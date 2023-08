Mit der Premiere „Säggs’sch on the Beach“ starten die academixer am 18.08.2023 in die neue Spielzeit.

Diese findet im Konzertgarten des Zoo Leipzigs statt. Vor dem Programm haben die Gäste die Möglichkeit den Zoo der Zukunft auf eigne Faust zu erkunden und entdecken vielleicht den niedlichen Nachwuchs in der Löwen-Savanne und im Elefantenhaus. Am Kiosk im Gründergarten sorgt Marché Mövenpick



Deutschland (Selbstbedienung) für das leibliche Wohl. Zehn Tage am Stück spielen die academixer Open Air.



An 30.08. startet dann die Spielsaison im academixer-Keller: Denn, auch wenn der Sommer endlos scheint, sagen wir voraus, dass der fröhlich-bunte Herbst kommen wird. Unserer Berechnung nach trifft er im September hier in der Gegend ein – mit angenehmen Temperaturen und dem Beginn der nach ihm benannten Herbstsaison in sämtlichen Theater- und Kabaretthäusern.



Dann laden wir Gäste wie Bastian Sick, Henning Venske oder Jochen Malmsheimer zu uns in den academixer-Keller ein, gurgelt das Lachen von dort hinauf bis in die Kupfergasse. Erst recht, wenn wir im Verbund mit allen Leipziger Kabaretts die Lachmesse ausrichten, in diesem Jahr vom 15. bis zum 22. Oktober. Jeden Tag Schlag auf Schlag – was allerdings auch sonst zutrifft.



Unser Ensemble spielt nahezu täglich seine aktuellen Programme und achtet dabei darauf, die hiesige Variante des Sächsischen zu bewahren, beispielsweise das ‘Säggs’sch on the Beach’. Unterstützung in Sachen Sprachpflege erfahren wir u.a. von Katrin Weber und Gunter Böhnke, von Tom Pauls und Peter Ufer sowie von der jungen Bloggerin Kristina vom Dorf, die erfreulicherweise verkündet: „Wir wollen wieder



Sächsisch reden!“



Und wir springen ans Jahresende, ‘Wenn der Heiland 2x bimmelt’ und die ‘Schöne Bescherung’ in den academixer-Keller lockt. Gemütlichkeit und Humor schließen einander bekanntlich nicht aus, wir bieten Ihnen zwei neue Weihnachtsproduktionen zum Wohlfühlen an.