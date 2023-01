Neue Reihe mit Katrin Hart und Henner Kotte

Es gibt was Neues bei den academixern, freuen Sie sich auf eine Lesereihe im gemütlichen Gaststätten-Ambiente! Und während Katrin Hart und Henner Kotte Ihnen sächsische Anekdoten präsentieren, können Sie Bier und Wein genießen, einen Happen essen, zuhören und vielleicht zum Wiederholungstäter werden. Denn diese Reihe läuft ab sofort monatlich mit ganz verschiedenen Inhalten. Als thematische Klammer fungiert Sachsen bzw. noch spezieller die Stadt Leipzig.



Katrin Hart, Henner Kotte: Sächsische Irrtümer

Katrin Hart gehört seit 1969 zu den academixern (aktuell u.a. "Mutti kann es besser") und Henner Kotte, seitdem er 1997 den MDR-Literaturpreis gewann, zu den produktivsten und populärsten Leipziger Bücherschreibern. Beim Thema Sachsen sind beide Spezialisten, so dass es nicht wundert, wenn sie uns über Sächsische Irrtümer aufklären. Irrtümer von Sachsen oder Irrtümer über Sachsen? Eher letzteres, denn wie Hart & Kotte wissen, erzählen die Sachsen zwar selbst viel und gern. Noch mehr wird allerdings über sie geredet, und das nicht immer wohlwollend oder der Wahrheit verpflichtet. Jetzt aber wird aufgeklärt! Ist das Weiße Gold Sachsens größter Schatz? Oder doch Karl May? Wurde der erste "Tatort" wirklich in Leipzig gedreht? Und ist der Chemnitzer Nischel der weltgrößte Denkmalskopf? Gelten die Sachsen außerdem als Avantgarde in Sachen Sex: Sachsendreier, Meißner Fummel, Bruno Banani? Diesmal zählt nichts als die Wahrheit, und wenn die nicht beweisbar ist, so doch auf jeden Fall vergnüglich!



11.01.2023 18 Uhr academixer-Keller