Neustart bei den academixern

Am 11. Februar 2022 starten die academixer neu, voller Hoffnung und voller Freude! Zunächst spielt das Kabarett in der Kupfergasse nur an den Wochenenden unter den Bedingungen von 2G+ und einer Höchstauslastung von 50 Prozent, im März jedoch soll der Einstieg in den normalen Spielbetrieb folgen.Die academixer beginnen pragmatisch-programmatisch bzw. regelrecht plakativ, was die Titel der ersten Vorstellungen angeht. Mit "Mir Saggsn gehn nich under" macht Gunter Böhnke dem Publikum am 11. (20 Uhr) und 12. Februar (16 Uhr) Spaß und Mut, der verdiente Kabarettist des Volkes lässt sich über die sächsische Reiselust aus. "Freie Spitzen" verteilt Böhnkes langjähriger Kompagnon Bernd-Lutz Lange ebenfalls am 12. Februar (20 Uhr), wenn er sein gleichnamiges Buch vorstellt - politische Witze, anekdotische Streiflichter und persönliche Reiseerinnerungen sind angekündigt. Bernd-Lutz Lange spendet seine Gage an unser Haus als kleine Neustarthilfe. Ein gutes Omen - diese Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.Und dann folgt die "Schluckimpfung", Ensembleunterhaltung mit Anke Geißler, Barbara Weiß und Holger Güttersberger am 13. Februar, ausgelobt als Pärchentag, d.h. zwei Leute kommen für den Preis nur einer Karte in den Keller! Am Wochenende darauf, 18. bis 20. Februar, gilt das mit den Pärchen gleich nochmal, gezeigt wird nun aber "Die lustige Witwe", die aufwändig-fröhliche Leipziger Fassung der Leharschen Erfolgsoperette.Wie geht es im März weiter? U.a. mit amüsanten academixer-Eigenleistungen wie "Mutti kann es besser" und "Bitte mal freimachen" sowie mit aufregenden Gastspielen von z.B. Desiree Nick (3. März) und Tobias Mann (9. März).