne. Meyer und Wopp pilgern durch die Untiefen der Wirtschaftswelt, immer auf der Suche nach dem „Gewinner-Gen“. Dabei stehen sie trotz vorgespielter Gemeinsamkeit in scharfer Konkurrenz, denn mit dem Gewinnen ist es wie bei „Highlander“: Es kann nur einen geben! Oder eben eine.Live-Premiere am Dienstag, den 22.10.2022, 19:30 UhrKabarett academixerKarten: 0341-21787878, info@academixer.com